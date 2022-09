IVECO i Plus zakończyły wstępną fazę pilotażowego programu autonomicznej ciężarówki i są gotowe do testów na drogach publicznych w Europie

Faza pilotażowa przygotowuje grunt do produkcji półautonomicznych oraz w pełni autonomicznych samochodów ciężarowych



Turyn (Włochy) i Santa Clara (Kalifornia), 19 września 2022 r.



IVECO, marka pojazdów użytkowych Grupy Iveco, oraz Plus, globalny lider rewolucyjnych rozwiązań autonomicznej jazdy, ogłosiły dzisiaj zakończenie wstępnej fazy pilotażowego programu autonomicznego drogowego transportu ciężarowego, obejmującej głęboką integrację rozwiązań inżynierskich i testy na zamkniętym torze. Na tym etapie potwierdzono techniczną wykonalność projektu oraz możliwości samochodu ciężarowego IVECO S-WAY z systemem PlusDrive, a także jego gotowość do następnej ważnej fazy programu pilotażowego, czyli testów na drogach publicznych. IVECO i Plus przygotowują w ten sposób uruchomienie produkcji najpierw pojazdów półautonomicznych, a następnie także w pełni autonomicznych.

Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer w Grupie Iveco, powiedział: „Nasz pilotażowy projekt realizowany wspólnie z Plus przyspiesza postępy w projektowaniu coraz bardziej zautomatyzowanego samochodu ciężarowego. Wykorzystując bogate doświadczenia IVECO w segmencie pojazdów użytkowych oraz pozycję Plus jako lidera technologii autonomicznej jazdy, rozwijamy nasze możliwości w zakresie opracowania, a następnie komercjalizacji nowej generacji innowacyjnych i bezpieczniejszych zrównoważonych rozwiązać transportowych. To fascynujący okres dla naszych firm, naszych klientów oraz całej branży ciężarowego transportu drogowego”.



„Nasza zdolność do bezpiecznego, opartego na współpracy oraz szybkiego przejścia z fazy wstępnej do testów na drogach publicznych jest możliwa dzięki znacznemu doświadczeniu Plus we wdrażaniu technologii autonomicznej jazdy u klientów i partnerów. W połączeniu z kompetencjami produkcyjnymi Grupy Iveco zapewnia to skuteczność naszemu partnerstwu. Nie możemy się już doczekać rozpoczęcia testów na drogach publicznych w całej Europie, które pozwolą nam zebrać doświadczenia w świecie rzeczywistym i przygotować się do uruchomienia produkcji” — powiedział Shawn Kerrigan, Co-Founder and COO Plus.

Pierwsze testy na drogach publicznych, z udziałem kierowców czuwających nad bezpieczeństwem, będą przeprowadzane w kliku krajach Europy, w tym w Austrii, Niemczech, Włoszech i Szwajcarii. Zróżnicowanie terenu i jego ukształtowania, pogoda oraz różne scenariusze jazdy pomogą w dalszym rozwijaniu możliwości i funkcji technologii autonomicznej jazdy Plus.



Samochód ciężarowy IVECO S-WAY wyposażony w technologię autonomicznej jazdy poziomu 4 opracowaną przez Plus zostanie zaprezentowany na najbliższych targach IAA Transportation w Hanowerze (20–25 września 2022 r.; stoisko IVECO w hali 24).



IVECO



IVECO jest marką Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także pojazdy do misji terenowych.



Szeroki asortyment produktów marki obejmuje modele Daily w segmencie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,3 do 7,2 tony, Eurocargo w segmencie od 6 do 19 ton oraz, w segmencie ciężkim powyżej 16 ton, gamę IVECO WAY, w tym pojazdy drogowe IVECO S-WAY, pojazdy terenowe IVECO T-WAY i IVECO X-WAY zaprojektowane do eksploatacji w lekkich warunkach terenowych. Ponadto — pod marką IVECO Astra — firma produkuje pojazdy przystosowane do użytkowania w warunkach terenowych, wywrotki na podwoziu oraz jako zestawy z naczepą, a także pojazdy specjalistyczne.



IVECO zatrudnia prawie 21 000 pracowników na całym świecie. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.



Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com





PLUS

Plus jest globalnym liderem rewolucyjnych rozwiązań autonomicznej jazdy, oferującym nagradzaną i wysoce funkcjonalną technologię jazdy całkowicie bez kierowcy. Plus, uznany przez Fast Company za jedną z najbardziej innowacyjnych firm na świecie w 2022 r., jest jedynym przedsiębiorstwem z branży autonomicznego transportu ciężarowego, którego produkty są już dziś używane przez klientów na drogach. Współpracując z jedną z największych firm flotowych w USA, producentami pojazdów oraz innymi podmiotami, Plus sprawia, że drogowy transport ciężarowy jest bezpieczniejszy, oszczędniejszy pod względem zużycia paliwa oraz bardziej przyjazny dla środowiska. Plus otrzymał szereg branżowych nagród i wyróżnień za swoją przełomową technologię i dynamikę rozwoju biznesu, między innymi od Fast Company, Insider, Consumer Electronics czy AUVSI. Firma z siedzibą w Dolinie Krzemowej poszukuje uzdolnionych specjalistów gotowych dołączyć do jej szybko rozwijających się zespołów.



Więcej informacji o firmie PLUS : www.plus.ai