Grupa Volkswagen zwiększyła prawie o połowę dostawy pojazdów elektrycznych w pierwszym półroczu

Grupa Volkswagen w pierwszej połowie roku zwiększyła dostawy pojazdów elektrycznych – do 321 600 pojazdów (to o 48,1 procent więcej niż rok wcześniej). Ich udział w całkowitej liczbie dostaw wzrósł do 7,4 procent, z 5,6 procent w pierwszych sześciu miesiącach poprzedniego roku. Duży wzrost Grupa osiągnęła w Europie, gdzie dostawy zwiększyły się o 68 procent – do 217 100 pojazdów elektrycznych. Grupa Volkswagen jest liderem europejskiego rynku, w pierwszym półroczu 2023 roku zwiększyła w nim swój udział. Znaczący wzrost dostaw Grupa odnotowała także w USA, aż o 76 procent – do 29 800 pojazdów. W Chinach dostawy były o ok. 2 procent niższe niż w poprzednim roku i wyniosły 62 400 pojazdów elektrycznych na tym szczególnie konkurencyjnym rynku. Jednak w ostatnich miesiącach widać było pozytywną tendencję na rynku chińskim – po słabszym pierwszym kwartale, w kolejnych trzech miesiącach do klientów na największym rynku motoryzacyjnym na świecie trafiło o 18 procent więcej elektrycznych samochodów niż rok wcześniej. Na całym świecie wzrost w drugim kwartale wyniósł 53 procent – dostawy wzrosły do 180 600 pojazdów (118 000 rok wcześniej), a udział aut elektrycznych w całkowitych dostawach wzrósł w tym okresie do 7,7 procent (6,0 w 2022 roku).

„Wraz ze wzrostem dostaw pojazdów całkowicie elektrycznych o około 50 procent w pierwszej połowie roku, Grupa Volkswagen systematycznie kontynuuje swoją transformację. Jesteśmy liderem rynku w Europie w tym segmencie i zwiększyliśmy udział w rynku. Od maja ponownie zaobserwowaliśmy poprawę tendencji w zakresie napływających zamówień, po pewnej stagnacji na początku roku wynikającej z ograniczenia programów dotacji, oraz w niektórych przypadkach długiego czasu oczekiwania i wysokiej inflacji. Biorąc pod uwagę znaczne skrócenie czasu dostaw w ostatnim czasie, spodziewamy się, że ten pozytywny trend utrzyma się w nadchodzących miesiącach” – powiedziała Hildegard Wortmann, członek rozszerzonego komitetu wykonawczego Grupy Volkswagen ds. sprzedaży.



Około 68 procent dostaw pojazdów elektrycznych Grupy Volkswagen dotyczyło zamówień w jej macierzystym regionie – Europie, następnie w Chinach (19 procent) i USA (9 procent). Cztery procent trafiło na inne rynki.



Marka Volkswagen Samochody Osobowe dostarczyła do końca czerwca 164 800 aut elektrycznych, czyli nieco ponad połowę wszystkich pojazdów w Grupie. Za nią uplasowały się Audi z wynikiem 75 600 samochodów (udział w Grupie 24 procent), Škoda z liczbą 31 300 aut (udział w Grupie 10 procent), SEAT/CUPRA z wynikiem 18 900 sztuk (udział w Grupie 6 procent), Porsche dostarczyło 18 000 pojazdów (udział w Grupie 6 procent), a Volkswagen Samochody Dostawcze – 12 300 samochodów (udział w Grupie 4 procent).



Top 5 elektrycznych modeli Grupy Volkswagen w pierwszej połowie 2023 roku na świecie:

• Volkswagen ID.4/ID.5 – 101 200 sztuk

• Volkswagen ID.3 – 49 800 sztuk

• Audi Q4 e-tron (w tym Sportback) – 48 000 sztuk

• Škoda Enyaq (w tym Coupe) – 31 300 sztuk

• Audi Q8 e-tron (w tym Sportback) – 19 500 sztuk



Ponad dwukrotny wzrost rejestracji samochodów elektrycznych marek Grupy Volkswagen w Polsce

Dużą dynamikę wzrostu można zaobserwować na rynku samochodów elektrycznych w Polsce – jak wskazuje Instytut SAMAR, w ciągu sześciu miesięcy br. zarejestrowano w naszym kraju 8497 aut z takim napędem. To o 76,7 procent więcej niż w tym samym okresie rok temu. Marki reprezentowane przez Volkswagen Group Polska uzyskały znacznie lepszy wynik – 1879 nowych rejestracji oznacza wzrost o 108,8 procent w porównaniu z rokiem 2022. W ramach Grupy marką z największa liczbą zarejestrowanych samochodów elektrycznych jest Volkswagen, z rejestracją 791 aut, to wzrost aż o 302 procent w porównaniu z 2022 rokiem. Kolejne miejsca zajmują Audi (594 zarejestrowane auta) i Skoda (269 sztuk). Obie marki zanotowały wzrosty w porównaniu z 2022 rokiem, odpowiednio o 70 i 24 procent.



Top 5 elektrycznych modeli Grupy Volkswagen w pierwszej połowie 2023 roku w Polsce

• Audi Q4 e-tron – 400 szt. (+236 procent)

• Volkswagen ID.4 – 297 szt. (+262 procent)

• Škoda Enyaq – 269 szt. (+24 procent)

• Volkswagen ID.3 – 262 szt. (+773 procent)

• Volkswagen ID.5 – 155 szt. (+82 procent)



Źródło: Volkswagen