ABAX rozwija się i zatrudnia w Trójmieście

Dlaczego Gdańsk?

Gdańsk to ważny ośrodek akademicki, gwarantujący dostęp do wykwalifikowanych pracowników. To właśnie absolwenci i profesjonaliści z wysokimi kwalifikacjami są głównym powodem wyboru Gdańska na siedzibę ABAX w Polsce. Siedziba firmy znajduje się na 31 piętrze w Olivia Business Centre będąc tym samym najwyżej, poza Warszawą, usytuowaną powierzchnią biurową w Polsce. Z wysokości 120m roztacza się panoramiczny widok na całe Trójmiasto i Zatokę Gdańską.

Firma przyszłości

ABAX jest innowacyjną i kreatywną firmą produktową, dostarczającą rozwiązania IoT w modelu biznesowym SaaS (Software as a Service). ABAX pracuje nad rozwojem ekosystemu składającego się urządzeń monitorujących pozycje różnego rodzaju ruchomych zasobów przedsiębiorstwa – począwszy od flot samochodowych, przez maszyny budowlane, kończąc na drobnych urządzeniach. Ponieważ urządzenia potrafią komunikować się także między sobą, potencjał tak stworzonej sieci rośnie wraz ze wzrostem aktywnych na danym obszarze urządzeń.

Najlepsi chcą pracować dla ABAX

Zespół inżynierów w Gdańsku istnieje od początku 2020 roku. Zatrudnieni pracownicy są niezwykle doświadczeni, posiadają kompetencje i doskonale wpisują się w kanony firmy. Dział techniczny w tej chwili tworzy kilkanaście osób na stanowiskach: developerzy, testerzy, analitycy biznesowi, projektanci UX/UI, inżynierowie DevOps. Inżynierowie tworzący oprogramowanie mają realny wpływ na to, jak będą wyglądały produkty i usługi oferowane przez firmę.

– Centrum R&D w Polsce budujemy w tym roku od podstaw, daje to ogromne możliwości w zakresie procesu rekrutacji, onboardingu ale także kształtowania procesu wytwarzania oprogramowania, który każdy zespół może zaprojektować zgodnie z własnymi potrzebami. Zespoły w Gdańsku odpowiadają za tworzenie modułów, które stanowią przewagę konkurencyjną firmy w starciu z silną konkurencją w Europie i na świecie. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i dostępem do ogromnej ilości danych, przez co jesteśmy w stanie szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Platforma oparta o mikroserwisy i nowoczesną architekturę daje z kolei dużą swobodę poszczególnym zespołom w niezależnym rozwoju modułów, nad którymi pracują, powiedział Tomasz Arciszewski, Director of Engineering.

Praca, która ma znaczenie

ABAX jest stabilną firmą, która podbija rynek międzynarodowy. Firma oferuje skandynawskie, otwarte środowisko pracy, w którym pracownicy czują się doceniani. Interesujące wyzwania, praca nad dużym wolumenem danych, doskonałe warunki oraz realny wpływ na produkt sprawiają, że ABAX jest atrakcyjnym pracodawcą.

Dlaczego warto wybrać ABAX?

Poza standardowymi benefitami firma oferuje konkurencyjne wynagrodzenie, możliwość pracy zdalnej, ruchomy czas pracy, ubezpieczenie na życie oraz zdrowotne, przekąski w biurze a przede wszystkim możliwość pracy w zespole pełnym pasjonatów i profesjonalistów, co daje Ci możliwość rozwoju zawodowego.



Dołącz do międzynarodowego zespołu doświadczonych i wysoce kompetentnych specjalistów technicznych, którzy rozwijają najbardziej innowacyjne i zrównoważone rozwiązania IoT na świecie. ABAX tworzy najnowocześniejsze produkty telematyczne i poszukuje specjalistów takich jak Ty. Dołącz do naszej podróży i pracuj nad różnymi ekscytującymi wyzwaniami.

Zapoznaj się z naszymi aktualnymi ofertami tutaj.