Jak pielęgnować szyby samochodowe zimą?

Bezpieczeństwo na drodze to podstawa. W tym kontekście kluczowa jest dobra widoczność podczas jazdy. Nawet lekki przymrozek może spowodować oblodzenie naszego pojazdu. W takiej sytuacji istotne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi i środków, aby pozbyć się tego, co jest niepożądane, w szczególności na powierzchni szyby.



Sposobów na to jest mnóstwo. Niestety większość decyduje się na tradycyjną metodę, czyli skrobaczkę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest ona skuteczna. – Sporo kierowców, chcąc oszczędzić pieniądze, oczyszcza swoje szyby tanią skrobaczką. Oczywiście, jest to najmniej kosztowna metoda, ale niekoniecznie odpowiednia dla szyb. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że zostaną one zarysowane – komentuje Jarosław Garbacz, Product & Sales Manager Pilkington AGR. – Chcąc usunąć śnieg lub szron, warto korzystać z narzędzi, które są rekomendowane przez producentów szyb. My w swojej ofercie proponujemy klientom skrobaczki, które pozwalają na dokładne usunięcie szronu przy jednoczesnym pozostawieniu płaskiej powierzchni, bez rys i ubytków. Posiadamy także chemię motoryzacyjną. Zestaw ten składa się z odmrażacza do szyb, płynu letniego oraz zimowego, a także pióra wycieraczek.



Kolejną opcją dla kierowców jest skorzystanie z chemicznych preparatów do odmrażania. Są to substancje, w których składzie znajdują się alkohol i glikol etylowy. Tutaj ważne jest, aby skorzystać z preparatu z pompką, ponieważ szanse na zamarznięcie substancji są mniejsze, dzięki czemu można je przechowywać w samochodzie. – Korzystanie z preparatów chemicznych to kolejna dość popularna metoda. Trzeba jednak uważać, ponieważ wydzielają one nieprzyjemny zapach. Może on prowadzić do bólu i zawrotów głowy. Aby temu zapobiec, warto przed użyciem preparatu zabezpieczyć dłonie, a także zapoznać się z etykietą od producenta – tłumaczy ekspert.



Korzystając z odmrażacza należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po nałożeniu preparatu na szybę, warto na chwilę uruchomić wycieraczki, a następnie spryskać powierzchnię zimowym płynem. W ten sposób unikniemy smug, które niejednokrotnie pogarszają widoczność podczas jazdy. Wielu kierowców popełnia kluczowy błąd i polewa szybę samym płynem do spryskiwaczy albo nawet gorącą wodą. Nie jest to jednak skuteczna metoda, dlatego powinno się jej unikać.



Chcąc utrzymać szyby samochodu w dobrym stanie, powinniśmy pamiętać o systematycznej wymianie płynu zimowego do spryskiwaczy. Co więcej, dostrzegając nadmierne parowanie szyby od wewnątrz, warto zaopatrzyć się w preparat antyroszeniowy lub samochodowy pochłaniacz wilgoci. To kolejny sposób na to, jak poprawić widoczność podczas jazdy.