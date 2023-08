Kabina lakiernicza o zerowej emisji CO2. Tak powstają modele Yaris i Yaris Cross

W zakładach Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) wdrożono pionierską, bezemisyjną kabinę lakierniczą, która wykorzystuje technologię odzyskiwania ciepła oraz pompy ciepła. W ten sposób fabryka zmniejszyła roczną emisję CO2 o 1000 ton.

Toyota jest liderem w produkcji samochodów nisko- i bezemisyjnych, ale dąży też do jak najszybszej dekarbonizacji produkcji. Koncern szacuje, że 65% emisji CO2 w trakcje powstawania samochodów pochodzi z procesów lakierniczych. Zespół inżynierów składający się z przedstawicieli działów odpowiedzialnych za lakiernictwo oraz ekologiczne procesy produkcyjne stworzył Toyota Global Paint Line (GPL), czyli prototypową kabinę lakierniczą nowej generacji o zerowej emisji CO2.

Pierwsze GPL zostało zastosowane w zakładach TMMF, gdzie powstają modele Yaris oraz Yaris Cross. Nowa technologia wykorzystywana jest do lakierowania plastikowych zderzaków do tych samochodów.

„Jesteśmy dumni, że nasi inżynierowie rzucają wyzwanie konwencjonalnemu myśleniu. Dzięki podejściu Kaizen i kreatywności jesteśmy w stanie nie tylko znacznie ograniczyć wpływ na środowisko, ale także przyczynić się do redukcji kosztów, nawet jeśli proponowane rozwiązanie może wiązać się z nieco wyższą inwestycją początkową” – powiedział Marvin Cooke, wiceprezes TME ds. produkcji.

Redukcja emisji CO2 na poziome 1000 ton rocznie

Tradycyjna kabina lakiernicza jest dość duża i wymaga ręcznego nakładania farby. To proces o niskiej wydajności, który wymaga przy tym zastosowania gazu ziemnego do filtrowania powietrza oraz utrzymywania w miarę stałej temperatury w kabinie, by jakość ostatecznego produktu była jak najwyższa.

W innowacyjnej kabinie lakierniczej Toyoty wykorzystuje się w pełni zautomatyzowane procesy o wysokiej wydajności, a za odpowiednią temperaturę i wilgotność we wnętrzu odpowiadają jednostki Air Make Up Unit (AMU). Na system składają się cztery oddzielne jednostki AMU, które dostarczają powietrze do kabin lakierniczych oraz pozwalają na zachowanie stałych warunków w środku.

Powietrze dostarczane do kabiny lakierniczej jest w 100% świeżym powietrzem. W drodze do kabiny pobiera ono energię z wymiennika ciepła. Powietrze jest uzdatniane do parametrów pracy farby, a zwłaszcza odpowiedniej temperatury i wilgotności. Te dwie funkcje są realizowane przez zintegrowaną elektryczną pompę ciepła i nawilżacz z rozpylaczem wodnym. Temperatura wynosi od 19 do 26 stopni, a wilgotność od 61% do 75%.

System odzyskiwania ciepła oraz pompy ciepła zasilane jest prądem z farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych. Ograniczają one przy tym zapotrzebowanie na energię elektryczną i pozwalają na rezygnację z używania gazu ziemnego. Nowa kabina lakiernicza pozwala zmniejszyć emisję C02 o 1000 ton rocznie.