IVECO Poland przekazało firmie FINE LOGISTICS  500. egzemplarz ciągnika siodłowego IVECO napędzanego gazem ziemnym

Podwarszawska firma transportowa FINE LOGISTICS uzupełniła swoją flotę pojazdów ciężarowych o wyjątkowy, bo 500. egzemplarz ciągnika siodłowego napędzanego gazem ziemny, jaki został zakupiony w Polsce.

Warszawa, 18 lutego 2021 r.

IVECO Poland przekazało FINE LOGISTICS 4 ciągniki siodłowe S-WAY Natural Power o mocy 460 KM wyposażone w najnowocześniejszy układ napędowy wykorzystujący jako paliwo skroplony gaz ziemny (Liquefied Natural Gas – LNG). Wśród odbieranych przez klienta IVECO pojazdów, znalazł się wyjątkowy, bo 500. egzemplarz w Polsce ekologicznej ciężarówki. Oficjalne przekazanie kluczyków i wyjątkowy prezent dla klienta, odbyło się w siedzibie dealera IVECO TIMEX S.A. w Koniku Nowym.

Firma FINE LOGISTICS od lat realizuje zadania transportowe towarów w relacjach krajowych i międzynarodowych. W swojej flocie posiada 10 ciągników siodłowych marki IVECO. Misją firmy jest zapewnienie klientom najwyższych standardów obsługi, z wykorzystaniem, nowoczesnego i ekologicznego taboru samochodowego, zaawansowanych systemów informatycznych i telematycznych oraz indywidualnie dostosowanych rozwiązań służących efektywnej realizacji wszelkiego rodzaju zadań transportowych. Ciągniki IVECO S-WAY Natural Power (LNG) doskonale wpisują się w dążenia przewoźnika do osiągnięcia niskoemisyjnego transportu, przyjaznego środowisku naturalnemu, a jednocześnie zapewniającemu doskonałe parametry ekonomiczne i konkurencyjność rynkową.

Oficjalne przekazanie pojazdów poprzedzało szkolenie kierowców przewoźnika przeprowadzone przez trenera Akademii Jazy IVECO. Obejmowało ono między innymi naukę techniki ekonomicznej jazdy oraz obsługę systemu IVECO HI-CRUISE GPS posiadającego zintegrowane funkcje wspomagające prowadzenie pojazdu, takie jak Eco-Roll oraz przewidujące sterowanie zmianą biegów i tempomatem, wykorzystując w tym celu najnowocześniejszą technologię mapowania GPS. Poznanie nowoczesnego systemu komunikacji IVECO S-WAY pozwoli kierowcom zmaksymalizować dyspozycyjność i wydajność pojazdu, dzięki wykorzystaniu usługi pomocy zdalnej oraz bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania i diagnostyki.

Podczas przekazania ciągników IVECO S-WAY LNG obecny był właściciel FINE LOGISTICS – Pan Dariusz Wakuła oraz przedstawiciele IVECO Poland: Pan Robert Ryczywolski – Key Account Manager i Pan Rafał Kotalewicz – trener Akademii Jazdy IVECO.

Dostarczone pojazdy IVECO S-WAY LNG o mocy 460 KM, zostały wyposażone w zbiorniki na gaz ziemny o pojemności 390 kg. To rozwiązanie technologiczne doskonale sprawdzi się w usługach transportowych klienta zapewniając zasięg pojazdów do 1600 km na jednym tankowaniu. Ponadto ciągniki IVECO posiadają nowoczesną automatyczną skrzynię biegów HI-TRONIX i systemy wspomagające HI-CRUISE. Wszystkie S-WAY LNG klienta zostały dodatkowo wyposażone w nawigację satelitarną, retarder, automatyczną klimatyzację wraz z klimatyzacją postojową, oświetlenie LED i lodówki w wersji Premium. Pojazdy klienta objęte są kontraktem serwisowym IVECO 3XL Life, z limitem 900 tysięcy km w okresie 4 lat.

Dariusz Wakuła, Właściciel FINE LOGISTICS powiedział: „Jest nam niezmiernie miło, że to akurat do nas trafił 500. w Polsce egzemplarz pojazdu IVECO napędzany gazem ziemnym. Dziękujemy przedstawicielom IVECO Poland za upominek w postaci wyjątkowego modeliku tego niezwykłego pojazdu. Będzie on nie tylko ozdobą naszego biura, ale także znakiem wyznaczającym ekologiczny kierunek rozwoju firmy. Głównym priorytetem w naszej organizacji jest bezpieczeństwo i terminowość dostaw powierzonych nam ładunków oraz efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i norm ochrony środowiska naturalnego. Technologia wykorzystana w pojazdach IVECO S-WAY LNG zapewni obniżenie emisji dwutlenku węgla podczas realizacji naszych misji transportowych oraz zoptymalizuje koszty. Zwolnienie z opłat MAUT na terenie Niemiec do 2023 roku, z którego możemy skorzystać dzięki eksploatacji pojazdów IVECO, jest dodatkowym atutem ekonomicznym. Pojazdy te umożliwiają także realizację zleceń, które wymagają pozwolenia na wjazd do centrów miast Europy tylko pojazdom niskoemisyjnym, podobnie jest też z wjazdem do niektórych portów przeładunkowych.

Chciałbym też oficjalnie przekazać, że już teraz podjęliśmy decyzję o kolejnej inwestycji w nowe ciągniki IVECO S-WAY napędzane gazem ziemnym. Jesteśmy w trakcie podpisywania umów. Nasza współpraca z marką IVECO będzie długofalowym projektem związanym z wymianą i uzupełnieniem taboru w naszej firmie.”

IVECO S-WAY: samochód ciężarowy online

Nowy, zaawansowany moduł telematyczny w IVECO S-WAY jest bogatym w możliwości systemem komunikacji. Pozwala gromadzić, przetwarza i wymienia dane w czasie rzeczywistym. Właściciele i kierowcy są stale połączeni z pojazdem poprzez swoje urządzenie mobilne lub komputer PC, korzystając z łatwego w obsłudze portalu i aplikacji MyIVECO. Zaawansowana komunikacja w IVECO S-WAY opracowana została również po to, aby pomóc operatorom logistycznym w zapewnieniu wyższej rentowności ich działalności, poprzez maksymalizację czasu dyspozycyjności pojazdu i prewencyjnego serwisu.

IVECO S-WAY: samochód ciężarowy zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju

Nowy IVECO S-WAY Natural Power opiera się na doskonałych osiągach ciężkiej gamy pojazdów marki, zapewniając dalszą redukcję emisji cząstek stałych, NOx i CO2. Będąc wiernym swojemu dziedzictwu, łączy w sobie niski całkowity koszt posiadania z niską emisją szkodliwych substancji.

W przypadku operatorów logistycznych pragnących prowadzić „zieloną” flotę, IVECO S-WAY Natural Power pozostaje jedyną ciężarówką zasilaną gazem ziemnym oferującą zasięg do 1600 km przy mocy silnika 460 KM. Dzięki temu pojazdowi, mogą oni korzystać ze wszystkich zalet gazu ziemnego – jedynej dostępnej od ręki, niskoemisyjnej alternatywy dla oleju napędowego w segmencie ciężkim. Zasilanie gazem ziemnym zapewnia emisję cząstek stałych o 99% niższą niż olej napędowy i o 90% niższą emisję NO2. Do tego, w przypadku użycia biometanu, emisja CO2 jest niższa o 95%.

