Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych dla właścicieli samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in od Grupy Polenergia

Poznań, 24. sierpnia 2020 – Volkswagen Group Polska zawarła umowę z największą polską prywatną grupą energetyczną Polenergia, w myśl, której użytkownicy elektrycznych samochodów marek Grupy Volkswagen będą mogli skorzystać z oferty zakupu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dostawca zielonej energii przygotował trzy propozycje – z gwarancją ceny, z gwarancją rabatu w wysokości 5 procent i z gwarancją rabatu w wysokości 10 procent. Właściciele samochodów Grupy Volkswagen, którzy zdecydują się podpisać umowę z Grupą Polenergia mają do wyboru trzy taryfy: z gwarancją ceny – umowa na 2, 3 lub 5 lat,

z gwarancją rabatu w wysokości 5% – umowa na 2, 3 lub 5 lat,

z gwarancją rabatu w wysokości 10% – umowa na 5 lat. Dla pierwszych pięciuset osób przewidziana jest dodatkowa korzyść w postaci dwukrotnego ładowania akumulatora za darmo (90 kWh). Oferta przeznaczona jest dla gospodarstw domowych z całej Polski, których właściciele kupią lub są już w posiadaniu samochodu elektrycznego lub hybrydowego z oferty marek Grupy Volkswagen. Co ważne Polenergia dostarczy zieloną energię nie tylko do ładowania takiego samochodu, ale także do zasilania całego domu. Korzystanie z samochodu elektrycznego będzie całkowicie zeroemisyjne, nawet gdy użytkownik nie ma własnej przydomowej instalacji fotowoltaicznej. Skorzystanie z oferty możliwe będzie za pośrednictwem strony internetowej: https://emobility.vw.polenergia.pl. Polenergia zapewnia wsparcie i doradztwo w formie online lub za pośrednictwem konsultanta, który pomoże dopasować odpowiednią ofertę zakupu zielonej energii na potrzeby całego gospodarstwa domowego oraz ładowania pojazdu. Podpisując umowę klient musi złożyć jedynie oświadczenie, że jest w posiadaniu lub ma prawo do korzystania z samochodu elektrycznego lub hybrydowego typu plug-in z oferty Grupy Volkswagen. Współpraca z Grupą Polenergia odzwierciedla ambicje Grupy Volkswagen, związane z dążeniem do neutralności pod względem emisji CO2. Oferowane elektryczne samochody takie jak Audi e-tron, Porsche Taycan czy powstający w Polsce Volkswagen e-Crafter, produkowane są z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Debiutujący w polskich salonach we wrześniu model ID.3 jest pierwszym samochodem Volkswagena, który produkowany jest w sposób neutralny pod względem emisji CO2 z uwzględnieniem poddostawców. Tym samym, jeżeli użytkownik Volkswagena ID.3 do zasilania akumulatorów będzie wykorzystywał energię z instalacji fotowoltaicznej lub zieloną energię wyprodukowaną przez Grupę Polenergia, samochód pozostanie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu. Polenergia jest największą prywatną polską grupą energetyczną. Należy do grona liderów rynku energetyki odnawialnej w Polsce. Kierując się odpowiedzialnością społeczną za obecne i przyszłe pokolenia, ambicją i misją Polenergii jest wspieranie wysiłków związanych z transformacją krajowej energetyki w kierunku czystych i odnawialnych źródeł energii oraz rozwojem gospodarki niskoemisyjnej. Aby osiągnąć ten cel, Polenergia stosuje najnowocześniejsze i najbardziej wydajne technologie oraz wiedzę i fachowość doświadczonych managerów, jak i pracowników operacyjnych.