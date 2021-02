Energia z Polski

Tydzień temu pisaliśmy, że Polska stała się europejskim liderem w produkcji autobusów elektrycznych, tymczasem media donoszą, że doganiamy europejską czołówkę także w produkcji baterii do aut elektrycznych. Rzeczpospolita pisze wręcz, że już wkrótce możemy stać się europejskim centrum produkcji w tym segmencie. Z polskich akumulatorów korzystają fabryki e-aut na całym świecie i z roku na rok stanowią one coraz większy udział w polskim eksporcie.

Z ostatniego raportu NBP wynika, że polski eksport do Niemiec rośnie teraz głównie dzięki elementom do produkcji elektrycznych pojazdów. Wartość eksportu tych baterii w III kwartale 2020 wzrosła aż pięciokrotnie (rok do roku), do ponad 2 mld zł

Na zdjęciu baterie polskiej firmy Impact, która wyprodukowała już ok. 18 tys. podobnych akumulatorów, a zasilane nimi autobusy przejechały na całym świecie 60 mln km