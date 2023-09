Studia SGH i PIM to przepustka do kariery

Ponad 600 studentów, setki wykładów prowadzonych również przez praktyków i tak nieprzerwanie od 19-tu lat!

Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji organizowanych przez Polską Izbę Motoryzacji we współpracy ze Szkołą Główną Handlową adresowane są zarówno do osób, które w branży motoryzacyjnej już pracują ale również do takich , które chciałyby w motoryzacji pracować. W każdym sektorze: przemysłu, salonach samochodowych, serwisach, firmach konsultingowych, transporcie, etc.

Studia podyplomowe to najskuteczniejsza i najbardziej popularna metoda podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Oferta studiów podyplomowych dla Menedżerów Motoryzacji daje ogromne możliwości poszerzenia dotychczasowo posiadanej wiedzy i zdobycia całkowicie nowych kompetencji. Program studiów oparty na aspektach teoretycznych i praktycznych pozwala na postawienie kolejnego kroku w rozwoju osobistym i poszerzenie własnych horyzontów.

Kontakt z wykładowcami, którzy są również autorytetami w branży z pewnością będzie ogromną inspiracją do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w ramach aktualnie wykonywanej pracy.

Pozyskanie specjalistycznej wiedzy i nowych umiejętności pozwoli na zwiększenie skuteczności i efektywności realizowanych obowiązków zawodowych. Ponadto ukończenie studiów umożliwia otworzenie wielu dróg do awansu. Bez wątpienia sytuacja pracownika po studiach podyplomowych na rynku pracy zdecydowanie się poprawia, bowiem staje się on atrakcyjniejszy dla obecnego pracodawcy, jak również dla potencjalnych nowych pracodawców.

Podnoszenie swoich kompetencji dzięki studiom podyplomowym dla Menedżerów Motoryzacji stwarza możliwości uzyskania awansu zawodowego, a w konsekwencji powyższego pojawi się realna perspektywa na lepsze zarobki.

