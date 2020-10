Ładowanie auta elektrycznego z latarni – pomysł z Gdyni

Pomysłodawcy przekonują, że czas realizacji inwestycji (pozwolenia, plany i montaż) udało się skrócić z ok 12–14 do ok 2-4 miesięcy

Ładowanie samochodu w punktach eMobility będzie bezpłatne – wymagane jest jednak konto użytkownika i bezpłatna karta RFID

Kto choć raz zmagał się z formalnościami i wymogami związanymi z montażem ładowarki do samochodów elektrycznych, ten z łatwością doceni projekt zrealizowany w Porcie Gdynia. By zamontować i podłączyć stację ładowania aut elektrycznych wykorzystano istniejącą infrastrukturę zasilania oświetlenia ulicznego. Według pomysłodawców skraca to nie tylko niższe koszty inwestycji, ale również znacznie czas budowy nowej stacji. Trudno się nie zgodzić.