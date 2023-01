MAN Trucks z nagrodą Top Employer

18 stycznia 2023 r. podczas uroczystej gali w Warszawie spółka MAN Trucks została laureatem prestiżowej nagrody Top Employer. Tym samym niepołomicki zakład produkcyjny znalazł się w elitarnym gronie 76 najlepszych pracodawców w Polsce.

Tytuł Top Employer jest jednym z najbardziej prestiżowych w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Program certyfikacji prowadzony przez globalną organizację Top Employers Institute jest niezwykle wymagający. Proces ten obejmuje aż 600 praktyk w 10 różnych obszarach tematycznych. W 2023 r. odbyła się 14.edycja programu, a tytuły otrzymało ponad 2000 organizacji w 121 krajach.

Uzyskanie certyfikatu przez spółkę MAN Trucks jest zatem potwierdzeniem, że posiada ona wzorowe warunki pracy, rozwiniętą politykę personalną oraz angażuje pracowników i stawia na ich nieustanny rozwój.

„Tworzymy takie miejsce, do którego pracownicy chętnie wracają i w którym widzą swoją przyszłość. Obecnie pozyskanie pracowników z rynku pracy, zdobycie ich zaufania i zatrzymanie ich w firmie na dłużej jest niezwykle trudne. Wielu z naszych pracowników jest z nami od początku istnienia spółki, czyli od roku 2007. To oni budowali z nami ten zakład. To dla nas zaszczyt mieć taką załogę. W branży produkcyjnej odpowiednio wykwalifikowani oraz zmotywowani pracownicy to podstawa. Bez nich realizacja naszych celów biznesowych zwyczajnie nie byłaby możliwa. Uzyskanie certyfikatu Top Employers jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, ale i potwierdzeniem, że obrana przez nas polityka personalna jest właściwa. Jest to też motywacja do tego, aby inwestować w dalszy rozwój, wsłuchiwać się w oczekiwania pracowników oraz wychodzić naprzeciw oczekiwanym rynku pracy” – mówi dr Richard Slovak, prezes MAN Trucks sp. z o.o.

To już druga w historii zakładu statuetka najlepszego pracodawcy dla MAN Trucks. W 2013 roku spółka uzyskała certyfikat wspólnie z: MAN Bus w Starachowicach, MAN Truck & Bus Polska w Wolicy oraz MAN Shared Services Center Sp. z o.o.

Fabryka MAN Trucks w Niepołomicach, należąca do koncernu MAN działa od 2007 r. W zakładzie odbywa się montaż pojazdów, produkowane są tam pojazdy ciężarowe klasy ciężkiej serii TGS i TGX o wadze całkowitej powyżej 18 ton. Obecnie trwa rozbudowa fabryki, dzięki której jej powierzchnia zwiększy się o ponad jedną trzecią i wyniesie ponad 41 hektarów. Docelowo w systemie trzyzmianowym produkowanych będzie tu 300 pojazdów dziennie. Wartość rozbudowy to inwestycja o wysokości ponad 130 milionów euro. W nowopowstającym zakładzie zostanie zainstalowane źródło bioenergii dzięki czemu zakład w przyszłości będzie neutralny pod względem emisji CO2.

