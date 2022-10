Geo Globe nagrodzone w Rankingu Firm Rodzinnych Magazynu Forbes Polska

We wtorkowy wieczór Wiceprezes i Współwłaściciel Geo Globe Polska, Dobrochna Kochańska miała zaszczyt uczestniczyć w Gali Firm Rodzinnych. Odbywająca się tyskim Browarze Obywatelskim uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli ze świata rodzinnych biznesów. Firma Geo Globe została wyróżniona w prestiżowym Rankingu Firm Rodzinnych Magazynu Forbes Polska. Dla firmy jest to zarówno ogromny zaszczyt, jak i zobowiązanie, by nieustannie się rozwijać. Kluczowym elementem spotkania okazał się także panel dyskusyjny, w którym udział wzięła również Wiceprezes GGP. Rozmowy krążyły wokół problemu kryzysu w odniesieniu do firm rodzinnych i czynników, które wyróżniają tego rodzaju spółki i pomagają im działać prężnie pomimo nieprzewidzianych trudności. Wartości Geo Globe Polska i przywiązanie do niezwykle ważnych priorytetów po raz kolejny zostały podkreślone. Geo Globe dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania za czas cennych rozmów!