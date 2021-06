IVECO przyczyni się do neutralizacji śladu węglowego podczas ETRA 2021

Zrównoważone ETRC 2021: IVECO przyczynia się do praktycznie neutralnych pod względem śladu węglowego mistrzostw poprzez zastosowanie samochodu bezpieczeństwa IVECO S-WAY NP

W czasie gdy kwestie dotyczące ochrony środowiska zyskują w sportach motorowych na znaczeniu, stowarzyszenie European Truck Racing Association (ETRA) postanowiło dać przykład i stać się główną platformą zrównoważonych technologii w sektorze transportu drogowego.

IVECO przyczyni się do zrównoważonego charakteru ETRA, dostarczając samochód bezpieczeństwa IVECO S-WAY NP, który jest przystosowany do obsługi bio LNG. Dzięki wykorzystaniu tego paliwa model ten będzie wyróżniać się jeszcze bardziej zrównoważoną wydajnością przy znacznym ograniczeniu emisji dwutlenku azotu i nawet o 95% niższą emisją CO2 w porównaniu z samochodami ciężarowymi z silnikiem wysokoprężnym.

Europejskie mistrzostwa samochodów ciężarowych (European Truck Racing Championship, ETRC) są pierwszymi zawodami pod egidą FIA, podczas których wykorzystano pojazdy zasilane paliwem pochodzącym całkowicie ze źródeł odnawialnych, najnowszej generacji syntetycznie produkowanego HVO (uwodornionego oleju roślinnego) w ciężarowych samochodach wyścigowych.

Turyn, 15 czerwca 2021 r.

European Truck Racing Association (ETRA) i IVECO przedłużyły swoje wieloletnie partnerstwo do końca sezonu 2023. IVECO jest oficjalnym partnerem FIA European Truck Racing Championship na kolejne trzy sezony, począwszy od pierwszego wyścigu tego roku na torze w Hungaroring (Węgry), który odbył się w dniach 12 i 13 czerwca 2021 r.

Kluczowym elementem tej współpracy jest fakt, że IVECO pozostanie wyłącznym dostawcą samochodu bezpieczeństwa, tj. IVECO S-WAY NP, dla wszystkich wyścigów w ciągu najbliższych trzech sezonów. Model ten będzie pierwszym w historii przyjaznym dla środowiska samochodem bezpieczeństwa z napędem alternatywnym podczas zawodów ETRC.

Thomas Hilse, IVECO Brand President, powiedział: „Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że przyszłość wyścigów samochodów ciężarowych jest związana z osiągnięciem zerowego poziomu emisji, a wykorzystanie IVECO S-WAY NP stanowi kolejny krok na drodze do tego celu. Nowy, przykuwający wzrok design i nowe elementy wyposażenia na samochodzie bezpieczeństwa, opracowane przez CNH Industrial’s Design Center, oraz oficjalne elementy wyposażenia z Katalogu akcesoriów IVECO, oznaczają, że każdy kierowca może zaprojektować własny wspaniały samochód ciężarowy”.

IVECO ponownie bierze udział w Wyścigowych Mistrzostwach Europy Samochodów Ciężarowych FIA jako techniczny sponsor „Die Bullen von IVECO” – wspólnej ekipy zespołów Hahn Racing i Schwabentruck. Niemka Steffi Halm ponownie występuje jako liderka zespołu Schwabentruck. Jedyna kobieta ścigająca się w mistrzostwach ma nadzieję poprawić ubiegłoroczne miejsce i spełnić swoją ambicję, którą jest zdobycie tytułu mistrzowskiego w IVECO S-WAY.

W skład zespołu Hahn wchodzi sześciokrotny mistrz Europy Jochen Hahn, który za kierownicą IVECO Stralis zdominował sezon 2019. Ekipy z niecierpliwością oczekują na kolejne rundy rywalizacji.

Marka IVECO jest reprezentowana przez dwa dodatkowe zespoły: Reinert Racing oraz Don’t Touch Racing.

IVECO S-WAY NP jako samochód bezpieczeństwa w ETRC

Pojazd bezpieczeństwa to pojazd, który prowadzi samochody biorące udział w wyścigu na okrążeniu formującym do momentu rozpoczęcia startu. Służy również do spowalniania wyścigu w przypadku potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, takich jak wypadek czy skrajnie niekorzystne warunki pogodowe. Odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa kierowców.

Pojazdem bezpieczeństwa jest standardowy model IVECO S-WAY NP w wersji 4×2 LNG, wyposażony w dwa 540-litrowe zbiorniki, które mogą pomieścić co najmniej 390 kg ciekłego bio LNG. Dzięki temu na jednym tankowaniu do pełna może przejechać nawet 1600 kilometrów i cechuje się znacznie mniejszą emisją dwutlenku azotu w porównaniu do samochodów ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym, a także generuje o 95% mniej CO2.

Nowy pojazd bezpieczeństwa IVECO z malowanym natryskowo wykończeniem prezentuje się wyjątkowo. Całości dopełnia kilka niestandardowych części: dwie żółte, obracające się lampy sygnalizacyjne, listwy oświetleniowe z reflektorami LED, podświetlana, trójelementowa osłona przednia i dodatkowe oświetlenie LED.

