NCBR: startuje „e-Van”

Projekt „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” ma doprowadzić do rozwoju technologii elektromobilnych oraz do opracowania elektrycznego i wodorowego pojazdu dostawczego.

Poprzez projekt e-Van, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie wspierać rozwój i wdrożenia na rynek technologii alternatywnych źródeł energii w uniwersalnych pojazdach dostawczych o napędzie elektrycznym.

Łączny budżet całego przedsięwzięcia to 52 mln PLN. W ramach projektu pracowane zostaną elektryczne i wodorowe pojazdy dostawcze kat. N1, o uniwersalnym zastosowaniu, charakteryzujące się zasięgiem co najmniej 250 km w przypadku pojazdu BEV (zasilanie bateryjne) oraz 400 km w przypadku pojazdu FCEV (zasilanie wodorem) przy ładowności w obydwu przypadkach co najmniej 1000 kg. Przedsięwzięcie zostało podzielone na cztery etapy, w ramach których wykonawcy opracują kolejno wybraną koncepcję platformy pojazdu, dokumentację techniczną platformy pojazdu oraz koncepcję zabudowy testowej, następnie prototyp pojazdu oraz dokumentację techniczną pojazdu i zabudowy testowej, by wreszcie skonstruować przygotowany do testów, zhomologowany pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1.

Do poszczególnych etapów zostanie dopuszczonych kolejno, 10, 4 oraz po 2 wykonawców w 3 i 4 etapie. Każdy z wykonawców zaproponuje rozwiązania, które pozwolą mu podejść do problemu z różnych stron – informuje NCBR w komunikacie. Maksymalny łączny budżet brutto możliwy do uzyskania przez pojedynczego wykonawcę, który opracuje i rozwinie innowacyjną technologię w uniwersalnym pojeździe dostawczym BEV określony został na poziomie 20,4 mln zł. Natomiast dla wykonawcy, który opracuje i rozwinie innowacyjną technologię w uniwersalnym pojeździe dostawczym FCEV – 22,4 mln zł.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na wrzesień 2023 roku. Pojazdy dostawcze o napędzie elektrycznym kat. N1 dostępne obecnie na rynku wykorzystują zasilanie bateryjne (BEV – Battery Electric Vehicle). Rozwiązanie to jednak ma swoje ograniczenia pod kątem zasięgu i ładowności, problemem jest także konieczność czasochłonnego ładowania baterii. Drugim typem ekologicznych pojazdów dostawczych, na których skupił się NCBR, są te, zasilane wodorem (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle). Wyzwania konstrukcyjne w przypadku tego typu pojazdów dotyczą m.in. opracowania napędu, systemu sterowania ogniwem wodorowym w związku z koniecznością realizacji procesu uruchamiania i wygaszania ogniwa oraz sposobu magazynowania wodoru.

Źródło: www.evertiq.pl