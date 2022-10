Kampery z Gliwic

Polska fabryka Stellantis Gliwice wchodzi na światowy rynek kamperów. Będą tam produkowane konstrukcje do samochodów kempingowych. Rynek kamperów – w przeciwieństwie do innych segmentów automotive – w ostatnich latach przeżywa rozkwit.

Kampery to jeden z segmentów, na których marki Stellantis (m. in. Fiat, Opel, Peugeot, Citroën) są obecne od lat. Do tej pory takie konstrukcje powstawały we włoskich zakładach Sevel. Teraz mają je produkować także Gliwice. Uruchomienie tej produkcji w polskiej fabryce ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Bazy kamperów (3 różne długości i 2 wysokości) będą montowane na tej samej linii co pozostałe auta dostawcze: Opel Movano, Peugeot Boxer i Citroën Jumper.