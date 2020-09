Nawet 78 km na napędzie elektrycznym: nowe Audi A3 Sportback 40 TFSI e

Audi kontynuuje ofensywę elektromobilności i przedstawia nowy model: A3 Sportback 40 TFSI e. Wcześniej na rynku pojawiły się już hybrydowe wersje linii A6, A7, A8, Q5 i Q7. Teraz do tej gamy dołącza model kompaktowy. Audi A3 Sportback 40 TFSI e wszystkie swoje najlepsze cechy odziedziczyło po swoim poprzedniku – Audi A3 Sportback e-tron, a wiele z nich zostało zoptymalizowanych i poprawionych. Już wkrótce pojawi się też mocniejsza wersja tego modelu, podkreślająca sportowe akcenty.



Jednostka napędowa TFSI plus silnik elektryczny: prowadzenie, przenoszenie mocy i akumulator



Rolę silnika spalinowego w tym kompaktowym, hybrydowym modelu typu plug-in spełnia jednostka 1.4 TFSI. Ten czterocylindrowy, benzynowy motor dostarcza 110 kW (150 KM) mocy i rozwija ponad 250 Nm momentu obrotowego dostępnego w przedziale od 1550 do 3500 obr./min. Natomiast napęd elektryczny zasilany jest stale wzbudzonym, synchronicznym silnikiem elektrycznym o zwiększonej w porównaniu z poprzednikiem gęstości uzwojenia. Wytwarza on 80 kW mocy i 330 Nm momentu obrotowego. Podobnie jak miało to miejsce w modelu poprzednim, silnik elektryczny zintegrowany jest z obudową sześciobiegowej, automatycznej skrzyni biegów S tronic. Jest jednak lżejszy i bardziej kompaktowy.



1.4 TFSI i silnik elektryczny razem dostarczają mocy systemowej rzędu 150 kW (204 KM). Gdy wspólnie pracują na najwyższej mocy, systemowy moment obrotowy sięga poziomu 350 Nm. Kompaktowa hybryda typu plug-in od 0 do 100 km/h rozpędza się w 7,6 sekundy, a jej prędkość maksymalna to 227 km/h. Spala średnio od 1,4 do 1,5 litra benzyny na 100 km, co odpowiada emisji 30 gram CO2 na kilometr. Sześciobiegowa, dwusprzęgłowa, automatyczna skrzynia biegów S tronic przenosi łączny, systemowy moment obrotowy na koła przedniej osi. Skrzynia wyposażona jest w elektryczną pompę oleju zapewniającą zmianę biegów i zaopatrzenie w olej nawet wtedy, gdy jednostka TFSI jest czasowo wyłączona.



Litowo-jonowy akumulator umieszczony jest pod podłogą A3 Sportback 40 TFSI e, w okolicach tylnej kanapy. Jego 96 pryzmatycznych ogniw może zmagazynować 13,0 kWh energii, prawie o 48 procent więcej niż akumulator poprzednika. Nie wprowadzono przy tym żadnych zmian w konstrukcji tej wysokonapięciowej baterii. Większa pojemność wynika z udoskonalonych rozwiązań chemicznych wewnątrz ogniw. Osobny obieg chłodzący kontroluje temperaturę akumulatora. Jeśli zachodzi taka potrzeba, chłodzenie może być wspomagane przez układ klimatyzacji. Pozwala to na jazdę na napędzie czysto elektrycznym nawet przy wysokich temperaturach atmosferycznych.



Priorytetem jest wydajność: zarządzanie napędem



Zarządzanie napędem kompaktowej hybrydy typu plug-in zostało tak zaprojektowane, by wydajność systemu była jak najwyższa. Samochód zawsze rusza w trybie wyłącznie elektrycznym (aż do temperatury -28°C). Kierowcy mogą nadać napędowi elektrycznemu priorytet, wciskając przycisk EV. W tym trybie samochód pokonać może nawet 78 km (wg. standardów NEDC. Wg. standardów WLTP jest to 67 km). To ok. 20 km więcej niż mógł pokonać poprzednik. Taki zasięg pozwala na pokonywanie większości codziennych, miejskich i podmiejskich podróży w trybie czysto elektrycznym, z lokalnie zerową emisją. Prędkość maksymalna w trybie elektrycznym to 140 km/h. Przy niskich prędkościach emitowany jest wymagany ustawowo e-dźwięk, znany jako Acoustic Vehicle Alert System.



Gdy A3 PHEV porusza się w trybie hybrydowym, oba systemy napędowe inteligentnie ze sobą współpracują. W systemie operacyjnym MMI wybrać wtedy można jeden z dwóch trybów: „Battery hold” lub „Battery charge”. W trybie „hold” ładowanie akumulatora jest utrzymywane na stałym, aktualnym poziomie. W trybie „charge” do akumulatora przesyłana jest możliwie największa ilość energii elektrycznej.



Zarządzanie napędem Audi A3 Sportback 40 TFSI e wykorzystuje ogromną ilość danych dostarczanych przez system nawigacji, przez czujniki pojazdu oraz przez systemy wsparcia kierowcy. By osiągnąć jak najwyższą wydajność, w większości sytuacji gdy kierowca zdejmie nogę z pedału przyspieszenia, zarządzanie dezaktywuje jednostkę TFSI, przechodząc w tryb żeglowania.



Dynamiczny profil i bieg S: doświadczenie sportowej hybrydy



By wpłynąć na charakter napędu, jak również innych systemów, takich jak wspomaganie kierownicy i skrzynia S tronic, kierowcy mogą również korzystać ze standardowego systemu Audi drive select i wybierać w nim tryby: comfort, auto, dynamic lub individual.



W profilu „dynamic”, gdy skrzynia S tronic jest ustawiona na bieg S, napęd hybrydowy pokazuje swój sportowy potencjał. Kiedy kierowca dynamicznie wciska pedał przyspieszenia do oporu, na około dziesięć sekund dostępny jest maksymalny moment obrotowy. Gdy tylko zdejmie nogę z pedału gazu, silnik elektryczny przełącza się na rekuperację. Następujące w ten sposób spowolnienie tworzy uczucie tzw. operowania jednym pedałem.



Po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia, silnik elektryczny samoczynnie zwalnia do ok. 0,3 g, tym samym pokrywając zdecydowaną większość wszystkich operacji hamowania podczas codziennego użytkowania pojazdu. Hamulce hydrauliczne działają tylko wtedy, gdy kierowca mocniej naciśnie pedał. Przejście jest prawie niezauważalne, a rekuperacja pozostaje aktywna. Podczas hamowania silnik elektryczny może odzyskiwać do 40 kW energii.



Zawieszenie Audi A3 Sportback 40 TFSI e łączy zalety komfortowej jazdy z wysokim poziomem dynamiki. Doskonałą podstawą dla takiego rozwiązania jest zaawansowane, czterowahaczowe zawieszenie tylnej osi. Elektryczne wspomaganie hamulców zapewnia wysoką moc i skuteczność hamowania. Standardowo samochód stoi na specjalnie dla jego potrzeb zaprojektowanych kołach z aluminiowymi felgami o rozmiarze 16 cali. Na życzenie dostępne są również felgi 17- i 18-calowe.



Ładowanie w domu i w trasie: pełne naładowanie z domowego gniazdka elektrycznego w zaledwie cztery godziny



Standardowo ta kompaktowa hybryda typu plug-in Audi wyposażana jest w kabel do ładowania z gniazdka 230 V, np. w garażu. A3 Sportback 40 TFSI e ładuje się z maksymalną mocą 2,9 kW. Pełne naładowanie całkowicie pustego akumulatora trwa nieco ponad cztery godziny. Dzięki bezpłatnej aplikacji myAudi, klienci mogą zdalnie kontrolować czas ładowania oraz wstępną klimatyzację pojazdu. Gdy temperatura zewnętrzna jest niska, elektryczne elementy grzewcze ogrzewają wnętrze. Natomiast zasilana elektrycznie klimatyzacja je wychładza wtedy, gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka. W ogólnodostępnych stacjach ładowania samochód ładuje się za pomocą tzw. kabla mode 3. Usługa e-tron Charging Service sprawia, że ładowanie samochodu w trasie nie wymaga wiele wysiłku. Obejmuje ona większość krajów europejskich, a jedna karta oferuje dostęp do około 171 000 punktów ładowania, w tym do 550 w Polsce.



Typowe Audi A3: przyjemność z jazdy i ogromne walory użytkowe



Audi A3 Sportback 40 TFSI e ma 4,34 m długości, co zapewnia dużą przyjemność z jazdy i ogromne walory użytkowe. Cechy te są zresztą typowe dla tej linii produktowej. Wygląd zewnętrzny pojazdu charakteryzuje się natomiast sportowym i ekspresyjnym designem. Na życzenie dostępne są reflektory matrycowe Matrix LED. Ich cyfrowe światła do jazdy w dzień zbudowane są z matrycy pikseli składającej się z 15 segmentów diod. Emitują one specjalną sygnaturę świateł, tzw. e-shaped light, co jest znakiem rozpoznawczym hybryd typu plug-in marki Audi.



Progresywny design kontynuowany jest wewnątrz pojazdu. Najbardziej rzucające się w oczy jego elementy to kompaktowa dźwignia zmiany biegów, wewnętrzne klamki drzwi oraz duża, czarna powierzchnia tablicy rozdzielczej. Obicia foteli zrobione są z tkaniny pochodzącej z recyklingu butelek PET.



W zależności od ustawienia oparć tylnej kanapy, bagażnik może mieć od 280 do 1100 litrów pojemności. Na życzenie dostępna jest pokrywa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie nie tylko poprzez naciśnięcie przycisku, ale także przy pomocy ruchu nogą.



Do koncepcji obsługi Audi A3 Sportback 40 TFSI e dodano funkcje i pozycje na wyświetlaczu właściwe wyłącznie napędom hybrydowym. Miernik mocy na tablicy wskaźników lub na opcjonalnym, cyfrowym kokpicie Audi virtual cockpit, wyświetla stan mocy sytemu, status napędu, stan rekuperacji, poziom naładowania baterii oraz zasięg. Środkowy ekran systemu MMI o przekątnej 10,1 cala dodatkowo pokazuje strumień przepływu energii.



Inteligentne i wszechstronne: systemy connectivity i wyposażenie



Podobnie jak wszystkie modele linii modelowej A3, ta kompaktowa hybryda typu plug-in wyposażona została w modułową platformę infotainment trzeciej generacji MIB 3. Jej moc obliczeniowa jest dziesięć razy wyższa niż platformy montowanej w modelu poprzednim. Przetwarza ona wszystkie zadania systemów connectivity z szybkością przesyłu danych LTE Advanced i ma zintegrowany punkt dostępu do internetu – Wi-Fi hotspot. System MMI navigation plus oferuje elastyczne i inteligentne prowadzenie przez nawigację, wykorzystując przy tym zdjęcia satelitarne pozyskiwane z Google Earth, przewidywania rozwoju sytuacji na drogach oraz trójwymiarowe modele większości europejskich miast.



W gamie usług online Audi connect znaleźć można usługę Car-to-X korzystającą z zalet inteligencji rozproszonej floty Audi. W gamie znajdują się ostrzeżenia przed aktualnymi zagrożeniami na drodze oraz wyszukiwanie wolnych miejsc parkingowych przy ulicy w wybranych miastach. Wykorzystując aplikację MyAudi, Apple CarPlay lub Android Auto, połączyć można z samochodem smartfon użytkownika. Audi phone box łączy urządzenie z anteną samochodową i indukcyjnie je ładuje. Wirtualny kluczyk Audi connect key pozwala użytkownikowi na otwieranie i zamykanie drzwi pojazdu oraz na jego uruchomienie z wykorzystaniem smartfona z systemem Android.



Pakiet wyposażenia standardowego jest bardzo bogaty. Oprócz elementów wymienionych już powyżej, w jego skład wchodzą również diodowe reflektory przednie, skórzana kierownica wielofunkcyjna oraz dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja. Wyświetlacz danych na szybie head-up display, sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami oraz panoramiczny szklany dach, dostępne są na życzenie. Systemy wsparcia kierowcy Audi pre sense front, ostrzeżenie o zjeżdżaniu z pasa ruchu, czy asystent skrętu, również znajdują się w standardowym wyposażeniu tego modelu. Wśród systemów opcjonalnych kluczową rolę odgrywa adaptacyjny asystent jazdy wspomagający kierowcę w wielu sytuacjach, np. podczas prowadzenia, przyspieszania czy hamowania.



Audi A3 Sportback 40 TFSI e na polskim rynku pojawi się pod koniec roku 2020.



*Dane dotyczące spalania i zasięgu odnoszą się do rynku niemieckiego. Zastrzega się możliwość zmian.