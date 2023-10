Grupa Volkswagen zwiększyła dostawy samochodów elektrycznych o 45 procent w ciągu 9 miesięcy 2023 roku

Wolfsburg/Poznań, 16 października 2023 r. – Grupa Volkswagen w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku kontynuowała swoją transformację. Dostawy pojazdów całkowicie elektrycznych wzrosły w tym okresie o 45 procent – do 531 500 pojazdów na całym świecie, co oznacza zwiększony do 7,9 procent udział aut z takim napędem w dostawach ogółem (w tym samym okresie 2022 roku było to 6,1 procent). W samym trzecim kwartale udział pojazdów elektrycznych w dostawach wzrósł do 9 procent w porównaniu do 6,8 procent rok wcześniej. Od stycznia do września najważniejszym rynkiem była Europa, osiągając wzrost o 61 procent do 341 100 pojazdów. Dostawy pojazdów elektrycznych w USA wzrosły o 74 procent, do 50 300 sztuk, a w Chinach przekroczyły poziom z poprzedniego roku, ze wzrostem o 4 procent, do 117 100 sztuk.