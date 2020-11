Mediolan zamawia kolejnych 100 Urbino 12 electric. Wśród nich tysięczny elektryczny Solaris!

Zgodnie z treścią umowy ramowej przewoźnik z Mediolanu zlecił firmie Solaris realizację kolejnej partii zamówienia – 100 zeroemisyjnych elektrycznych autobusów o długości 12 metrów. Razem z już dostarczonymi 40 Urbino electric, które ATM Milano zakupiło w 2019 roku, daje to łącznie 140 autobusów. Nowo zamówione 100 pojazdów Solaris dostarczy do włoskiej stolicy mody w pierwszej połowie 2021 roku. Po wypełnieniu całej umowy ramowej transport w Mediolanie będzie obsługiwać łącznie nawet 275 zeroemisyjnych Solarisów. Pierwsze autobusy elektryczne – 25 Urbino 12 electric – pojawiły się w metropolii już w 2018 i 2019 roku.

– Bardzo nas cieszy możliwość dostarczenia ATM Milano kolejnych elektrycznych Solarisów. To ogromna inwestycja nie tylko w nowoczesny, bezpieczny i komfortowy transport miejski, ale nade wszystko w czyste powietrze i lepszą jakość życia – mówi Alberto Fiore, Dyrektor Zarządzający Solaris Italia.

ATM Milano zdecydowało o doposażeniu autobusów w dwa innowacyjne rozwiązania. Pierwsze z nich to Mobileye Shield+, system ostrzegający – zarówno akustycznie, jak i wizualnie – przed obiektami znajdującymi się w tzw. martwym polu widzenia kierowcy, w przypadku opuszczenia pasa ruchu bez sygnalizacji czy też przy braku zachowania odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu. Drugim jest MirrorEye, który – w celach testowych – zostanie zaimplementowany w jednym autobusie elektrycznym dla Mediolanu. Rozwiązanie to polega na zastąpieniu lusterek bocznych kamerami zapewniającymi znacznie lepszą widoczność, szczególnie w nocy i trudnych warunkach pogodowych.

Sukcesywna realizacja przetargu na dostawę 250 autobusów elektrycznych dla ATM Milano stanowi potwierdzenie wcześniejszych deklaracji tego włoskiego przewoźnika, zgodnie z którymi do końca 2030 roku planuje on całkowicie zrezygnować z autobusów z silnikami diesla. Współpraca Solarisa i ATM Milano rozpoczęła się w 2014 roku. W tym czasie producent dostarczył już 200 pojazdów, w tym 25 autobusów elektrycznych.

– Możliwość współpracy z tak profesjonalnym przewoźnikiem, jakim jest ATM Mediolan, jest dla nas bezcennym doświadczeniem. To zaszczyt zostać po raz kolejny zaproszonym do współtworzenia wolnej od zanieczyszczeń i hałasu przyszłości transportu publicznego Mediolanu – mówi Petros Spinaris, Członek Zarządu Solaris Bus & Coach sp. z o.o. odpowiedzialny za obszar Sprzedaży, Marketingu i Customer Service.

Co warte odnotowania, wśród 100 nowo zamówionych Urbino 12 electric do Mediolanu, znajdzie się tysięczny e-bus, który wyjedzie z fabryki Solarisa. Pierwszy bateryjny autobus Urbino electric został zaprezentowany w roku 2011. Od tamtej chwili do dziś, elektryczne Solarisy zostały zamówione przez niemal 100 klientów z 18 krajów. W 2017 roku Solaris Urbino electric, został wybrany najlepszym autobusem miejskim w Europie.

– Elektromobilność to nie puste hasło. 1000 sprzedanych autobusów elektrycznych to z dumą wypracowane doświadczenie wszystkich pracowników naszej firmy. Od lat wyznaczamy nowe standardy transportu miejskiego i w sposób realny wpływamy na zrównoważony rozwój komunikacji w miastach. To wszystko nie byłoby oczywiście możliwe bez zaufania naszych klientów. Dziękujemy! – podkreśla Petros Spinaris.