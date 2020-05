IVECO Daily zdobywa prestiżową nagrodę magazynu Trade Van Driver za 2020 rok

Jurorzy komentują: „żaden inny producent nie ma nawet zbliżonej oferty w tym sektorze”

Daily na szczycie rankingu czołowego brytyjskiego czasopisma poświęconego furgonom dla małych firm

Wielka Brytania, 11 maja 2020 r.

IVECO Daily zdobył prestiżową nagrodę magazynu Trade Van Driver za 2020 rok w kategorii „najlepszy pojazd od 3,5 do 7,5 tony”. Trade Van Driver to czołowy brytyjski magazyn o samochodach dostawczych dla małych firm. Co roku przyznaje on nagrody dla producentów, firm oraz indywidualnych osób oferujących najlepsze pojazdy i usługi detalicznym nabywcom takich pojazdów.

IVECO Daily został wybrany przez eksperckie jury magazynu złożone z dziennikarzy, a także głosami czytelników, którzy wykorzystują lekkie pojazdy użytkowe w prowadzonej działalności gospodarczej. Jurorzy tak uzasadnili swój werdykt: „Użytkownicy oczekujący wytrzymałego pojazdu do ciężkiej pracy w tej kategorii wagowej popełniliby poważny błąd, nie biorąc pod uwagę Daily. Samochód zbudowany jest na solidnej ramie, dzięki temu sprawia wrażenie, jakby został wykuty z jednego bloku metalu. Tak też można scharakteryzować jakość jego wykonania. Jest dostępny w ogromnej liczbie wariantów i konfiguracji, a żaden inny producent nie ma nawet zbliżonej oferty w tym segmencie”.

IVECO Daily wykorzystuje swoje tradycyjne atuty, wyróżniając się osiągami i dobrymi parametrami ekologicznymi, którym towarzyszy umiarkowane zużycie paliwa oraz niski całkowity koszt posiadania. Dla klienta oznacza to korzyści pod względem poprawy efektywności i rentowności. Dzięki zawieszeniu typowemu dla pojazdów ciężarowych i mocnym silnikom, Daily z powodzeniem poradzi sobie z najtrudniejszymi zadaniami transportowymi, oferując przy tym dużo komfortu i najlepsze wrażenia z jazdy.

Poszczególne wersje Daily zostały zaprojektowane w sposób, który „zmieni Twoją perspektywę biznesową” — wyznaczają nowe standardy pracy za kierownicą i są wyposażone w rozwiązania z pogranicza jazdy autonomicznej oraz udoskonalenia z zakresu bezpieczeństwa. Pełna gama zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę umożliwia mu skoncentrowanie się na pracy wymagającej coraz większej podzielności uwagi, a także poprawia bezpieczeństwo. Funkcje takie jak zaawansowany asystent hamowania awaryjnego (AEBS), City Brake PRO, Queue Assist, aktywny tempomat i ProActive Lane Keeping Assist ograniczają ryzyko wypadku na autostradzie i ruchliwych ulicach miasta oraz uwalniają od stresu związanego z jazdą w korkach.

Daily podnosi poprzeczkę także w kwestii opcji łączności, oferując szereg usług, których pakiet można precyzyjnie dostosować do specyfiki eksploatacji pojazdu, potrzeb firmy oraz jego użytkownika. Są to między innymi takie usługi, jak proaktywna diagnostyka i działania prewencyjne, czy innowacyjna zdalna pomoc drogowa, których celem jest maksymalizacja dyspozycyjności pojazdu i optymalizacja wizyt w warsztacie. Daily oferuje także rozwiązania z zakresu telematyki, które pomagają kierowcom-właścicielom oraz menedżerom floty w optymalizacji efektywności, dostarczając analiz osiągów i zużycia paliwa, jak również zaleceń dotyczących poprawy tych parametrów. Dane odbierane z Daily w czasie rzeczywistym umożliwiają IVECO opracowywanie nowych spersonalizowanych ofert finansowych, idealnie dopasowanych do specyfiki użytkowania pojazdu.

Dzięki solidnej konstrukcji, zaawansowanym i podnoszącym efektywność funkcjom i usługom, niskiemu całkowitemu kosztowi posiadania oraz wyjątkowej funkcjonalności Daily jest doskonałym partnerem dla firm w czasie odmrażania gospodarki.

„Cieszymy się z otrzymanej nagrody za najlepszy pojazd w kategorii od 3,5 do 7,5 tony. Magazyn Trade Van Driver szczyci się tym, że prezentuje prawdziwe opinie i odczucia swoich czytelników. Bardzo istotny jest również fakt, że w jury reprezentowani byli klienci i faktyczni użytkownicy pojazdów” – powiedział Sascha Kaehne, dyrektor zarządzający IVECO w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Daily jest dostępny jako furgon (także częściowo przeszklony) oraz podwozie z kabiną (pojedynczą lub załogową). Dla użytkowników realizujących najtrudniejsze zadania transportowe w terenie przygotowano również specjalną wersję 4×4.

Najbardziej ekologiczne silniki Diesla oraz warianty zasilane sprężonym gazem ziemnym (CNG/Bio‑CNG) są przejawem zaangażowania IVECO na rzecz innowacyjnych i oszczędnych rozwiązań transportowych opartych na alternatywnych paliwach, wzmacniając pozycję marki na rynku jako prawdziwego partnera zrównoważonego transportu.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

