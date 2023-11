Grupa Polsat Plus i ZE PAK ruszają z produkcją

Zakończyła się budowa fabryki autobusów wodorowych w Świdniku PAK PCE Polski Autobus Wodorowy, spółki zależnej od PAK-Polska Czysta Energia, w której 50,5 proc. udziałów ma Grupa Polsat Plus, a 49,5 proc. ZE PAK, pisze PAP Biznes. Fabryka ma produkować ok. 100 takich autobusów rocznie.

Grupa Polsat Plus poinformowała PAP Biznes o tym, że obecnie trwają przenosiny produkcji autobusów wodorowych NesoBus do nowej fabryki w zakładzie oraz wyposażanie jej w niezbędne instalacje i urządzenia.

„Docelowy poziom produkcji autobusów ma wynosić do 100 sztuk rocznie. Dodatkowych nakładów wymagałoby zwiększenie zdolności produkcyjnych, co jest możliwe gdyby nastąpiła taka potrzeba. Projekt zakładu został tak przygotowany, że w stosunkowo prosty sposób uwzględnia potencjalną adaptację do zwiększonej rocznej produkcji” – mówi Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i rzecznik prasowy Grupy Polsat Plus, w rozmowie z PAP Biznes.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ok. 107 mln zł brutto, przy wsparciu ok. 50 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarka wodnej. PAP Biznes zaznacza, że zgodnie z umową PAK-PCE Autobus Wodorowy może ubiegać się o umorzenie do 25% kapitału pożyczki. Termin realizacji przedsięwzięcia wyznaczono na 31 lipca 2024 rok.

„Pożyczka na przedsięwzięcie dotyczące zakładu do produkcji autobusów wodorowych w Świdniku realizowanym przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy jest podzielona na transze, które są zależne od postępu finansowego oraz rzeczowego inwestycji. Projekt jest realizowany terminowo, zgodnie z warunkami umowy. Dotychczas beneficjentowi wypłacono 37,8 mln zł” – wyjaśnia Katarzyna Ważyńska, starszy specjalista w biurze prasowym NFOŚiGW, w rozmowie z PAP Biznes.

Warto też podkreślić, że w marcu 2023 roku Urząd Miasta Rybnika złożył u PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy zamówienie na 20 autobusów wodorowych. Jak podaje PAP Biznes, umowa opiewała na 66,15 mln zł brutto, czyli 3,3 mln zł za jeden autobus.

„Część prac dotyczących produkcji autobusów dla Rybnika była wykonywana w dotychczasowej lokalizacji a część już w nowej w Świdniku” – mówi dla PAP Biznes Matwiejczuk. „Finalizacja realizacji całego zamówienia powinna nastąpić w trzeciej dekadzie listopada.”

Źródło: www.evertiq.pl