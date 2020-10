IVECO uruchamia IVECO LIVE CHANNEL — nową platformę skierowaną do świata transportu

IVECO LIVE CHANNEL tworzy wirtualny dom dla klientów i entuzjastów IVECO, pozwalający spotykać się, utrzymywać kontakt z marką oraz śledzić najnowsze informacje.

Firma IVECO dostrzegła szansę, by zostać branżowym liderem w cyfrowej transformacji interakcji z klientami w obecnych trudnych realiach. Zgodnie z aktualnymi trendami cyfryzacji marka w rekordowym czasie uruchamia nową platformę służącą rozwijaniu relacji z klientami i światem transportu.

Turyn, 22 października 2020 r.

Firma IVECO, lider cyfrowej transformacji interakcji z klientami, uruchamia dziś IVECO LIVE CHANNEL, nową platformę i pierwsze takie rozwiązanie w branży, poświęcone społeczności skupionej wokół marki oraz świata transportu.

W czasach radykalnej transformacji, kiedy pandemia przyspiesza cyfryzację i zmusza ludzi oraz firmy do przechodzenia do świata wirtualnego, IVECO dostrzega okazję do stworzenia zupełnie nowej drogi rozwijania relacji z klientami, branżą, fanami motoryzacji i opinią publiczną.

IVECO LIVE CHANNEL został opracowany w rekordowo krótkim czasie i działa już od dziś, na razie w globalnej wersji angielskojęzycznej. Wkrótce pojawią się też sekcje poświęcone Francji, Hiszpanii, Niemcom, Włochom i Polsce, oferujące treści krajowe w lokalnych językach.

Thomas Hilse, IVECO Brand President, powiedział: „W IVECO chcemy być pionierami, także w przechodzeniu do cyfrowych rozwiązań. IVECO LIVE CHANNEL jest nowym wirtualnym domem naszej marki, w którym możemy spotykać się z klientami i ich aktywizować umożliwiając odkrywanie fascynującego świata IVECO poprzez rozrywkowe medium. To nie jest kolejne narzędzie pomagające zachować dystans społeczny, ale prawdziwa przyszłość!

IVECO LIVE CHANNEL to kanał internetowy stworzony z myślą o aktywizacji klientów, dostarczaniu im informacji i rozrywki oraz utrzymywaniu kontaktu z naszymi klientami i światem transportu — dodała Maria Laura Iascone, IVECO Global Brand Marketing Director. Zastosowaliśmy podejście podobne jak w przypadku kanału telewizyjnego, z programem emisji i ramówką, która będzie na bieżąco aktualizowana”.

IVECO LIVE CHANNEL będzie udostępniał materiały wideo na żądanie, obejmujące wszystkie aspekty działalności marki. Przewidziano też transmisje na żywo z wydarzeń cyfrowych, w trakcie których można będzie korzystać z interaktywnych funkcji. Za pośrednictwem kanału firma IVECO będzie również prowadziła szkolenia dla swoich zespołów sprzedażowych.

Na kanale dostępne będzie całe archiwum wideo IVECO, podzielone na sześć kategorii:

DON’T STOP EMOTION / EMOCJE NIE DO ZATRZYMANIA : nagrania i materiały wideo z wydarzeń i konwencji marki

: nagrania i materiały wideo z wydarzeń i konwencji marki DON’T STOP PLANET / PLANETA NIE DO ZATRZYMANIA : materiały wideo dotyczące działań i inicjatyw IVECO na rzecz zrównoważonego rozwoju

: materiały wideo dotyczące działań i inicjatyw IVECO na rzecz zrównoważonego rozwoju DON’T STOP LEARNING / EDUKACJA NIE DO ZATRZYMANIA : edukacyjne materiały wideo, szkolenia i warsztaty

: edukacyjne materiały wideo, szkolenia i warsztaty DON’T STOP PRODUCT / PRODUKTY NIE DO ZATRZYMANIA : materiały wideo dotyczące produktów i usług IVECO

: materiały wideo dotyczące produktów i usług IVECO DON’T STOP CONFERENCE / KONFERENCJE NIE DO ZATRZYMANIA : transmisje i retransmisje konferencji, wydarzenia dla mediów oraz wywiady

: transmisje i retransmisje konferencji, wydarzenia dla mediów oraz wywiady DON’T STOP STORIES / HISTORIE NIE DO ZATRZYMANIA: historyczne materiały wideo przypominające o bogatych tradycjach IVECO

IVECO LIVE CHANNEL to najlepsze i najwygodniejsze miejsce do oglądania transmisji z wydarzeń IVECO dla klientów, kierowców, dziennikarzy, fanów śledzących markę w mediach społecznościowych i entuzjastów transportu. W programie znajdą się oryginalne cyfrowe wydarzenia, a zarejestrowani uczestnicy będą otrzymywać materiały konferencyjne oraz dostęp do funkcji głosowania w przeprowadzanych na żywo ankietach.

Nowy kanał zapewni również nową platformę, na którą IVECO przeniesie swoje cyfrowe programy szkoleniowe dla pracowników marki IVECO, wykorzystujące najnowocześniejsze narzędzia dydaktyki i oceny poziomu wiedzy.

IVECO LIVE CHANNEL jest już dostępny i oferuje szeroki wybór materiałów wideo na żądanie: https://ivecolivechannel.com/

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com