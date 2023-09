Euro 7: Rada przyjmuje stanowisko co do emisji samochodowych

Rada przyjęła 25.09.2023r. stanowisko negocjacyjne (podejście ogólne) względem projektu rozporządzenia Euro 7 — o homologacji typu pojazdów silnikowych i silników oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatorów. Proponowane rozporządzenie po raz pierwszy uwzględnia w jednym akcie samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe. Ma zapewnić adekwatniejsze przepisy o emisjach samochodowych oraz jeszcze bardziej obniżyć emisję zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu drogowego.

Europa jest znana na całym świecie z produkcji niskoemisyjnych samochodów najwyższej jakości. Chcemy nadal dążyć do poprawy jakości powietrza. Zamierzamy pozostać liderem w dziedzinie mobilności przyszłości, a także przyjąć realistyczne poziomy emisji dla pojazdów w następnej dekadzie i jednocześnie wesprzeć przejście branży na ekologiczne samochody do 2035 r. Prezydencja hiszpańska jest skłonna uwzględniać różne postulaty i wnioski państw członkowskich. Wierzymy, że projekt ten zdobył szerokie poparcie a także, że zapewnia odpowiednie wyważenie kosztów inwestycji ponoszonych przez producentów oraz zwiększa korzyści dla środowiska wynikające z rozporządzenia. Héctor Gómez Hernández, hiszpański minister przemysłu, handlu i turystyki

Stanowisko Rady pozwoli pogodzić surowe wymogi co do emisji samochodowych z dodatkowymi inwestycjami w przemysł, i to w chwili, gdy europejscy producenci zmierzają ku produkcji samochodów bezemisyjnych. Rada utrzymuje w nim obecne limity emisji i warunki badań pojazdów lekkich. Jeżeli chodzi o pojazdy ciężkie — obniża limity emisji i nieco modyfikuje warunki badań. Omawiane rozporządzenie Euro 7 zawiera też specjalny przepis o autobusach miejskich, by zapewnić spójność z nowo proponowanym celem zeroemisyjnym na rok 2030 dla tych pojazdów.

Nowe elementy Euro 7

Euro 7 wyznacza limity emisji niespalinowych, takich jak cząstki pochodzące z hamulców i opon. Określa też minimalne wymogi wydajności co do trwałości akumulatorów w pojazdach elektrycznych oraz surowsze wymogi co do okresu eksploatacji pojazdów. Przewiduje też stosowanie zaawansowanych technologii i narzędzi monitorowania emisji.

Mandat Rady

Rada proponuje różne pragmatyczne modyfikacje projektu Komisji, uwzględniając przy tym cele środowiskowe i zdrowotne. W swoim stanowisku Rada między innymi:

utrzymuje obecne warunki badań i limity emisji (ustalone w Euro 6) dla pojazdów M1 i N1 (prywatne samochody osobowe i samochody dostawcze)

względem pojazdów M2 i M3 (autobusy i autokary) oraz N2 i N3 (ciężkie pojazdy użytkowe) obniża limity emisji i nieco modyfikuje warunki badań w stosunku do Euro 6/VI

bardziej ujednolica limity emisji cząstek z hamulców i dopuszczalne wskaźniki ścieralności opon z międzynarodowymi standardami przyjętymi przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ

uwzględnia nowo proponowany zeroemisyjny cel dla autobusów miejskich na rok 2030

ustala jednoznaczne terminy przyjmowania aktów wykonawczych (przez Komisję), by zapewnić podmiotom gospodarczym jasność i pewność prawa.

Co dalej?

Uzgodnione dziś podejście ogólne formalizuje stanowisko negocjacyjne Rady. Na jego podstawie prezydencja Rady rozpocznie dyskusje z Parlamentem Europejskim, gdy tylko przyjmie on swoje stanowisko.

Kontekst

27 października 2022 r. Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie polityczne co do surowszych standardów emisji CO 2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Emisje z nowych pojazdów miałyby zostać zredukowane do 2035 r. o 100%. Przemysł już szykuje się na tę zmianę, ale spalinowe samochody osobowe i dostawcze będą nadal dostępne na rynku do 2035 r. Inne pojazdy z silnikiem spalania wewnętrznego (ciężarówki, autobusy i inne pojazdy ciężkie) będą nadal produkowane nawet po tej dacie.

Euro 7 ma dać adekwatniejsze przepisy w kwestii emisji, ale też w kwestii innych zanieczyszczeń, a równocześnie podjąć takie problemy jak ścieranie opon czy długość życia akumulatorów. Projekt został przedstawiony przez Komisję 10 listopada 2022 r. Łączy on w jednym akcie prawnym cele emisyjne dla lekkich i ciężkich pojazdów silnikowych, do tej pory rozdzielone na dwa rozporządzenia: rozporządzenie (WE) nr 715/2007 o samochodach osobowych i dostawczych oraz rozporządzenie (WE) nr 595/2009 o autobusach, ciężarówkach i innych pojazdach ciężkich. Rozporządzenie Euro 7 jest częścią strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności (ogłoszonej przez Komisję w 2020 r.) oraz planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń (ogłoszonego przez Komisję w 2021 r.).

Źródło: www.consilium.europa.eu