Kolejne firmy dołączyły do grona firm członkowskich PIM

MWM Business Solutions Sp. z o.o.



Spółka MWM Business Solutions powstała, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na zaopatrzenie dystrybutorów części motoryzacyjnych. Specjalizuje się w szeroko pojętnym handlu częściami do pojazdów ciężarowych, autobusów, części do naczep i przyczep, maszyn rolniczych, budowlanych. Sprzedaż zarówno oryginalnych jak i wysokiej jakości zamienników takich marek jak DAF, Scania, Mercedes Benz, MAN, Volvo, Iveco czy Renault.

Nieustannie analizujemy zapotrzebowanie naszych kontrahentów poszerzając ofertę o poszukiwane przez nich produkty.

Wieloletnie doświadczenie oraz rozległa wiedza branżowa sprawia, że nasz asortyment jest doskonale dopasowany do potrzeb i oczekiwań klientów. Działamy zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym.

W trosce o Klientów nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów stara się zapewnić najwyższą jakość obsługi – szybki czas reakcji, indywidualne podejście oraz korzystne oferty cenowe. Dbając o nasze relacje staramy się także elastycznie podchodzić do ustalenia terminów płatności, sposobów rozliczania – dostosowanych do specyfiki rynku.

MWM Business Solutions to lider na rynku podkarpackim posiadający liczne certyfikaty i nagrody (m.in. Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 Województwa Podkarpackiego, Efektywne Firmy 2021 Województwa Podkarpackiego, Gepardy Biznesu 2021 Województwa Podkarpackiego, Mocne Firmy Godne Zaufania 2021 Województwa Podkarpackiego). Oferta usługowa: Handel częściami do pojazdów ciężarowych, autobusów, części do naczep i przyczep, maszyn rolniczych i budowlanych. Sprzedaż zarówno oryginalnych jak i wysokiej jakości zamienników takich marek jak: DAF, Scania, Mercedes Benz, MAN, Volvo, Iveco i Renault. Trade in parts for trucks, buses, parts for trailers and semi-trailers, agricultural and construction machinery. Sale of both original and high-quality replacements of such brands as DAF, Scania, Mercedes Benz, MAN, Volvo, Iveco and Renault.