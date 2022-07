Fabryka Maflow w Toruniu zwiększy produkcję

Zakład Maflow w Toruniu produkuje około 2,5 mln przewodów rocznie i dostarcza je do swoich odbiorców w 14 lokalizacjach produkcyjnych. Toruński Maflow wkrótce zainstaluje jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych w Europie i zwiększy produkcję o kolejny 1 mln sztuk rocznie.

Firma mająca swoją siedzibę przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu to część polskiej Grupy Kapitałowej Boryszew S.A., jednej z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującej się w produkcji komponentów do samochodów, wytwarzaniu wyrobów ze stali, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. W skład Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. wchodzi Grupa Maflow będąca jednym z największych producentów przewodów do klimatyzacji w samochodach osobowych i ciężarowych oraz liderem w produkcji przewodów gumowych. Zakład w Toruniu jest częścią Grupy Maflow, a jego działalność w naszym mieście rozpoczęła się w 2017 roku. Dysponuje on niemal 17 000 mkw. powierzchni produkcyjnej i ponad 3500 mkw. powierzchni magazynowej co czyni go jednym z największych zakładów produkcyjnych działających na terenie Torunia. Dodatkowo ma możliwość rozwoju o kolejne 12 000 mkw.

Zakład Maflow w Toruniu jest dynamicznie rozwijającym się, stabilnym pracodawcą stale zwiększającym poziom zatrudnienia. Pięć lat temu, czyli na początku swojej działalności w zakładzie pracowało zaledwie 70 osób, natomiast dziś liczba pracowników przekroczyła 670 i stale rośnie. Maflow oferuje różnorodne możliwości rozwoju kariery zawodowej zarówno w toruńskiej fabryce, jak i innych swoich lokalizacjach w Polce i za granicą. Firma aktualnie zaprasza do współpracy głównie pracowników produkcyjnych, a także wykwalifikowanych inżynierów i automatyków.

Zakład w Toruniu w najbliższej przyszłości będzie w ramach Grupy Maflow wiodącym producentem przewodów klimatyzacyjnych na potrzeby samochodów elektrycznych. To w tym zakładzie produkowane są przewody instalowane w elektrycznych samochodach grupy VW, a w ciągu najbliższych miesięcy Maflow rozpocznie dostawy produktów dla kolejnego wiodącego producenta „elektryków”. Szacuje się, że produkcja przewodów wzrośnie o kolejny 1 mln sztuk rocznie.

Zakład w Toruniu posiada bogate doświadczenie w automatyzacji i digitalizacji procesów produkcyjnych, czego przykładem jest obecna linia produkująca przewody klimatyzacyjne wykorzystujące czynnik CO2. Korzystając z nabytych doświadczeń zespół inżynierów Maflow zaprojektował innowacyjną linię produkcyjną, która będzie pozwalała na produkcję przewodów do samochodów elektrycznych w sposób wysoce zautomatyzowany. Zostanie ona zainstalowana w 2023 i będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie. Działanie to wpisuje się w strategię przedsiębiorstwa polegającą na projektowaniu i wdrażaniu produktów zgodnie ze standardami „Przemysłu 4.0”. Linia produkcyjna została zaprojektowana przy użyciu wiodącego oprogramowania do symulacji procesów produkcyjnych, aby w jak największych szczegółach przeanalizować implementowane w przyszłości rozwiązania techniczne.

Należy również dodać, iż w ramach odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej Zakład Maflow w Toruniu przykłada wagę do zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu najlepszych standardów w zakresie ochrony środowiska. Jako przykład można podać tutaj instalację fotowoltaiczną, która oprócz zapewnienia wymiernych korzyści finansowych, znacząco redukuje ślad węglowy wytwarzanych produktów.

Toruńska fabryka Maflow, jest jednym z osiemnastu zakładów wchodzących w skład segmentu motoryzacyjnego Grupy Boryszew, które zlokalizowane są na czterech kontynentach, w krajach, takich jak: Polska, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Czechy, Chiny, Indie, Brazylia i Meksyk. Zakłady produkują przewody klimatyzacyjne, przewody gumowe oraz wykonane z tworzyw sztucznych zewnętrzne i wewnętrzne elementy wyposażenia samochodów.

Zakłady produkcyjne Maflow mają wieloletnią historię współpracy z wiodącymi producentami samochodów i cieszą się dużą renomą na rynku. Produkty zaprojektowane są do pracy w wymagających warunkach pod dużym obciążeniem, dzięki czemu charakteryzują się dużą wytrzymałością i wieloletnią bezawaryjną pracą.

Grupa Maflow jest znaczącym graczem na globalnym rynku produkcji przewodów klimatyzacyjnych, a jej portfolio dynamicznie rośnie.

Źródło: investmap.pl