Nissan będzie kupował akumulatory od SK On

Nissan i SK On uzgodniły dostawę trójskładnikowych akumulatorów litowych o wartości 20 gigawatogodzin (GWh), co odpowiada około 300 000 standardowych pojazdów elektrycznych, co jest postrzegane jako część strategii Nissana mającej na celu wzmocnienie działalności w zakresie pojazdów elektrycznych w związku z planowanym zwrotem.

Wiadomość ta pojawia się w związku z niedawnymi doniesieniami, że wiceprezes wykonawczy Hideyuki Sakamoto zasugerował, że Nissan rozważa produkcję kompaktowych pojazdów elektrycznych w swojej fabryce na wyspie Kyushu w południowej Japonii. Według doniesień Nissan zamierza zlikwidować 9 000 miejsc pracy i 20% swoich globalnych mocy produkcyjnych.

Sakamoto podkreślił, że Nissan nie planuje zmniejszenia mocy produkcyjnych na Kyushu w ramach cięcia kosztów. „Region Kyushu jest również wysoce konkurencyjną bazą geopolityczną, więc chcielibyśmy ją wykorzystać” – stwierdził Sakamoto.

Media ujawniły, że Nissan może rozpocząć produkcję ultrakompaktowych pojazdów elektrycznych w swojej fabryce na Kyushu od kwietnia 2028 r., co potencjalnie zwiększy marże zysku. Co więcej, Nissan i Honda prowadzą rozmowy w sprawie fuzji do 2026 r., która byłaby historycznym wydarzeniem dla japońskiego przemysłu motoryzacyjnego w odpowiedzi na rosnącą konkurencję ze strony chińskich producentów pojazdów elektrycznych.

Źródło: evertiq.pl