Geo Globe Polska w czasach rebrandingu czyli słowem o szacie graficznej i scalonych wartościach

Od kilku miesięcy w firmie Geo Globe Polska trwały intensywne działania w kierunku kompleksowego rebrandingu. Nadchodzące najbliższej jesieni 30-lecie działalności firmy stało się dla nas inspiracją do metamorfoz na wielu płaszczyznach. Rebranding to nie tylko przemiana w zakresie szaty graficznej, ale i szczególny czas podsumowań wartości i precyzowania jasnych celów. Zmiany nastąpiły więc nie tylko na poziomie samych grafik. Równolegle stworzone zostało także hasło nawiązujące do naszych sztandarowych wartości, tj.: Good today better tomorrow”. Dla lepszego jutra działamy: wszechstronnie, precyzyjnie i ekologicznie.

Symbolika nowego logo

W styczniu oficjalnie mieliśmy szansę pochwalić się nowym logo. Przedstawiony w nim sygnet symbolizuje branżę techniczną, nawiązuje do kształtów powstałych w wyniku termoformowania próżniowego, a zarazem harmonijnie łączy się z formą geosiatki komórkowej. Na tym jednak cały symbolizm się nie kończy. Liść pokazuje, jak ważna dla naszej firmy jest ekologia i dbałość o środowisko. W siedzibie Geo Globe Polska, jak i na wszelkiego rodzaju materiałach firmowych na dobre zagościł granat połączony z odświeżonym odcieniem pomarańczu.

Na przełomie roku 2022/2023

Dołączenie Wiceprezes Dobrochny Kochańskiej (a tym samym firmy) do szeregu członków Business Centre Club, zakup nowej linii do produkcji geosiatki komórkowej Geomaxx oraz otrzymanie wyróżnienia w prestiżowym Rankingu Firm Rodzinnych Magazynu Forbes Polska to nie wszystko, czym podsumować możemy miniony, 2022 rok. Diametralne zmiany na hali produkcyjnej, zakup nowego ramienia pomiarowego Hexagon Absolute Arm do Działu Jakości oraz stanie się laureatem Medalu Europejskiego i wiele innych mobilizują nas do dalszego działania. Z dumą możemy przyznać – nie ustajemy w rozwoju. W nowej szacie graficznej, z dokładnie sprecyzowanymi wartościami i nowym hasłem przewodnim ogłaszamy wszem i wobec – czego widać namacalne efekty – nieustannie idziemy naprzód!