Innowacje IVECO ON w zakresie BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO: spersonalizowany raport bezpiecznego zachowania kierowcy

IVECO poszerza ofertę cyfrowych usług opracowanych z myślą o kierowcy, wprowadzając nowe funkcje związane z bezpieczeństwem jazdy w modelach IVECO S‑WAY oraz DAILY. Safe Driving to pierwszy w branży i pionierski pakiet usług pomagający klientom w podnoszeniu bezpieczeństwa prowadzenia pojazdu.

Turyn, 25 listopada 2020 r.

IVECO poszerza portfolio cyfrowych usług IVECO ON o wyjątkowy pakiet Safe Driving, czyli zestaw funkcji służących poprawie bezpieczeństwa jazdy. Pokładowy system mierzy szereg kluczowych wskaźników (KPI) i generuje regularne raporty, dzięki którym kierowcy mogą doskonalić bezpieczny styl jazdy, a menedżerowie floty mogą promować wśród załogi kulturę bezpiecznej jazdy. Poprzez zwiększanie świadomości ryzyka u kierowcy Safe Driving pomaga eliminować ludzkie błędy, które są główną przyczyną wypadków drogowych. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko wypadków, częstość urazów komunikacyjnych oraz skalę szkód w pojazdach i przewożonych towarach, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Dostęp do raportów Safe Driving w IVECO S‑WAY oraz modelach DAILY obecnej generacji wyposażonych w Connectivity Box można łatwo uzyskać za pośrednictwem portalu IVECO ON.

Fabrizio Conicella, dyrektor ds. cyfryzacji, powiedział: „W IVECO stale poszukujemy nowych sposobów wspierania naszych klientów i usprawniania pracy kierowców na drodze. Usługa i funkcje Safe Driving pomagają zadbać o niezwykle ważny aspekt, jakim jest bezpieczeństwo w trakcie wykonywania zadań transportowych. O ile narzędzie oceny stylu jazdy pomaga kierowcy doskonalić efektywność, o tyle raporty Safe Driving dostarczają użytecznych wskazówek pozwalających doskonalić zachowania sprzyjające bezpieczeństwu.”

Standardowe Raporty Safe Driving zawierają przegląd kluczowych wskaźników dla parku pojazdów w podziale na trzy kategorie: Dynamika, czyli wskaźniki informujące o gwałtownych manewrach czy przyspieszaniu oraz zadziałaniu układu kontroli stabilności i użyciu hamulca ręcznego w czasie jazdy; Ryzyko kolizji, czyli analiza zachowań wskazujących na ryzyko wypadku, takich jak gwałtowne hamowanie czy jazda w niebezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego; oraz Zgodność z przepisami dotyczącymi ograniczeń prędkości, czasu pracy kierowcy i dopuszczalnej masy ładunku. Menedżer floty może analizować tendencje na poziomie floty i określić obszary, w których kierowcy powinni poprawić swój styl jazdy, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.

Dla pojazdów ciężarowych IVECO S‑WAY oferowane są również profesjonalne raporty dotyczące bezpieczeństwa jazdy oraz usługa doradztwa na poziomie zachowań poszczególnych kierowców. Profesjonalny raport Safe Driving zawiera KPI dla każdego kierowcy oraz plan działań z sugestiami dotyczącymi poprawy tych wskaźników. Dzięki raportowi kierowca i menedżer floty mogą także śledzić postępy w doskonaleniu stylu jazdy na podstawie porad usługi Safe Driving.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com