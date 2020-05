Fiat będzie rozwijał rodzinę Tipo. W planach również następca Punto

Kompaktowe Tipo okazało się dużym sukcesem Fiata. Nic więc dziwnego, że Włosi chcą kontynuować rozwój tego modelu, który w przyszłości może przerodzić się w nową linię pojazdów, wliczając w to również SUV-a. Co ciekawe, Fiat pracuje również nad następcą Punto.

Powrót do segmentu kompaktów okazał się dla Fiata strzałem w dziesiątkę. Model Tipo łączący praktyczność z atrakcyjną ceną został doceniony przez klientów. Włosi zdają sobie jednak sprawę z trendów, jakie kierują współczesnym rynkiem motoryzacyjnym i zamierzają dostosować do nich swoją przyszłą ofertę. Oznacza to, że Tipo w przyszłości może zmienić się w SUV-a lub przynajmniej doczekać odpowiednika w odmianie SUV, który pozwoliłby na rywalizację z takimi modelami, jak Nissan Qashqai, czy Skoda Karoq. Wcześniej jednak poznamy pośrednie rozwiązanie w drodze do SUV-a, które ma zadebiutować pod koniec 2020 przy okazji faceliftingu obecnego modelu. Jak donosi brytyjski magazyn AutoExpress, Fiat zamierza uzupełnić gamę Tipo o kompaktowego crossovera ze zwiększonym prześwitem, dodatkowymi osłonami czy większymi kołami. Auto będzie włoską odpowiedzią na Forda Focusa Active oraz Kię Xceed. Pełnoprawny SUV zadebiutuje natomiast przy okazji premiery kolejnej generacji kompaktu, lecz ta nie nastąpi raczej wcześniej niż za 3–4 lata.

Co ciekawe, kontynuacja rodziny Tipo nie jest jedyną pozytywną wiadomością dla fanów włoskiej marki. Szef Fiata, Olivier François, w wywiadzie dla AutoExpress przyznał, że firma planuje powrócić do segmentu B z następcą modelu Punto. “Potrzebujemy reprezentanta w segmencie B, to nie tajemnica. Jakiś czas temu zarzuciliśmy ten projekt, ale teraz znów do niego wracamy. Jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby o tym mówić, ale oczywiście chcemy być obecni w segmencie B” – mówi François.

Nie pozostaje nic innego, jak liczyć, że Fiatowi uda się szybko i sprawnie zrealizować plany. Zarówno nowe wydania Tipo, jak i następca Punto powinny bowiem przyciągnąć do salonów nowych klientów, a tym samym przybliżyć włoską markę do dawnej świetności.

Źródło: www.wp.pl