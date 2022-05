Ekologiczna inwestycja Madrytu – 60 autobusów elektrycznych Solaris

Przewoźnik stolicy Hiszpanii, EMT Madryt, zamówił 60 autobusów elektrycznych marki Solaris. Madryt postawił na baterie High Energy i ładowanie pantografowe, które zapełni autobusom wysoką operacyjność w każdych warunkach. Ciche i nie emitujące spalin autobusy Urbino 12 electric to flagowe pojazdy producenta. Wartość umowy to ponad 30 milionów EUR.

25% elektrycznej floty do 2025 roku, a już od 2023 roku koniec z kursowaniem na ulicach Madrytu autobusów wyposażonych w silniki spalinowe na olej napędowy. Te ambitne cele transportowe postawił przed sobą przewoźnik EMT Madrid i krok po kroku zbliża się do ich realizacji. W 2021 roku Solaris na drodze przetargu zdobył zamówienie na 250 autobusów zasilanych gazem ziemnym. Dziś miasto zdecydowało się na imponującą bezemisyjną inwestycję, która opiewa na kwotę ponad 30 mln euro – zakup aż 60 autobusów elektrycznych Urbino 12 electric.

„Jestem niezwykle dumny, że tak prestiżowe zamówienie zostało powierzone firmie Solaris. Dziękuję za to wielkie zaufanie. Nasza firma od wielu lat promuje zrównoważony transport publiczny, szczególny nacisk stawiając na rozwiązania bezemisyjne. Wierzymy, że elektromobilność to przyszłość i gwarancja czystych, przyjaznych dla mieszkańców, bezpiecznych miast. Niezwykle cieszę się, że kierunek, jaki obrał Madryt, jest zbieżny z naszą wizją. Urbino 12 electric to niezawodne, sprawdzone, a przede wszystkim w pełni bezemisyjne pojazdy. Nie bez przyczyny ten model zrobił największą karierę spośród naszego elektrycznego portfolio. To wielka radość, że o jego zaletach będą mogli się przekonać mieszkańcy stolicy Hiszpanii”, powiedział Javier Calleja, Prezes Zarządu firmy Solaris.

Elektryczne Solarisy, na które zdecydował się madrycki przewoźnik, będą czerpać energię z nowoczesnych baterii o pojemności ponad 400 kWh, która zapewni metropolii odpowiedni zasięg i operacyjność autobusów. Szybkie uzupełnianie energii w bateriach będzie odbywać się poprzez tzw. „odwrócony” pantograf lub poprzez standardowe złącze kablowe typu plug-in. Za napęd pojazdów będzie odpowiadał silnik centralny o mocy 180 kW.

12-metrowe Solarisy zabiorą na swój pokład ponad 80 pasażerów, w tym 25 na miejscach siedzących. Wydajna klimatyzacja, przyłącza USB i nowoczesny system informacji pasażerskiej zapewnią pasażerom komfort jazdy. Przewoźnik EMT postawił także na bezpieczeństwo i wygodę kierowców. Kabina kierowcy zostanie zaprojektowana w typie zamkniętym, z wysokimi szybami, co zagwarantuje kierowcy spokojną pracę, izolację i bezpieczną jazdę. Większą widoczność zapewnią zaś kamery zamiast lusterek bocznych, przekazujące obraz na ekrany wewnątrz pojazdu. Nowatorska konstrukcja urządzenia MirrorEye pozwala – wśród wielu innych zalet – zmniejszyć szerokość pojazdu, co będzie miało znaczenie w ruchliwej przestrzeni miejskiej Madrytu.

Solaris obecny jest w Hiszpanii już ponad 10 lat. Dziś po ulicach hiszpańskich miast jeździ już prawie 450 autobusów marki Solaris. Co ważne, trzy czwarte z nich to pojazdy z napędami nisko- i zeroemisyjnymi. Solaris jest europejskim liderem w sprzedaży i produkcji autobusów przyjaznych dla środowiska, i obecnie największym producentem autobusów elektrycznych i wodorowych w Europie.