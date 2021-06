Northvolt pozyskał 2,75 mld USD na rozwój działalności

Northvolt ogłosił dzisiaj podpisanie emisji prywatnej o wartości 2,75 mld USD. Sfinansuje w ten sposób zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki ogniw bateryjnych w Szwecji oraz zwiększy zakres badań i rozwoju w lokalizacjach w Szwecji i Polsce.

Northvolt rozbuduje szwedzką gigafabrykę, podnosząc roczne moce produkcyjne z 40 do 60 GWh, aby wyjść naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu ze strony klientów.

Northvolt pozyskał już ponad 6,5 mld USD w postaci kapitału własnego i długu, wliczając w to emisję prywatną, aby umożliwić realizację planu rozwoju rocznych mocy produkcyjnych w Europie do ponad 150 GWh do roku 2030 . Dodatkowo Northvolt zabezpieczył kontrakty od kluczowych klientów o wartości ponad 27 mld USD, w tym od BMW, Fluence, Scanii i Volkswagena. Celem Northvolt jest również utworzenie zakładu specjalizującego się w recyklingu, dzięki którym do 2030 roku 50 proc. surowców w produkowanych przez Northvolt ogniwach będzie pochodziło z recyklingu.

– Dołączyli do nas światowej sławy inwestorzy i klienci, którzy podzielają misję Northvolt, mającą na celu stworzenie najbardziej ekologicznej baterii na świecie, która umożliwi przejście Europy na energię ze źródeł odnawialnych – komentuje Peter Carlsson, współzałożyciel i CEO Northvolt.

W emisji prywatnej uczestniczyli nowi inwestorzy z funduszy AP 1-4 i OMERS, równolegle z dotychczasowymi inwestorami: Goldman Sachs Asset Management i Volkswagen. Obecni właściciele AMF, ATP, Baillie Gifford, Baron Capital Group, Bridford Investments Limited, Compagnia di San Paolo, Cristina Stenbeck, Daniel EK, IMAS Foundation, EIT InnoEnergy, Norrsken VC, PCS Holding, Scania i Stena Metall Finans również biorą udział w emisji prywatnej.

Plany zwiększenia rocznej mocy produkcyjnej pierwszej gigafabryki Northvolt, Northvolt Ett w Skellefteå w Szwecji, zostaną zwiększone z wcześniejszych 40 GWh do 60 GWh, aby sprostać zwiększającemu się popytowi ze strony kluczowych klientów, w tym zamówieniu firmy Volkswagen o wartości 14 mld USD, ogłoszonym wcześniej tego roku. Fabryka rozpocznie produkcję jeszcze w tym roku.

– Od ponad roku produkujemy już ogniwa w naszym zakładzie pilotażowym Northvolt Labs w Szwecji, a od ponad 3 lat systemy bateryjne w fabryce w Polsce. Wykorzystanie tej wiedzy i doświadczenia na większą skalę to dla nas doskonała perspektywa – powiedział Robert Chryc-Gawrychowski, prezes Northvolt Poland.

Aby móc sprostać swojej docelowej wydajności przewidzianej na rok 2030, Northvolt zamierza zbudować przynajmniej dwie kolejne gigafabryki w Europie w ciągu najbliższej dekady i aktywnie bada możliwości wybudowania następnej z nich w Niemczech.

Northvolt przewiduje, że w tym samym czasie nastąpi znaczący wzrost w kwestii produkcji baterii w innych częściach europejskiego łańcucha wartości: od przetwarzania surowców, przez wytwarzanie komponentów i urządzeń, produkcję ogniw i systemów bateryjnych, po recykling.

– Właśnie powstaje nowy przemysł europejski, wymagający znacznych inwestycji w nadchodzącej dekadzie. To budujące, że środowisko inwestorów tak wcześnie zauważyło tę możliwość. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach zobaczymy jeszcze więcej inwestycji w całym łańcuchu wartości – powiedział Alexander Hartman, dyrektor finansowy Northvolt.

Northvolt to europejski dostawca ogniw i systemów bateryjnych wytwarzanych w sposób zrównoważony dla środowiska. Firma została założona w 2016 roku z misją budowy najbardziej ekologicznej baterii na świecie o minimalnym śladzie węglowym i najwyższych możliwościach recyklingu, aby zapewnić europejską transformacji ku zdekarbonizownej przyszłości. Northvolt zatrudnia ponad 1700 pracowników 83 różnych narodowości w swoich lokalizacjach w Szwecji, Niemczech i Polsce. Do partnerów biznesowych i klientów Northvolt należą m.in. ABB, BMW Group, Scania, Siemens, Vatenfall, Vestas i Volkswagen Group. Od 2018 firma funkcjonuje w Polsce pod nazwą Northvolt Poland Sp. z o.o. Spółka została zawiązana, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na kompletne systemy bateryjne. W zakładzie w Gdańsku produkuje systemy magazynowania energii oraz moduły bateryjne zastępujące silniki spalinowe w maszynach wykorzystywanych w przemyśle. Obecnie firma Northvolt Poland planuje zwiększyć swoje zdolności produkcyjne, inwestując w Gdańsku 200 mln USD w budowę wysoce zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego o powierzchni 50 tysięcy m ² .

Źródło: www.evertiq.pl