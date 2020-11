IVECO Poland udzieliło wsparcia Domom Pomocy Społecznej w czasie pandemii

12 500 masek ochronnych, 150 paczek rękawic nitrylowych, 250 litrów płynu antybakteryjnego oraz 300 przyłbic trafiło do 5 Domów Pomocy Społecznej, które IVECO Poland czynnie wsparło w czasie pandemii.

Warszawa, 04 listopada 2020 r

Koronawirus szczególnie groźny jest dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych, dlatego niezwykle ważna jest pomoc kierowana do Domów Pomocy Społecznej. Wsparcia potrzebują zarówno podopieczni, jak i sami opiekunowie oraz cały personel. Spółka IVECO Poland zakupiła i przekazała w sumie 12 500 maseczek, 150 paczek rękawic nitrylowych, 250 litrów płynu antybakteryjnego oraz 300 przyłbic.

Środki ochrony osobistej mają na celu zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i ich podopiecznym, a co za tym idzie – usprawnić całodobowe funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w czasie pandemii. Materiały zostały przekazane do pięciu placówek: Dom Pomocy Społecznej w Limanowej, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu, Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach, Dom Pomocy Społecznej w Kietrzu, Dom Pomocy Społecznej „Dom z Sercem” w Komorowie. Przedstawiciele tych placówek przekazali IVECO Poland kilka miłych słów, którymi dzielimy się poniżej.

Małgorzata Szafrańska, Dyrektor DPS w Limanowej, powiedziała: “Bardzo cieszymy się, bo wsparcie otrzymają osoby, które znakomicie wykonują swoje obowiązki i ich podopieczni. W naszym domu mieszka obecnie 60 przewlekle chorych kobiet i mężczyzn. Pracaw rzeczywistości naznaczonej koronawirusem wymaga często nadludzkich sił. To wspaniałe podziękowanie za ich ogromny wysiłek.”

Siostra Violetta Majewska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu, powiedziała: “Jestem ogromnie wdzięczna, bo wsparcie to przede wszystkim pozwala nam pomóc drugiemu człowiekowi. A dbanie o osoby słabsze to nasz moralny obowiązek.”

Monika Małecka, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach, powiedziała: “Nasz dom przeznaczony jest dla 80 osób niepełnosprawnych fizycznie, w tym niewidomych i niedowidzących. Dom Pomocy Społecznej próbuje zastąpić dom rodzinny, dlatego tak ważne jest poczucie bezpieczeństwa. Dzięki Wam będziemy mogli walczyć o to bezpieczeństwo, nawet w tak trudnym czasie.”

Paweł Radomski, Prezes Zarządu Fundacji Dom z Sercem w Komorowie, powiedział: “Ta placówka to prawdziwy dom dla podopiecznych, oni tu spędzają czas, radują się, śmieją i płaczą. Cieszymy się, że będziemy mogli zapewnić bezpieczeństwo im oraz osobom, które się nimi opiekują.”

Siostra Józefa Wydra, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu, powiedziała: “Teraz mamy możliwość zadbać o bezpieczeństwo nasze i tych 50 dziewczynek i kobiet z niepełnosprawnościami, którym się opiekujemy.”

Pomoc, jaką oferują obecnie Polskie i zagraniczne firmy oraz prywatni darczyńcy, wspiera pracowników i podopiecznych Domów Pomocy Społecznej, szpitali i inne potrzebujące placówki w skutecznej ochronie przed zakażeniem w dobie pandemii.

„Domy Pomocy Społecznej w całej Polsce znajdują się teraz w wyjątkowej sytuacji, walcząc o zdrowie opiekunów i podopiecznych. Codziennie słyszymy i czytamy, że brakuje wielu środków, dlatego w IVECO Poland podjęliśmy decyzję, by również z naszej strony wesprzeć działanie tych placówek i zaopatrzyć je w środki ochrony osobistej. Uważamy, że każdy nawet najmniejszy gest dobrej woli, przyczyni się do tego, że razem przezwyciężymy te trudne chwile, a opiekunom i podopiecznym placówek zapewni ochronę w tym wyjątkowo trudnym czasie” – powiedział Tomasz Wykrota, Marketing Manager IVECO Poland. – „Domy Pomocy Społecznej, które świadczą usługi całodobowo stają przed wyjątkowym wyzwaniem. Mam nadzieję, że ta chociaż niewielka cegiełka wsparcia IVECO Poland uczyni tę walkę choć trochę bezpieczniejszą.”

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com