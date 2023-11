Innowacyjne Laboratorium Elektromobilności na Politechnice Wrocławskiej

We wtorek 21 listopada 2023 r. na Politechnice Wrocławskiej zostało otwarte Laboratorium Elektromobilności. Ceremonia otwarcia zgromadziła władze lokalne, środowisko akademickie i pasjonatów elektromobilności z Dolnego Śląska. Głównym fundatorem bazy sprzętowej w laboratorium jest firma LG Energy Solution Wrocław, jeden z wiodących producentów baterii do aut elektrycznych na świecie.

O godzinie 11 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej przy Janiszewskiego 8 rozpoczęła się ceremonia otwarcia Laboratorium Elektromobilności. W swoim wystąpieniu rozpoczynającym uroczystość Prorektor ds. rozwoju Politechniki Wrocławskiej prof. Tomasz Nowakowski powiedział:

– Dążymy do stworzenia wielodziedzinowego uniwersytetu europejskiego. (…) Kształcimy studentów na ponad 50 kierunkach studiów. Od klasycznego kierunku, jak mechanika i budowa maszyn, aż po nowoczesny kierunek, jak elektromobilność. Sądzę, że możliwość korzystania z nowoczesnego laboratorium znacząco podniesie jakość kształcenia i umożliwi przeprowadzenie szeregu wartościowych prac badawczych. – zachęcał obecnych na sali studentów podczas przemówienia prof. Nowakowski.

Polska jednym z najważniejszych partnerów Korei w Europie

– Polska jest jednym z najważniejszych partnerów Korei w Europie; od 2013 roku jesteśmy strategicznymi partnerami. Nasza współpraca dotyczy takich strategicznych obszarów jak: przemysł, energia czy infrastruktura. – mówił Shik Kim, Radca Ambasady Korei Południowej w Polsce. – Bardzo się cieszę, że firma LG Energy Solution Wrocław poczyniła kolejny krok, zacieśniając współpracę z Politechniką Wrocławską. Mam nadzieję, że od teraz współpraca między firmą a uczelnią będzie jeszcze lepsza. – dodał.

Firma LG Energy Solution Wrocław jest głównym fundatorem specjalistycznego sprzętu w Laboratorium Elektromobilności. Spółka wsparła Wydział Elektryczny w tworzeniu przestrzeni laboratoryjnej kwotą ponad 600 000 złotych. Umowa ramowa podpisana w 2021 roku między podwrocławską firmą a Politechniką Wrocławską jest pokłosiem uruchomionego w roku akademickim 2021/2022 nowego kierunku „Elektromobilność” na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Na kierunku studiuje obecnie 222 studentów.

– Zrównoważony rozwój to społeczeństwo, uczelnia i całe środowisko. W LG Energy Solution Wrocław zmieniamy świat za pomocą naszych baterii. Naszą kolejną misją jest budowa elektromobilności wspólnie z władzami Wrocławia i środowiskiem akademickim. Dzisiejsze otwarcie Laboratorium Elektromobilności to dla mnie symbol właśnie kolektywnej pracy nad zrównoważonym rozwojem. – mówił podczas swojego wystąpienia Yong Girl Lee, Dyrektor External Relations z LG Energy Solution Wrocław. – Jestem bardzo wdzięczny i dziękuję Państwu za stworzenie sposobności do zbudowania tutaj przestrzeni Laboratorium Elektromobilności. – zwrócił się do przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej Yong Girl Lee.

LG Energy Solution Wrocław aktywnie wspiera młode pokolenia, współpracując z ogólnopolskimi uczelniami i wspierając techniczne szkoły średnie. Producent baterii do samochodów elektrycznych z Biskupic Podgórnych pod Wrocławiem to jeden z czołowych inwestorów w regionie oraz reprezentant największych pracodawców na Dolnym Śląsku. W 2023 r. ruszył program stażowy Charge The Future skierowany do studentów polskich uczelni. W ramach 3-miesięcznego płatnego stażu studenci pod okiem doświadczonego pracownika firmy LG Energy Solution Wrocław mogą postawić pierwsze kroki na rynku pracy oraz zaliczyć tym samym studenckie praktyki.

– Zaraz po uruchomieniu tego kierunku zgłosiła się do nas firma LG Energy Solution; została podpisana umowa o współpracy obejmująca prowadzenie zajęć, staże i wsparcie w budowie nowego laboratorium – mówił prof. Waldemar Rebizant, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

Unikalne Laboratorium na Politechnice Wrocławskiej

Po części oficjalnej w Sali Konferencyjnej zaproszono gości do przestrzeni Laboratorium na V piętrze, gdzie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, w którym wzięli udział przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, władz lokalnych i firmy LG Energy Solution Wrocław. Laboratorium Elektromobilności składa się z 5 stanowisk badawczych. Dzięki wsparciu firmy w nowym laboratorium znalazły się m.in. stanowiska sterowania różnymi rodzajami napędów elektrycznych ze wszystkimi nowoczesnymi silnikami stosowanymi w elektromobilności. Co ważne, studenci będą mogli dodatkowo wykorzystywać najnowocześniejsze rozwiązania dla kadry naukowej do szybkiego prototypowania układów sterowania.

– W naszym laboratorium możemy wyznaczyć poszczególne etapy przetwarzania energii. Unikatowym rozwiązaniem są stanowiska wyposażone w układy szybkiego prototypowania, dzięki którym studenci mogą projektować własne struktury sterowania silnikami prądu przemiennego i stałego w różnych konfiguracjach. To rzecz na polskich uczelniach dotychczas niespotykana – mówił dr inż. Maciej Skowron z Wydziału Elektrycznego, kierownik laboratorium. – Na pozostałych stanowiskach możemy z kolei analizować wpływ współpracy akumulatorów z układami napędowymi i sposób ich wzajemnego oddziaływania – tłumaczył. ‘

Swoje wsparcie w tworzeniu e-labu okazała również firma ecobike, która przekazała na ten cel 2 rowery elektryczne.

Zaawansowane baterie litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych

LG Energy Solution to światowy lider dostarczający zaawansowane baterie litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych (EV), produktów IT i elektronarzędzi oraz do systemów magazynowania energii (ESS). Dzięki globalnej sieci LG Energy Solution jest bardziej niż kiedykolwiek zaangażowane w rozwój innowacyjnych technologii, które przybliżają nas do przyszłości. Zgodnie z wizją ESG „We CHARGE toward a better future”, dąży do bycia firmą coraz bardziej przyjazną środowisku: stawia klimat na pierwszym miejscu, wypełnia obowiązki społeczne i kształtuje zrównoważoną przyszłość. W 2016 roku w Biskupicach Podgórnych powstało LG Energy Solution Wrocław, które stanowi pierwsze, a zarazem największe centrum produkcji baterii do samochodów elektrycznych w Europie. Inwestycja typu greenfield we Wrocławiu zaowocowała wprowadzeniem do Polski najnowocześniejszej technologii, a także uczynieniem naszego kraju europejskim liderem tej branży. W zakładzie zajmującym powierzchnię około 100 hektarów znajduje się kilkadziesiąt nowoczesnych linii produkcyjnych. Obecna moc produkcyjna wynosi 70 GWh.

Oprócz przecięcia symbolicznej wstęgi i zaproszenia do nowo otwartej przestrzeni laboratoryjnej w agendzie wydarzenia znalazły się również wykłady prowadzone przez pracowników uczelni. Dr Weronika Urbańska wygłosiła wykład „W poszukiwaniu surowców – ziemskie sposoby na pozyskiwanie zasobów kosmicznych”, dr hab. inż. Grzegorz Tarchała, prof. Uczelni opowiedział o „Elektronicznym przetwarzaniu energii”, a ekspert z firmy LG Energy Solution Wrocław, Marcin Staśko wystąpił z prelekcją „Big Bang Factory: co połączyło nowe technologie i przemysł, czyli o inteligentnej fabryce”. Goście i studenci uczelni mogli wziąć również udział w wyścigach zdalnie sterowanych aut elektrycznych. Wśród wystawców obecnych na wydarzeniu byli obecni również przedstawiciele kół naukowych, którzy opowiadali o swojej działalności i prowadzonych badaniach.

———-

Zdjęcie główne, od lewej: Yong Girl Lee, Dyrektor External Relations w LG Energy Solution Wrocław; Shik Kim, Radca Ambasady Korei Południowej w Polsce; Maciej Skowron – Kierownik Laboratorium Elektromobilności; prof. Tomasz Nowakowski, Prorektor ds. rozwoju Politechniki Wrocławskiej; Jakub Mazur, Wiceprezydent Wrocławia; prof. Waldemar Rebizant, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej; Bogusław Szpytma, Wicewojewoda Dolnośląski; Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego.

Źródło: lgensol.pl