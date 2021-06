GEODIS kupuje 200 samochodów na gaz ziemny od IVECO

GEODIS inwestuje w „zieloną” flotę do obsługi dostaw miejskich we Francji. Celem przedsięwzięcia jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń i uciążliwego hałasu. GEODIS i IVECO podpisali umowę będącą jednocześnie zamówieniem na 200 samochodów z silnikami zasilanymi CNG przystosowanymi do spalania biogazu. Dostarczenie pojazdów zaplanowano na koniec 2021 r.

Trappes, 21 czerwca 2021 r.

„Ta inwestycja jest kolejnym krokiem GEODIS do ograniczania wpływu działalności firmy na środowisko oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatu. W szczególności poprzez ekologizację transportu drogowego na ostatnim odcinku dostaw, przyczynimy się do dekarbonizacji sektora. W naszych działaniach skupiamy się na logistyce miejskiej” — mówi Marie-Christine Lombard, CEO of GEODIS.

Celem GEODIS jest 100‑procentowa dekarbonizacja transportu w centrach 35 największych francuskich miast (powyżej 150 000 mieszkańców) w ciągu trzech lat. Proaktywna strategia zainicjowana kilka lat temu osiągnęła nowy poziom dzięki złożeniu zamówienia w firmie IVECO, która jest liderem rozwiązań opartych na alternatywnych paliwach, z prawie 60‑procentowym udziałem we francuskim rynku.

GEODIS zdecydował się na 107 IVECO Daily i 93 IVECO Eurocargo zasilanych BioGNV, czyli paliwem, którego stosowanie pozwala zmniejszyć emisję CO2 nawet o 95% przy zachowaniu takich samych osiągów, jakie oferują pojazdy zużywające olej napędowy. W porównaniu z pojazdem wyposażonym w silnik Diesla zgodny z normą Euro VI‑E emisja cząstek stałych jest zredukowana o 95%, a emisja dwutlenku azotu (NO2) jest niższa o 90%. Pojazdy spełniają kryteria kategorii Crit’Air 1. Certyfikat Pieck Quiet Truck 71 dB oznacza, że można nimi obsługiwać dostawy w centrach miast w dzień i w nocy, gdzie obowiązuje strefa cichej pracy.

„Zwiększone wykorzystanie nowych rodzajów energii sprzyja działaniom na rzecz ograniczania emisji związanej z naszą aktywnością dystrybucyjną. Zamówienie na 200 pojazdów to ważny krok, który potwierdza nasze zaangażowanie w ograniczanie emisji CO2. Stajemy się w ten sposób jednym z głównym podmiotów w branży ekologicznych dostaw we Francji, co przekłada się na dalsze korzyści dla naszych klientów” — powiedział Stéphane Cassagne, Executive Vice President of GEODIS’ Distribution & Express line of business.

„Doceniamy zaangażowanie GEODIS i cieszymy się z zaufania okazanego naszej marce. IVECO bardzo wcześnie uwierzył w potencjał rozwiązań opartych na gazie ziemnym, na które popyt konsekwentnie rośnie we Francji i Europie. Rozwiązania te pozwalają realizować potrójny cel ochrony klimatu, zdrowia i jakości życia w miastach, a nasze pojazdy stają się punktem odniesienia dla przedsiębiorstw transportowych deklarujących chęć wprowadzania proekologicznych zmian w swojej działalności” — powiedział Emilio Portillo, Managing Director of IVECO France.

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 16 ton reprezentują: IVECO T-WAY przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

GEODIS jest renomowanym globalnym operatorem łańcuchów dostaw, cieszącym się uznaniem za zaangażowanie, z jakim pomaga klientom w przezwyciężaniu ich logistycznych trudności. Oferta GEODIS skoncentrowana na wzroście (optymalizacja łańcuchów dostaw, spedycja, logistyka kontraktowa, dystrybucja i przesyłki ekspresowe oraz transport drogowy), w połączeniu z globalnym zasięgiem dzięki bezpośredniej obecności w 67 krajach, a także globalną siecią obejmującą 120 krajów, przekłada się na najwyższe pozycje w biznesowych rankingach: nr 1 we Francji, nr 6 w Europie i nr 7 na świecie. W 2020 r. firma GEODIS zatrudniała łącznie ponad 41 000 pracowników i odnotowała 8,4 mld EUR wpływów ze sprzedaży.

