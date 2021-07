Grupa Volkswagen ponad dwukrotnie zwiększyła dostawy elektrycznych modeli w pierwszym półroczu

Grupa Volkswagen kontynuuje ofensywę elektryczną. W pierwszej połowie 2021 roku wprowadziła na rynek następujące nowe modele: Volkswagena ID.4, Volkswagena ID.6, ŠKODĘ Enyaq iV, Audi Q4 e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron, Audi e-tron GT i Porsche Taycan Cross Turismo. W sumie do końca czerwca na całym świecie dostarczono 170.939 modeli w pełni elektrycznych BEV, ponad dwa razy więcej niż w roku ubiegłym (+165,2 procent). Po dostarczeniu 59.948 pojazdów BEV do klientów w pierwszym kwartale (+78,4 procent w porównaniu z poprzednim rokiem), dostawy w drugim kwartale znacznie wzrosły, zgodnie z planem. Dostarczono w nim do klientów 110.991 sztuk (+259,7 procent w porównaniu z minionym rokiem). W kolejnych miesiącach sprzedaż jeszcze bardziej przyspieszony dzięki poszerzeniu gamy o kolejne modele. Grupa konsekwentnie poszerzała również swoje portfolio modeli PHEV. Ta kategoria pojazdów również korzysta z dużego popytu ze strony klientów. W pierwszym półroczu dostarczono łącznie 171.300 pojazdów hybrydowych z wtyczką, ponad trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym (+204,2 procent).

Jeśli chodzi o dostawy pojazdów typu BEV w podziale na rynki, w pierwszym półroczu europejski rynek ze 128.078 pojazdami (udział: 74,9 procent) wyraźnie prowadził. Tutaj Grupa była liderem rynku, z około 26 procentowym udziałem w dostawach pojazdów elektrycznych. W USA Grupa przekazała klientom 18.514 modeli, co odpowiada 10,8 procent jej światowych dostaw modeli zasilanych energią elektryczną. W ten sposób Grupa osiągnęła na tamtym rynku wyższy udział wśród pojazdów w pełni elektrycznych, wynoszący około 9 procent, niż na całym rynku obejmującym pojazdy z napędem konwencjonalnym. W Chinach w pierwszej połowie 2021 r. klientom przekazano 18.285 pojazdów, co stanowi 10,7 procent światowych dostaw elektrycznych modeli Grupy.



Ofensywa modeli BEV głównej marki Volkswagen rozpoczęła się w Europie w zeszłym roku wraz z modelem ID.3. Po tym modelu w tym roku pojawił się elektryczny SUV ID.4, który w marcu został również wprowadzony na rynek w USA i Chinach. Ponadto ID.6, elektryczny SUV z maksymalnie 7 miejscami dostosowany specjalnie do potrzeb chińskich klientów, jest dostępny w Chinach od czerwca. Christian Dahlheim powiedział: „W trzecim kwartale spodziewamy się znacznego wzrostu dostaw pojazdów elektrycznych w Chinach dzięki rozszerzonej ofercie modeli z rodziny ID.”



Nieco ponad połowa dostaw elektrycznych modeli Grupy na całym świecie do końca czerwca posiadała logo głównej marki Volkswagen, która przekazała klientom 92.859 pojazdów (udział: 54,3 procent). Na kolejnych miejscach znalazły się marki premium Audi i Porsche, odpowiednio z 32.775 pojazdami (udział: 19,2 procent) i 19.822 pojazdami (udział: 11,6 procent). ŠKODA dostarczyła 17.697 sztuk elektrycznych modeli (udział: 10,4 procent), a SEAT 6.172 (udział: 3,6 procent).



Pięć najpopularniejszych modeli elektrycznych Grupy Volkswagen w pierwszej połowie 2021 roku:



– Volkswagen ID.4 37.292 pojazdów

– Volkswagen ID.3 31.177 pojazdów

– Audi e-tron (w tym Sportback) 25.794 pojazdów

– Porsche Taycan (w tym Cross Turismo) 19.822 pojazdów

– Volkswagen e-up! 17.890 pojazdów



Źródło: Volkswagen Group Polska