IVECO Poland włącza się w pomoc dla szpitali w czasie pandemii

790 kombinezonów ochronnych dla personelu medycznego trafi na oddziały szpitalne, na których przebywają pacjenci dotknięci COVID-19.

Personel medyczny w Polsce stanął w obliczu ogromnego wyzwania, i aby mu sprostać potrzebuje odpowiednich narzędzi, którymi są między innymi środki ochrony osobistej. Jako element społecznej odpowiedzialności, spółka IVECO Poland zakupiła i przekazała 790 polipropylenowych kombinezonów ochronnych zapewniających ochronę całego ciała.

Kombinezony będą wykorzystywane przez personel medyczny każdego szczebla, pełniącego służbę na oddziałach z wykrytymi przypadkami koronawirusa. Środki ochrony zostały przekazane w dniu dzisiejszym do trzech warszawskich szpitali.

Pomoc, jaką oferują obecnie firmy i prywatni darczyńcy w Polsce, wspiera personel medyczny w skutecznej ochronie przed zarażeniem. Publikowane statystyki niestety potwierdzają, że liczba pracowników służby zdrowia w Polsce zainfekowanych wirusem stale rośnie. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, to grupa zawodowa najbardziej narażona na zachorowanie, a jednocześnie najważniejsza, bo niezbędna w tej walce. W tej sytuacji IVECO Poland podjęło decyzję o wsparciu właśnie tej grupy osób.

„Pracownicy szpitali w całej Polsce znajdują się dzisiaj w wyjątkowej sytuacji, walcząc o zdrowie pacjentów zarażonych COVID-19. Codziennie słyszymy i czytamy, że brakuje wielu środków, dlatego w IVECO Poland podjęliśmy decyzję by również z naszej strony wesprzeć działania pracowników służby zdrowia środkami ochrony osobistej. Uważamy, że każdy nawet najmniejszy gest dobrej woli przyczyni się do tego, że razem przezwyciężymy te trudne chwile, a personelowi placówek służby zdrowia pozwoli kontynuować trudną misję walki z wirusem.”– powiedział Tomasz Wykrota, Marketing Manager IVECO Poland. – „Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni są na pierwszej linii frontu w walce o opanowanie pandemii. Mam nadzieję, że wsparcie IVECO Poland uczyni tę walkę choć trochę bezpieczniejszą.”

