IVECO Poland przekazało firmie E-LOGIS ekologiczne ciągniki siodłowe IVECO S-WAY Natural Power napędzane gazem ziemnym

Firma E-LOGIS tworzy pierwszą w Polsce flotę pojazdów do transportu dalekobieżnego, opartą wyłącznie na ciągnikach siodłowych zasilanych biopaliwem.

Poznań, 30 października 2020 r.

IVECO Poland przekazało firmie E-LOGIS 20 ciągników siodłowych IVECO S-WAY Natural Power o mocy 460 KM wyposażonych w najnowocześniejszy układ napędowy wykorzystujący jako paliwo skroplony gaz ziemny (Liquefied Natural Gas – LNG). Przekazanie pojazdów miało miejsce w siedzibie dealera IVECO On Road w Poznaniu.

Firma E-LOGIS, w trosce o środowisko naturalne oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i najbliższego jej otoczenia, postanowiła stworzyć flotę w pełni bazującą na pojazdach ekologicznych napędzanych biopaliwem LNG. Przewoźnik posiada obecnie czterdzieści pojazdów w pełni zasilanych skroplonym gazem ziemnym. Rozwój stacji LNG w Polsce i w całej Europie pozwala firmie realizować każde zadanie transportowe. Przewoźnik poszedł o krok dalej i rozpoczął już budowę własnej stacji LNG.

Krzysztof Potok, Prezes Zarządu firmy E-LOGIS powiedział: ”Z roku na rok obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na usługi spedycyjne, dlatego sukcesywnie powiększamy ich zakres. Obsługujemy różne rynki i korzystamy z nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie pojazdów. Nasz zespół posiada gruntowną wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie, dzięki czemu jesteśmy pewni najwyższej jakości realizowanych przez nas usług. Wybrana przez nas technologia LNG znacznie redukuje emisje szkodliwych gazów do atmosfery, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych osiągów, ekonomiki paliwowej oraz zasięgu eksploatacyjnego pojazdu. Jest to idealne rozwiązanie dla firmy E-LOGIS, która myśląc przyszłościowo chce połączyć innowacyjność oraz ciągły rozwój z ochroną środowiska”.

E-LOGIS specjalizuje się w transporcie dla branży automotive, e-commerce i papierniczej. Dostarczone 20 pojazdów IVECO S-WAY NP zasilanych skroplonym gazem ziemnym, realizuje już swoje misje na drogach Europy.

Oficjalne przekazanie pojazdów poprzedzało szkolenie kierowców przewoźnika przeprowadzone przez trenera Akademii Jazdy IVECO. Obejmowało ono między innymi naukę techniki ekonomicznej jazdy oraz obsługę systemu IVECO HI-CRUISE GPS posiadającego zintegrowane funkcje wspomagające prowadzenie pojazdu, takie jak Eco-Roll oraz przewidujące sterowanie zmianą biegów i tempomatem, wykorzystując w tym celu najnowocześniejszą technologię mapowania GPS. Poznanie nowoczesnego systemu komunikacji IVECO S-WAY pozwoli kierowcom zmaksymalizować dyspozycyjność i wydajność pojazdu, dzięki wykorzystaniu usługi pomocy zdalnej oraz bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania i diagnostyki. Pomoc zdalna polega na interwencji Control Room IVECO w momencie, gdy system wykryje potencjalne usterki, które mogą wystąpić w niedalekiej przyszłości. System poinformuje też kierowcę o konieczności wizyty w serwisie. Dzięki temu uniknie on nieplanowanych postojów.

IVECO S-WAY LNG objęte są kontraktem serwisowym IVECO 3XL Life. Kontrakt obejmuje okres 60 miesięcy i roczny przebieg 160.000 kilometrów.

Podczas przekazania ciągników IVECO S-WAY obecny był Prezes Zarządu firmy E-LOGIS Sp. z o.o. Pan Krzysztof Potok. Markę IVECO reprezentował Pan Bartosz Olszewski, Key Account Manager, Dealera IVECO On Road reprezentował Pan Bartosz Tórz, Kierownik Serwisu.

Dostarczone ciągniki IVECO S-WAY LNG zostały wyposażone w zbiorniki na skroplony gaz ziemny o pojemności 380 kg (1080 litrów). Takie rozwiązanie technologiczne doskonale sprawdzi się w usługach transportowych klienta, zapewniając zasięg pojazdów do 1600 km na jednym tankowaniu. Ponadto ciągniki posiadają nowoczesną, automatyczną skrzynię biegów HI-TRONIX i systemy wspomagające HI-CRUISE, Eco-Roll i Retarder. Wszystkie pojazdy S-WAY LNG odebrane przez E-LOGIS posiadają dodatkowe wyposażenie: ogrzewanie postojowe cieczowe 4Kw zasilane ON, wskaźnik obciążenia osi na wyświetlaczu, układ wentylacji z klimatyzacją automatyczną, zespół multimedialny z ekranem dotykowym i nawigacją, dwa dodatkowe schowki dostępne od zewnątrz pojazdu, pneumatyczny fotel kierowcy i pasażera, mechaniczne zamknięcie kabiny od wewnątrz.

Krzysztof Potok, Prezes Zarządu firmy E-LOGIS powiedział: „Nasza firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz najbliższego otoczenia, postanowiła w trosce o środowisko stworzyć, jedną z pierwszych w Polsce, flotę w pełni bazującą na pojazdach ekologicznych napędzanych biopaliwem LNG. Rozszerzamy nasz tabor o kolejne ciągniki IVECO, zasilane skroplonym gazem ziemnym. IVECO S-WAY LNG pozwolą na ograniczenie o 90% emisji dwutlenku azotu i o 99% cząstek stałych – jest to imponujący wynik! Ponadto pozwolą znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne i koszty paliwa. Zwolnienie z opłat drogowych na terenie Niemiec dla pojazdów LNG przyczyni się również do ekonomicznego rozwoju naszego biznesu. Pojazdy S-WAY oferują nowoczesną i dużą kabinę, bogate wyposażenie oraz znaczne zasięgi na jednym tankowaniu, dzięki dużym zbiornikom paliwa. Nasza firma planuje dalszy rozwój w kierunku zrównoważonego transportu, dlatego planujemy kolejne zamówienia i prowadzimy zaawansowane rozmowy z marką IVECO”.

IVECO S-WAY: samochód ciężarowy online

Nowy, zaawansowany moduł telematyczny w IVECO S-WAY jest bogatym w możliwości systemem komunikacji. Pozwala gromadzić, przetwarza i wymienia dane w czasie rzeczywistym. Właściciele i kierowcy są stale połączeni z pojazdem poprzez swoje urządzenie mobilne lub komputer PC, korzystając z łatwego w obsłudze portalu i aplikacji MyIVECO. Zaawansowana komunikacja w IVECO S-WAY opracowana została również po to, aby pomóc operatorom logistycznym w zapewnieniu wyższej rentowności ich działalności, poprzez maksymalizację czasu dyspozycyjności pojazdu i prewencyjnego serwisu.

IVECO S-WAY: samochód ciężarowy zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju

Nowy IVECO S-WAY Natural Power opiera się na doskonałych osiągach ciężkiej gamy pojazdów marki, zapewniając dalszą redukcję emisji cząstek stałych, NOx i CO2. Będąc wiernym swojemu dziedzictwu, łączy w sobie niski całkowity koszt posiadania z niską emisją szkodliwych substancji.

W przypadku operatorów logistycznych pragnących prowadzić „zieloną” flotę, IVECO S-WAY Natural Power pozostaje jedyną ciężarówką zasilaną gazem ziemnym oferującą zasięg do 1600 km przy mocy silnika 460 KM. Dzięki temu pojazdowi, mogą oni korzystać ze wszystkich zalet gazu ziemnego – jedynej dostępnej od ręki, niskoemisyjnej alternatywy dla oleju napędowego w segmencie ciężkim. Zasilanie gazem ziemnym zapewnia emisję cząstek stałych o 99% niższą niż olej napędowy i o 90% niższą emisję NO2. Do tego, w przypadku użycia biometanu, emisja CO2 jest niższa o 95%.

