IVECO Daily nagrodzony tytułem Lekkiego Samochodu Ciężarowego Roku 2021 w plebiscycie Van Fleet World Great British Fleet Awards

IVECO Daily pokonał silną konkurencję w segmencie 3,5–7,5 t, zdobywając tytuł Lekkiego Samochodu Ciężarowego Roku 2021 w konkursie Van Fleet World

Turyn, 18 marca 2021 r.

IVECO Daily dowiódł swojej niezrównanej elastyczności w segmencie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 3,5–7,5 tony, powiększając swój dorobek o tytuł Lekkiego Samochodu Ciężarowego Roku 2021 w konkursie magazynu Van Fleet World. Ta część dorocznego plebiscytu Fleet World Great British Fleet Awards jest poświęcona sektorowi flotowemu, a rywalizujące w niej pojazdy są oceniane przez eksperckie jury wydawnictwa. IVECO Daily zwyciężył w tej kategorii już po raz drugi — poprzednio było to w 2019 r.

„Kategoria 3500–7500 kg DMC to mały, ale ważny sektor rynku, w którym panuje intensywna konkurencja. Daily oferuje największą różnorodność wersji pod względem dopuszczalnej masy całkowitej w tym sektorze oraz wybór silników zasilanych olejem napędowym lub gazem ziemnym, przekładnie manualne lub automatyczne, a także różne wielkości nadwozia i opcje zabudowy” — skomentował John Kendall, redaktor naczelny Van Fleet World. „To jeden z najbardziej elastycznych pojazdów w swojej klasie. Daily zmodernizowany w 2019 roku jest teraz dostępny z nowymi systemami wspomagającymi kierowcę oraz różnymi opcjami łączności. Pod koniec ubiegłego roku firma IVECO wznowiła swój program adaptacji nadwozia i będzie go uzupełniać o nowości przez cały 2021 rok”.

Thomas Hilse, prezes marki IVECO, powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasz Daily już drugi raz został uhonorowany tą nagrodą. To niespotykanie uniwersalny pojazd, oferujący przy tym znakomite wrażenia z jazdy. Zaawansowane opcje łączności otwierają dostęp do wysoce spersonalizowanych usług, pomagających właścicielom i menedżerom flot w efektywnym, zrównoważonym i rentownym prowadzeniu biznesu. To prawdziwie kompletne rozwiązanie transportowe, mogące zaspokoić specyficzne wymagania każdego użytkownika parku pojazdów”.

IVECO Daily oferuje najbardziej kompleksowy asortyment wersji na rynku, od standardowej DMC 3,5 t po lekkie ciężarówki do 7,2 t. Furgon (także z dwurzędową kabiną załogową), podwozie z kabiną krótką lub przedłużoną oraz kabina z odsłoniętym podwoziem i tylnym napędem, a także uterenowione odmiany 4×4 — każdy klient znajdzie wariant dopasowany do specyfiki przewidywanych warunków eksploatacji. Wersja furgon występuje z różnymi rozstawami osi i kubaturą przestrzeni ładunkowej od 7,3 m3 do imponujących i 19,6 m3, co jest najlepszym wynikiem w tej klasie.

Daily zbudowany na solidnej ramie może przewozić ładunki do 4,9 tony, a każda z licznych wersji nadwozia oferuje kierowcy pozycję podobną jak w samochodzie osobowym oraz maksymalną widoczność. Samochód może być wyposażony w 6‑biegową przekładnię manualną lub charakteryzujący się wysoką kulturą pracy 8‑biegowy automat HI‑MATIC. Dostępne są też różne opcje przystawki odbioru mocy (PTO). Gama oszczędnych silników obejmuje diesle F1A o pojemności 2,3 litra i mocy 116, 136 lub 156 KM oraz trzylitrowe F1C rozwijające 160, 180 lub 210 KM. Silnik zasilany sprężonym gazem ziemnym (CNG) osiąga porównywalną z dieslem moc 136 KM, umożliwiając poruszanie się po mieście bez ograniczeń.

Daily zmodernizowany w 2019 r. ma odświeżoną stylistykę przodu z zupełnie nowym wlotem powietrza o strukturze plastra miodu, 3‑częściowym zderzakiem i opcjonalnymi w pełni LEDowymi reflektorami. W środku oprócz nowej, mniejszej kierownicy i wysokiej jakości deski rozdzielczej kierowca może mieć do dyspozycji redukujący powtarzalne ruchy elektromechaniczny hamulec postojowy oraz nowy system multimedialny HI‑CONNECT z 7‑calowym ekranem. Oprócz radia DAB, modułu Bluetooth oraz funkcji Apple CarPlay/Android Auto system oferuje wbudowaną nawigację z oszczędzającymi czas informacjami o sytuacji w ruchu drogowym TomTom LIVE, która pozwala planować trasy z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących wielkości i masy pojazdu.

Jako kompletne rozwiązanie transportowe, gotowe do każdego zadania, IVECO Daily już od 40 lat przesuwa granice funkcjonalności. Ekosystem obsługi samochodów ciężarowych IVECO jest dostępny dla całej gamy modeli. Użytkownicy IVECO Daily mogą korzystać z tej samej usługi pomocy drogowej Assistance Non-stop 24/7 i sieci stacji obsługi pojazdów użytkowych, co kierowcy cięższych pojazdów tej marki. Dla Daily są również dostępne kompleksowe i inteligentne pakiety napraw i przeglądów oraz systemy łączności z centrum kontroli IVECO. Monitoring parametrów pojazdu w tle pozwala sugerować zmiany stylu jazdy, przypominać o zbliżającym się terminie przeglądu, a nawet aktualizować oprogramowanie drogą radiową, bez przestojów w stacji obsługi, co przekłada się na niższy całkowity koszt posiadania.

