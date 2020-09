ARP SA finalizuje umowę przejęcia RAFAKO EBUS

Agencja Rozwoju Przemysłu SA i RAFAKO SA sfinalizowały umowę zakupu przez ARP spółki celowej RAFAKO EBUS.

Podpisana 28 września 2020 r. umowa obejmuje również zakup przez RAFAKO EBUS, już jako spółki w 100% zależnej od ARP SA, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału w Solcu Kujawskim. ARP przejmuje tym samym kontrolę nad projektem RAFAKO polegającym na opracowaniu i homologacji prototypu innowacyjnego autobusu elektrycznego.

Realizacja projektu autobusu elektrycznego wpisuje się w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Efekty prac RAFAKO nad stworzeniem nowego modelu autobusu, z uzyskaną homologacją, otwierają możliwość pozyskania rynku zbytu po uruchomieniu w ramach spółki celowej seryjnej produkcji autobusów elektrycznych – informuje ARP w komunikacie.

Prototyp autobusu elektrycznego to pojazd o długości 8,5 metrów i predysponowany jest do specjalistycznych celów, np. dowozu uczniów do szkół zarówno w przestrzeniach miejskich, jak i podmiejskich. Produkt odpowiada zwłaszcza na zapotrzebowanie samorządów, które stawiają na poprawę bezpieczeństwa transportu młodzieży. Jak podkreśla ARP, obecnie żaden producent krajowy i zagraniczny funkcjonujący na rynku polskim nie dysponuje pojazdem o podobnych parametrach.

– Polska należy do liderów eksportu autobusów elektrycznych w Unii Europejskiej. To bardzo perspektywiczny rynek nie tylko w wymiarze unijnym, ale i krajowym. W najbliższych latach coraz więcej samorządów będzie przechodzić na niskoemisyjny transport publiczny, a od 2025 możemy się spodziewać, że w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców nie będą sprzedawane autobusy spalinowe. W ARP SA dostrzegamy potencjał tego rynku – widzimy jednak nie tylko korzyści biznesowe, ale też pozytywy związane z ochroną środowiska i rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki. Przejęcie RAFAKO EBUS to istotny krok w realizacji tych celów, które wpisują się w misję ARP SA – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu ARP SA.

Celem ARP SA jest rozwój w ramach spółki celowej produktu autobusu elektrycznego. Plany obejmują również przygotowanie nowych prototypów dłuższych pojazdów, oraz wejście na rynki polskie i zagraniczne.

Prognozy dotyczące przyszłości rynku autobusów elektrycznych są optymistyczne. Według Electric Bus Market 2013-2025, światowy rynek autobusów elektrycznych będzie rósł rocznie o ok. 17 proc. Trend ten jest zauważalny również w Polsce. Jeszcze w 2016 roku na łączną sumę 1942 szt. wszystkich nowych autobusów tylko 42 konstrukcje (czyli 2,2% wszystkich pojazdów) miało napęd alternatywny. Z kolei tylko w pierwszej połowie br. polscy przewoźnicy odebrali 67 miejskich elektrobusów, co stanowi 20% udziału w tym rynku.

RAFAKO SA, przekazując projekt autobusu elektrycznego w całości do ARP, koncentruje się na rozwoju w branży energetycznej, która jest główną domeną jej działalności.

Źródło: www.evertiq.pl