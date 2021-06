ABAX Access zwycięzcą plebiscytu Fleet Derby 2021

W plebiscycie flotowym Fleet Derby 2021 specjaliści i managerowie z branży flotowej uznali ABAX Access za najlepszy produkt, usługę flotową w kategorii “Oprogramowanie do zarządzania flotą”.

Fleet Derby – plebiscyt, który ma znaczenie

Celem ogólnopolskiego plebiscytu Fleet Derby 2021 jest prezentacja produktów i usług w branży flotowej, dostępnych na polskim rynku. Statuetki Fleet Derby jednoznacznie wskazują liderów w poszczególnych kategoriach. Głosującymi w plebiscycie byli między innymi koordynatorzy flotowi, fleet managerowie, dostawcy rynkowi, specjaliści w branży. W tegorocznej edycji plebiscytu oddano łącznie 230 000 głosów.



ABAX Access – lider na rynku

W tegorocznej edycji plebiscytu nagrodę za najlepszy produkt, usługę flotową w kategorii OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ otrzymał ABAX Access.

ABAX Access dzięki swojej mobilności, elastyczności i użyteczności umożliwia zarządzanie flotą w zasadniczo bardziej efektywny i wygodny sposób. To coś więcej niż tylko narzędzie – to bowiem platforma SaaS (Software as a Service), która poprzez automatyzacje pomaga klientom w podnoszeniu wydajności i obniżaniu kosztów, gwarantując zapewnienie światowej łączności. To również:

pełna kontrola floty i wszystkich zasobów firmy na jednej platformie

możliwość monitorowania kosztów floty

możliwość skutecznego zarządzania szkodowością

zwiększenie bezpieczeństwa dzięki analizie i kontroli stylu jazdy kierowców

lokalizacja pojazdów w czasie rzeczywistym

szczegółowe informacje o statusie floty

dostęp do danych rzeczywistych i historycznych

pełen zestaw automatycznych raportów

przypomnienia o zbliżającym się terminie serwisu

Serwis Klienta dostępny 24/7

dożywotnia gwarancja

ABAX Access to propozycja przygotowana specjalnie dla managerów floty i stanowi jednocześnie gotowy plan, konkretny produkt, ale i całościową ofertę w postaci platformy IoT (Internet of Things).

W ABAX rozwijamy i projektujemy nasze rozwiązania na najwyższym światowym poziomie. Dlatego nasze urządzenia są gotowe na spotkanie z technologią przyszłości. Dzisiejsza technologia ABAX już teraz pozwala skoncentrować się na najistotniejszych rzeczach, by móc podejmować lepsze decyzje biznesowe. W ramach jednego rozwiązania ABAX Access otwiera się nieograniczony dostęp do ABAX Global Network.

Więcej informacji: www.abax.com/pl