LG Energy Solution szuka bateryjnych innowatorów

LG Energy Solution organizuje „LGES Battery Challenge 2022”, międzynarodowy konkurs dla start-upów technologicznych. Do zdobycia są granty do 1 mln USD na badania w sektorze baterii do aut elektrycznych.

W „LGES Battery Challenge 2022”, międzynarodowym konkursie mającym na celu identyfikację start-upów pod kątem potencjalnych inwestycji i współpracy, mogą wziąć udział młode firmy specjalizujące się w technologiach związanych z bateriami.

Tegoroczna edycja programu obejmuje trzy główne kategorie: technologie bateryjne w zakresie materiałów, zarządzanie i kontrola oraz inteligentna fabryka. Do finału wyłonionych zostanie aż 10 start-upów. Każdy z nich otrzyma dofinansowanie, a także będzie mógł nawiązać współpracę z LG Energy Solution.

Firma jest gospodarzem konkursu już po raz trzeci.

– Organizując programy takie jak Battery Challenge i Open Innovation, LG Energy Solution dąży do utrzymania pozycji lidera w branży akumulatorowej. LG Energy Solution będzie nadal prowadzić zaawansowane badania związane z bateriami we współpracy ze start-upami, a także z wybitnymi uczonymi i organizacjami akademickimi na całym świecie – komentuje Youngjoon Shin, CTO of LG Energy Solution.

LG Energy Solution, wyodrębniony ze struktur LG Chem, to to dostawca baterii litowo-jonowych dla pojazdów elektrycznych, produktów IT i elektronarzędzi oraz do systemów magazynowania energii. Globalna sieć firmy rozciągająca się na Amerykę Północną, Europę, Azję i Australię, obejmuje zakłady produkcyjne baterii utworzone w ramach spółek joint venture z największymi producentami samochodów, takimi jak General Motors, Stellantis N.V. i Hyundai Motor Group.

W 2016 roku w Biskupicach Podgórnych powstało LG Energy Solution Wrocław, które stanowi pierwsze, a zarazem największe centrum produkcji baterii do samochodów elektrycznych w Europie. W zakładzie zajmującym powierzchnię około 100 ha znajduje się kilkadziesiąt nowoczesnych linii produkcyjnych. Obecna moc produkcyjna wynosi 70 GWh, a w 2025 roku LG Energy Solution Wrocław osiągnie poziom 115 GWh.

Źródło: www.evertiq.pl