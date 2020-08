Na drodze do klimatycznej neutralności – elektromobilność

Poznań, 27. sierpnia 2020 – Jednym z najważniejszych globalnych wyzwań jest walka z ocieplaniem się klimatu. Volkswagen zobowiązał się do realizacji celów zawartych w Paryskim Porozumieniu Klimatycznym i konsekwentnie je realizuje. Koncern pracuje nad rozwojem układów napędowych oraz produkcją przyjazną środowisku. Inwestuje miliardy Euro w elektromobilność, która jest kluczem do neutralności pod względem emisji CO2 i do bezemisyjnej motoryzacji.

Volkswagen realizuje cele zawarte w Paryskim Porozumieniu Klimatycznym i z wielkim zaangażowaniem prowadzi prace nad rozwojem napędów nie obciążających środowiska naturalnego. Koncern zobowiązał się, by do roku 2050 stać się przedsiębiorstwem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Kluczowe w tym postanowieniu jest jednoznaczne opowiedzenie się po stronie pojazdów elektrycznych.

Koncern Volkswagen zamierza stać się wiodącym przedsiębiorstwem w dziedzinie elektrycznej mobilności, w latach 2020 – 2024 roku zainwestuje w jej rozwój łącznie 33 miliardy euro. Volkswagen poddaje elektryfikacji produkowane przez siebie samochody wszystkich klas. Do 2029 roku koncern zamierza wprowadzić na rynek 75 modeli z wyłącznie elektrycznym napędem i sprzedać 26 milionów takich aut. Pod koniec dekady prawie co drugi samochód koncernu sprzedawany w Europie i Chinach miałby być pojazdem z napędem elektrycznym.

Samochody elektryczne są najmniej uciążliwe dla środowiska spośród wszystkich rodzajów napędu, także w Polsce

Zespoły napędowe składające się z akumulatorów i silników elektrycznych są najmniej uciążliwe dla środowiska spośród wszystkich rodzajów napędu, także w Polsce – taki wniosek wynika z wielu badań naukowych, między innymi organizacji Transport & Environment. W podsumowaniu tego najnowszego badania można przeczytać:

„Wzięliśmy pod uwagę wszystkie możliwe kryteria, takie jak ilość CO2 emitowanego podczas produkcji energii elektrycznej, czy spalania paliwa, a także ślad węglowy powstający podczas wydobycia pierwiastków potrzebnych do produkcji akumulatorów. Z badań wynika, że samochody elektryczne w Europie emitują średnio prawie 3 razy mniej CO2 niż porównywalne samochody napędzane benzyną i olejem napędowym. W najgorszym przypadku samochód elektryczny z akumulatorem produkowanym w Chinach i użytkowany w Polsce nadal emituje 22% mniej CO2 niż auto zasilane olejem napędowym i 28% mniej niż samochód benzynowy. W najlepszym przypadku samochód elektryczny z akumulatorem wyprodukowanym w Szwecji i używany w Szwecji może emitować 80% mniej CO2 niż samochód z silnikiem Diesla i 81% mniej niż benzynowy. Przewidujemy także, że samochody elektryczne zmniejszą emisję CO2 czterokrotnie do 2030 r., dzięki rosnącemu udziałowi energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.”

Na stronie internetowej organizacji udostępniono narzędzie, które pozwala porównać samochody elektryczne i spalinowe pod względem emisji CO2 definiując kilka parametrów, takich jak kraj produkcji akumulatorów, kraj eksploatacji oraz wielkość samochodu.

Bilans ekologiczny pokazuje na ile dany produkt jest rzeczywiście zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju

Volkswagen dokonuje przeglądu całego procesu powstawania i życia produktu od pozyskiwania surowców po recykling – robi to w ramach tzw. analizy cyklu życia produktu, po angielsku Life Cycle Assessment (LCA). W przypadku samochodów elektrycznych szczególnie dużo energii wykorzystuje się do produkcji akumulatorów. Ogólny bilans ekologiczny jest też mocno obciążany, gdy podczas eksploatacji korzysta się z energii elektrycznej pozyskiwanej z węgla. Żeby samochód elektryczny rzeczywiście mógł być przyjazny dla klimatu, trzeba zwrócić szczególną uwagę na te dwa zagadnienia. I Volkswagen właśnie to robi: od fazy projektowania samochodu do surowców potrzebnych do jego produkcji, od logistyki po produkcję, od pierwszego do ostatniego kilometra na drodze, od zarejestrowania auta do jego utylizacji. Na potrzeby wspomnianej wyżej analizy życie samochodu dzieli się na trzy fazy – produkcję, eksploatację i utylizację. Produkcja składa się z trzech podkategorii, w obrębie każdej z nich zbierane są odpowiednie informacje: o sposobie pozyskiwania surowców, o komponentach i o samej produkcji pojazdu. Faza eksploatacji dzieli się na kategorie pozyskiwania paliwa/energii elektrycznej i na zagadnienia związane z emisją szkodliwych substancji przez samochód. Oczywiście bardzo ważnym zagadnieniem dla Volkswagena jest również sprawa recyklingu, w tym np. ponownego wykorzystania zużytych akumulatorów czy odzyskiwania i ponownego wykorzystywania cennych materiałów.

Wielkie znaczenie dla „ekologiczności” samochodu ma łańcuch dostaw, gdyż produkcja wydajnych akumulatorów pochłania bardzo dużo energii. To z tego powodu podczas produkcji elektrycznych pojazdów powstaje więcej dwutlenku węgla niż w czasie produkcji aut z klasycznymi silnikami benzynowymi lub Diesla – średnio o 1,5 razy więcej. Dlatego samochody elektryczne w porównaniu ze spalinowymi już na starcie są obciążone większą emisją dwutlenku węgla. Jeśli więc mimo to mają być neutralne dla klimatu, już na bardzo wczesnym etapie trzeba podjąć odpowiednie działania. W wypadku akumulatorów rozwiązanie jest proste – jeśli do ich wytwarzania będzie się wykorzystywać energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko od razu ogromnie się zmniejszy. Akumulatory do Volkswagena ID.3 dostarcza firma LG Chem, która produkuje je w zakładach ulokowanych pod Wrocławiem. Volkswagen już dawno zawarł z LG Chem porozumienie, że firma ta będzie wykorzystywać do produkcji akumulatorów wyłącznie „zieloną energię”. Dlatego emisja CO2 z tego obszaru produkcji spadła niemal do zera. Inny dział mający znaczenie dla emisji dwutlenku węgla to produkcja stali oraz silników elektrycznych. W przypadku stali w wyniku złożonych procesów jakie wprowadzono w ostatnich latach emisję CO2 zmniejszono nawet o 70 procent. W wypadku silników elektrycznych Volkswagen stosuje do obudowy specjalnie przygotowane aluminium. Tu możliwość oszczędności wynosi jeszcze około 50 procent.

Volkswagen ID.3 – pierwszy samochód neutralny pod względem CO2 w całym cyklu życia produktu

ID.3 stanowi początek nowej epoki, także w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. To dlatego, że nowy model Volkswagena, w chwili, w której trafia do rąk klienta jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Jest to możliwe m.in. dlatego, że zarówno podczas produkcji akumulatorów, jak i samego pojazdu Volkswagen wykorzystuje wyłącznie energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Emisję CO2, której nie da się wyeliminować Volkswagen równoważy uczestnictwem w projektach służących ochronie klimatu. Dalej od samego klienta zależy, czy eksploatując samochód również będzie korzystał z „zielonej energii” do ładowania akumulatorów. W Niemczech taką energię dostarcza firma Elli, w Polsce właściciele samochodów elektrycznych Grupy Volkswagen mogą skorzystać z oferty Grupy Polenergia. Oferta skierowana jest dla gospodarstw domowych z całej Polski. Co ważne Polenergia dostarczy zieloną energię nie tylko do ładowania samochodu, ale także do zasilania całego domu. Zatem korzystanie z samochodu elektrycznego może być zatem całkowicie zeroemisyjne. Ze szczegółami można się zapoznać na stornie internetowej: https://emobility.vw.polenergia.pl

Warto także zwrócić uwagę na bardzo dynamicznie rosnący rynek paneli fotowoltaicznych. Wykorzystanie takiej instalacji pozwala ładować samochód energią pochodzącą bezpośrednio z promieniowania słonecznego. Instalacja o mocy 6 kWp produkuje latem w ciągu jednego miesiąca energię pozwalającą na przejechanie ok. 6000 km miejskim autem elektrycznym.

Rosnąca oferta samochodów elektrycznych

Do 2029 roku koncern Volkswagen zamierza wprowadzić na rynek do 75 modeli z wyłącznie elektrycznym napędem oraz około 60 pojazdów hybrydowych. Produkcja planowanych do 2029 roku modeli elektrycznych ma wynieść 26 milionów egzemplarzy. Ponadto Volkswagen zamierza do 2029 roku sprzedawać prawie 6 milionów aut hybrydowych. Około 20 milionów spośród planowanych do 2029 roku pojazdów elektrycznych zostanie skonstruowanych w oparciu o nową platformę MEB. Ofensywa ta znacząco zmieni oblicze oferty koncernu. „W ciągu około 10 lat prawie co drugi samochód Grupy Volkswagen sprzedawany w Europie i w Chinach będzie autem elektrycznym. Żaden inny tradycyjny producent samochodów nie realizuje tego celu z taką konsekwencją, jak my” – powiedział prezes zarządu Herbert Diess.

Techniczną i finansową podstawą ofensywy w dziedzinie samochodów elektrycznych jest modułowa płyta podłogowa MEB skonstruowana specjalnie do budowy takich aut. Samochody skonstruowane w oparciu o platformę MEB wyróżniają się dalekim zasięgiem do 550 km, przestronnym wnętrzem i bardzo dobrymi właściwościami jezdnymi. „Platforma MEB to decydująca zaleta” – stwierdził w wywiadzie Frank Blome, szef działu akumulatorów.

W polskiej ofercie już dziś znajdują się samochody elektryczne w niemal wszystkich segmentach rynku. Wśród nich dostępne są miejskie (Volkswagen e-up! oraz Skoda Citigo e iV), kompaktowe (e-Golf oraz ID.3), SUVy (Audi e-tron oraz e-tron Sportback), sportowe (Porsche Taycan), a także auta dostawcze (Volkswageny e-Crafter i e-Transporter). Jeszcze w tym roku zadebiutują Volkswagen ID.4 oraz SKODA Enyaq. Ofertę uzupełnia szybko rosnąca paleta samochodów typu plug-in.

Liczba samochodów elektrycznych na polskich drogach dynamicznie rośnie. Według licznika elektromobilności na koniec lipca 2020 zarejestrowanych było 13 057 samochodów elektrycznych i hybrydowych plug-in (7231 BEV i 5826 PHEV). W okresie od stycznia do końca lipca tego roku zarejestrowano w Polsce 1434 nowych osobowych aut elektrycznych, o 41% więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie. Warto dodać, że liczba zarejestrowanych samochodów spalinowych w Polsce zmniejszyła się w tym czasie o 32%. Auta elektryczne zdecydowanie lepiej opierają się pandemii.

Największa w Polsce instalacja ładowarek na ternie Volkswagen Group Polska

Volkswagen Group Polska od 2019 roku do zasilania swoich budynków wykorzystuje energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Z tej energii korzysta także największa w Polsce instalacja ładowarek do samochodów elektrycznych. Coraz więcej pracowników polskiej centrali Volkswagena korzysta z służbowych aut elektrycznych lub hybrydowych typu plug-in. Dzięki „zielonej energii” poruszają się oni w sposób całkowicie ekologiczny.

Na terenie Volkswagen Group Polska zbudowano w minionym roku instalację 36 punktów ładowania samochodów elektrycznych. Auta zasilane są „zieloną” energią najczęściej w trakcie pracy. Ich użytkownicy przeznaczają ok. 10 sekund tygodniowo na ich ładowanie – tyle zajmuje włożenie wtyczki kabla zasilającego do gniazda w samochodzie. Eksploatacja aut elektrycznych, jest w ich przypadku nie tylko bardziej przyjazna dla środowiska i mieszkańców Poznania, ale także dużo wygodniejsza.

Stacje ładowania w Polsce, inwestycje Grupy Volkswagen

Według „Licznika Elektromobilności” opracowanego przez PSPA oraz PZPM, w Polsce na koniec lipca 2020 roku było dostępnych 1224 stacji ładowania, co przekłada się na 2319 ogólnodostępnych punktów ładowania. Ich liczba nieustannie rośnie. Na koniec 2019 roku było w naszym kraju 1815 punktów ładowania, rok wcześniej 845. Najwięcej z nich jest zlokalizowanych w Warszawie, ale co szczególnie ważne wiele nowych stacji pojawia się przy głównych drogach i autostradach. Na trasie z Warszawy do Poznania szybkie ładowarki zlokalizowane są w 6 miejscach, z Warszawy do Trójmiasta – w 12. Wielu operatorów zapowiada duże inwestycje w nadchodzących latach. PSPA szacuje, że do 2022 roku będzie w Polsce około 5900 punktów ładowania.

Niektórzy z operatorów zasilają swoje ładowarki energia pochodzącą ze źródeł odnawialnych, co pozwala w coraz większym stopniu na w pełni ekologiczne, nie obciążone śladem węglowym podróże po Polsce.

W rozwój infrastruktury włącza się także Grupa Volkswagen z całą siecią dealerską. Plan zakłada instalację 350 punktów ładowania przy salonach Grupy w Polsce, 150 z nich już funkcjonuje. Warto podkreślić, że niektóre z ładowarek korzystają z „zielonej energii”. Przed salonami marek Volkswagen i Audi firmy Ignaszak w Kaliszu jest dostępna trzystanowiskowa stacja ładowania o mocy 50 kW (z możliwością rozbudowy do 150kW) zasilana bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej składającej się ze 156 paneli SunTech. System dysponuje dużym potencjałem – zasila ładowarkę i dostarcza jedną czwartą energii, którą obiekt zużywa w ciągu roku. Panele produkują rocznie 50 MWh energii, co ogranicza emisję CO2 o około 46 tysięcy kilogramów. Firma zdecydowała, że pozostałe potrzeby energetyczne będą zaspokojone poprzez zakup tylko zielonej energii z sieci dystrybucji.

W rozbudowę infrastruktury angażuje się także indywidualnie marka Porsche. W ramach projektu Porsche Destination Charging, czyli współpracy marki z kilkudziesięcioma partnerami (głównie hotelami), w minionym roku zainstalowano ładowarki w 24 lokalizacjach. Do końca bieżącego roku w ramach programu dostępnych będzie 97 punktów ładowania w 48 lokalizacjach w Polsce.

Zalety samochodów elektrycznych

Samochody elektryczne oferują wiele zalet, o których kierowcy często nie wiedzą, zanim nie zasiądą za ich kierownicą. Doświadczenia z rynku norweskiego wskazują, że lojalność użytkowników samochodów elektrycznych jest właściwie stuprocentowa. Jeżeli ktoś zaczął jeździć autem elektrycznym, nie wraca do samochodu spalinowego. Poniżej zebrano najważniejsze przesłanki, dla których warto zainteresować się samochodem elektrycznym:

· Niższe koszty użytkowania – ładowanie samochodów elektrycznych jest znacznie tańsze niż tankowanie spalinowych. Przy założeniu ładowania w domu, według Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych koszt przejechania 100 km e-Golfem wynosi 6,50 zł (taryfa nocna) lub 9 zł (taryfa standardowa), a w przypadku jego odpowiednika z silnikiem benzynowym – 30 zł. Na samych kosztach „paliwa” można więc zaoszczędzić kilka tysięcy złotych rocznie. 50 procent przypadków zasilania samochodu odbywa się w domu. Najkorzystniej i najwygodniej jest ładować samochód w nocy, kiedy jego właściciel odpoczywa, a auto stoi w garażu.

· Przywileje – użytkownicy pojazdów elektrycznych mogą korzystać z licznych przywilejów:

darmowe parkowanie w płatnych strefach w centrach miast,

możliwość jazdy po buspasach,

nieograniczony wjazd do stref czystego transportu,

wyższe odpisy amortyzacyjne.

· Wystarczający zasięg – do niedawna auta elektryczne miały niewielki zasięg, ale to się zmieniło wraz z przedstawieniem samochodów elektrycznych nowej generacji. Np. Volkswagen ID.3 w zależności od wersji będzie oferował zasięg od 330 do 550 km (wg. normy WLTP). Ładując jego akumulator przez zaledwie pół godziny przy użyciu ładowarki o mocy 100 kW można zwiększyć zasięg auta o 290 km. Zatem nawet dalekie podróże samochodem elektrycznym nie stanowią problemu. A przecież samochody są na co dzień używane w mieście. Z badania przeprowadzonego przez PSPA wynika, że połowa polskich kierowców nie przejeżdża więcej niż 30 km dziennie, a aż 80 procent mniej niż 50 km. Oznacza to, że dla zdecydowanej większości użytkowników polskich dróg samochody elektryczne są doskonałym rozwiązaniem.

· Świetna dynamika i komfort jazdy – samochody elektryczne dysponują znakomitą dynamiką dzięki temu, że maksymalny moment obrotowy silnika jest dostępny od razu, kierowca nie czeka na wkręcanie się silnika na obroty, jak w autach spalinowych, nie musi też zmieniać biegów – przyspieszenie jest szybkie i bardzo płynne. Ponadto napęd elektryczny zajmuje mniej miejsca niż tradycyjny, dlatego we wnętrzu samochodów elektrycznych jest więcej miejsca. Np. Volkswagen ID.3 z zewnątrz jest zbliżony wielkością do Golfa, a wewnątrz – do Passata.

Grupa Volkswagen liderem elektromobilności w Polsce i na świecie

Pod koniec listopada ubiegłego roku, podczas uroczystej gali poprzedzającej Światowe Forum

e-Mobilności w Warszawie, wręczono nagrody „Global e-Mobility Leader”. Kandydatów do tytułu wskazali eksperci rynku e-mobility z 39 oddziałów PwC na świecie. Zwycięzców wyłoniono na podstawie ich udziału w światowym rynku pojazdów elektrycznych, podzespołów i stacji ładowania. Nagrodę „Global e-Mobility Leader” otrzymał Koncern Volkswagen. Tytułem „Polskiego Lidera e-mobilności” wyróżniono spółkę Volkswagen Group Polska, która ma bardzo szeroką ofertę pojazdów elektrycznych. Statuetki z rąk Ministra Klimatu – Michała Kurtyki odebrał Prezes Zarządu Volkswagen Group Polska – Wolf-Stefan Specht.