Kolejna gigafabryka baterii powstanie w USA

Stellantis i Samsung SDI podpisały już umowy dotyczące utworzenia spółki joint venture powstałej w celu wybudowania fabryki akumulatorów litowo-jonowych w Stanach Zjednoczonych. Obiekt, który powstanie w Kokomo (Indiana), ma rozpocząć produkcję w 2025 roku z początkowymi rocznymi mocami na poziomie 23 GWh. W kolejnych latach wydajność ma wzrosnąć 33 GWh, z potencjałem do dalszego rozwoju, ponieważ przewidywany jest wzrost popytu na pojazdy elektryczne Stellantis – czytamy w komunikacie.

Spółka joint venture Stellantis i Samsung SDI zainwestuje ponad 2,5 mld USD i stworzy 1400 nowych miejsc pracy w Kokomo i okolicach. Wartość inwestycji może stopniowo wzrosnąć do 3,1 mld USD.

Nowy zakład będzie dostarczał moduły akumulatorowe do szeregu pojazdów produkowanych w zakładach montażowych Stellantis w Ameryce Północnej. Prace związane z budową zakładu mają się rozpocząć jeszcze w tym roku, a rozpoczęcie produkcji planowane jest na pierwszy kwartał 2025 roku.

W ramach strategicznego planu Dare Forward 2030 firma Stellantis ogłosiła, że do 2030 roku globalna roczna sprzedaż pojazdów akumulatorowych (BEV) wyniesie 5 milionów sztuk. Z kolei planowana wydajność w zakresie baterii Stellantis, którą firma zwiększyła o 140 GWh do około 400 GWh, ma zapewnić pięć fabryk przy wsparciu dodatkowych kontraktów na dostawy. Te zamiary to część długoterminowej strategii elektryfikacji zakładającej globalne inwestycje do 2025 roku na poziomie 35 mld USD w elektryfikację i oprogramowanie.

Źródło: www.evertiq.pl