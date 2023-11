Elektryczny, innowacyjny, oszczędny: nowy Opel Movano wyznacza standardy

Nowy Opel Movano jest gotowy na czekające go wyzwania w segmencie dużych lekkich pojazdów użytkowych. Dzięki zróżnicowanej gamie nadwozi, przestrzeni ładunkowej do 17 m3 i ładowności do 2 ton, największy lekki samochód dostawczy (LCV) marki z logo Blitz zawsze robił niesamowite wrażenie. Nowy Movano zachowuje wszystkie wiodące w swojej klasie cechy i dodaje nowe, takie jak zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, które po raz pierwszy umożliwiają zautomatyzowaną jazdę na poziomie 2. Przede wszystkim, dzięki nowemu Movano Electric umożliwiającemu lokalnie bezemisyjną jazdę, Opel kontynuuje swoją strategię elektryfikacji – zapewniając większą moc i większy zasięg. Nowy, elektryczny dostawczy Opel posiada wyjątkowo mocny silnik elektryczny o mocy 200 kW/270 KM i momencie obrotowym 400 Nm. Nowy akumulator o pojemności 110 kWh zapewnia nowemu Movano Electric zasięg do 420 km (WLTP1) bez przerwy na ładowanie, dzięki czemu nowy model jest wydajnym i niezawodnym partnerem nawet na dłuższych trasach. Dodatkową wszechstronność zapewnia nowe gniazdo 230 V umieszczone w desce rozdzielczej, które umożliwia zasilanie lub ładowanie urządzeń elektrycznych.

We wnętrzu projektanci skupili się na łączności, ergonomii i komforcie. Przeprojektowany kokpit oferuje system informacyjno-rozrywkowy z kolorowymi ekranami dotykowymi o przekątnej do 10 cali. Movano oferuje funkcję bezprzewodowego ładowania smartfonów, a także system bezkluczykowego zamykania i uruchamiania samochodu. Opcjonalna wszechstronna kanapa „Eat & Work” może służyć również jako miejsce do pracy. Jeśli chodzi o nadwozie, Movano podkreśla swój nowoczesny i zorientowany na przyszłość charakter poprzez odświeżoną stylistykę przodu i tyłu pojazdu, charakterystyczną dla marki, a także opcjonalne reflektory LED.

Patrick Dinger, dyrektor marki Opel w Niemczech: „Nowy Opel Movano to idealne uzupełnienie floty i narzędzie pracy, zaprojektowane, aby radzić sobie z ciężkimi zadaniami. Nowy Movano Electric jest bezkompromisowy, oferuje jeszcze większą moc i większy zasięg niż wcześniej. Ponadto nowy Movano umożliwia zautomatyzowaną jazdę na poziomie 2, co jest prawdziwą atrakcją w tym segmencie. To właśnie dzięki takim atutom nowy Movano to idealny samochód dla flot przyszłości.”

Nowy Movano Electric: zasięg do 420 km (WLTP1) oraz szybkie ładowanie prądem stałym mocą do 150 kW

Nowy Opel Movano oferuje jednostki napędowe, które zaspokoją potrzeby każdego użytkownika. Movano Electric zapewniający lokalnie bezemisyjną jazdę wyznacza standardy, od silnika po akumulator. Poprzednio silnik elektryczny w Movano rozwijał moc 90 kW/122 KM, natomiast teraz moc maksymalna nowej jednostki wynosi 200 kW/270 KM. Maksymalny moment obrotowy dostępny od pierwszego naciśnięcia pedału gazu wzrósł z 260 do 400 Nm – oznacza to, że Movano Electric może mocno przyspieszyć od pozycji zatrzymanej nawet przy pełnym obciążeniu i szybko pokonywać odległości z prędkością do 130 km/h. Poprzednie akumulatory o pojemności 37 i 70 kWh zastąpił akumulator o pojemności 110 kWh, który zapewnia zasięg do 420 km (zgodnie z WLTP1). Kierowca Movano Electric może zatem na jednym ładowaniu akumulatora przejechać nawet 170 km więcej niż dotychczas.

W zależności od preferencji, kierowca Movano Electric może wybierać spośród trzech trybów jazdy, aby optymalnie wykorzystać osiągi i zasięg: tryb „Normal” (moc wyjściowa ograniczona do 160 kW), tryb „Eco” optymalizujący zasięg (120 kW) i tryb „Power” zapewniający maksymalne osiągi (200 kW). Kierowca może również ustawić cztery poziomy rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania za pomocą łopatek umieszczonych za kierownicą.

Nowy Movano Electric oferuje w standardzie 3-fazową ładowarkę pokładową o mocy 11 kW do ładowania prądem zmiennym. Jest to także pierwszy model Opla oferujący opcję ładowania prądem stałym o mocy do 150 kW. Na stacji szybkiego ładowania, akumulator Opla Movano Electric naładujemy do 80% jego pojemności w zaledwie 55 minut.

Dodatkowe walory praktyczne zapewnia nowe, opcjonalne gniazdo 230V. Pozwala ono łatwo naładować urządzenia elektryczne, takie jak laptopy, akumulatory do elektronarzędzi, tablety i inne urządzenia o niskim poborze mocy wymagające mocy do 150 W. Gniazdo jest umieszczone na desce rozdzielczej, w centralnym miejscu i jest łatwo dostępne zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów podróżujących na przednich siedzeniach.

Najlepszy w swojej klasie wybór: napęd elektryczny, wodorowe ogniwa paliwowe lub diesel

Nowy Opel Movano odgrywa pionierską rolę również dzięki innemu, alternatywnemu układowi napędowemu: w 2024 roku największy lekki samochód dostawczy Opla będzie po raz pierwszy dostępny jako Movano HYDROGEN i będzie przeznaczony dla tych, którzy chcą pokonywać długie dystanse bez lokalnej emisji spalin, a ponadto muszą szybko „tankować”. Ten innowacyjny pojazd z wodorowymi ogniwami paliwowymi będzie zapewniał zasięg do 400 km (WLTP1) i będzie można go zatankować wodorem w około pięć minut.

Dopełnienie gamy układów napędowych stanowi oferta trzech wysoce wydajnych turbodoładowanych silników Diesla. Silniki generują moc 88 kW/120 KM, 103 kW/140 KM oraz 132 kW/180 KM i – w zależności od mocy wyjściowej – mogą być zestawione z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów. Wraz z wprowadzeniem ulepszeń w zakresie aerodynamiki nadwozia, jednostki napędowe zapewniają redukcję zużycia paliwa nawet o 9% w porównaniu z poprzednimi silnikami, co czyni Movano czołowym graczem w segmencie pod względem oszczędności paliwa i emisji CO 2 .

Pionier: nowe systemy wspomagania kierowcy umożliwiające zautomatyzowaną jazdę na poziomie 2

Nowy Opel Movano może pochwalić się pionierskimi osiągnięciami w zakresie licznych systemów wspomagania kierowcy. Elektryczne wspomaganie kierownicy automatycznie dostosowuje siłę wspomagania do prędkości pojazdu. Zwiększa to komfort jazdy przy wyższych prędkościach i ułatwia manewrowanie podczas jazdy po mieście. Elektryczny hamulec postojowy jest uruchamiany za pomocą przełącznika na zestawie wskaźników po lewej stronie kierownicy.

Oprócz systemów rozpoznawania znaków drogowych, systemu ostrzegania przed kolizją z automatycznym układem hamowania awaryjnego i ostrzegania o martwym polu, dostępne są teraz nowe systemy, takie jak system wykrywania zmęczenia kierowcy, asystent utrzymania pasa ruchu, tempomat adaptacyjny z funkcją Stop & Go, czujniki parkowania 360 stopni, asystent parkowania i cyfrowe lusterko wsteczne, które dodatkowo poprawia widoczność we wszystkich kierunkach. Jazdę i manewrowanie ułatwiają łącznie 22 systemy wspomagania jazdy i elektroniczne systemy wspomagające kierowcę.

Połączenie adaptacyjnego tempomatu z funkcją Stop & Go, asystentem utrzymania pasa ruchu i systemem wspomagającym jazdę w korkach umożliwia Oplowi Movano samodzielne kierowanie, hamowanie i przyspieszanie przy prędkościach do 30 km/h – na przykład w powolnym ruchu ulicznym – pod warunkiem, że kierowca będzie trzymał ręce na kierownicy. Oznacza to, że po raz pierwszy w swojej pełnej sukcesów karierze, nowy Movano oferuje zautomatyzowaną jazdę na poziomie 2.

Skomunikowany ze światem, uporządkowany, wszechstronny: nowy, niezwykle nowoczesny kokpit Movano

Kierowcy Movano mogą teraz pracować w bardzo nowoczesnym, wszechstronnym i jednocześnie komfortowym otoczeniu. Kokpit największego lekkiego samochodu dostawczego Opla został całkowicie przeprojektowany, dzięki czemu jest teraz bardziej ergonomiczny, a przede wszystkim lepiej skomunikowany ze światem. Najważniejsze informacje mogą być wyświetlane na w pełni cyfrowym, konfigurowalnym 7-calowym kolorowym centrum informacyjnym kierowcy, dostępnym jako opcja. Można na nim wyświetlać również mapę 3D z systemu nawigacji.

Nowy system informacyjno-rozrywkowy i nawigacyjny z łatwością można obsługiwać na 10-calowym kolorowym ekranie dotykowym umieszczonym centralnie w górnej części konsoli środkowej. Kompatybilne smartfony można łączyć bezprzewodowoz systemem informacyjno-rozrywkowym za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto. Nawigacja korzysta z map nawigacyjnych 3D systemu TomTom®. Najważniejszymi funkcjami można sterować za pomocą systemu rozpoznawania poleceń głosowych. Szczególnie przydatna dla kurierów, przewoźników i pracowników innych firm, którzy często muszą korzystać z telefonu komórkowego w pracy, jest półka w konsoli środkowej do indukcyjnego ładowania smartfonów.

Wszechstronność jest cechą wyróżniającą nowego Movano, nie tylko pod względem różnorodności wariantów i zakresu opcji przewożenia ładunków, ale także wnętrza. Opcjonalna kanapa „Eat & Work” zamienia kokpit w ergonomiczne centrum sterowania. W zaledwie kilku prostych krokach siedzenie obok kierowcy można przekształcić w ruchomą, praktyczną powierzchnię roboczą, przeznaczoną na przykład na laptopa, i zmienić Opla Movano w mobilne biuro. Siedzenie można również przekształcić w mały stolik z uchwytem na kubek – idealny, gdy nadejdzie czas na krótką przerwę. Z kolei dzięki bezkluczykowemu systemowi zamykania i uruchamiania samochodu („Keyless Entry & Go”) kierowca nie musi już nawet wyjmować kluczyka z kieszeni, aby otworzyć, uruchomić lub zamknąć swojego Opla Movano.

Gotowy na wszystko: niezrównana różnorodność wersji nadwozia

Nowy Opel Movano zyskuje również punkty dzięki szerokiej gamie wersji nadwozia.

Trzy długości pojazdu, trzy rozstawy osi i trzy wysokości, a także furgon, podwozie i platforma do zabudowy, podwozie z podwójną kabiną, zabudowa skrzyniowa i wywrotka, umożliwiają niezliczone opcje konfiguracji w zależności od wymagań użytkownika. Jednocześnie największy samochód dostawczy Opla nie idzie na żadne ustępstwa, jeśli chodzi o ładowność i przestrzeń ładunkową. Movano Electric może przewozić ładunki do 1500 kg, a wersja z silnikiem Diesla może przewozić nawet 2 tony. Dzięki praktycznemu umiejscowieniu akumulatora pod podwoziem, w pełni zachowana została przestrzeń ładunkowa wynosząca 17 m3. Movano Electric nadaje się również do licznych konwersji. Nowy Opel Movano, Movano Electric, a w przyszłości Movano HYDROGEN, staną się idealnymi, wysoce wydajnymi i oszczędzającymi zasoby partnerami do ciężkich zadań. Opel wkrótce rozpocznie przyjmowanie zamówień na Movano i Movano Electric.

Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych modeli, akcesoriów oraz usług może ulec zmianie. Niektóre modele, elementy wyposażenia, akcesoria oraz usługi i funkcje mogą być dostępne i działać tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą.

[1] Zasięg określony zgodnie z metodologią badania procedury WLTP (R (WE) nr 715/2007, R (UE) nr 2017/1151). Rzeczywisty zakres może się różnić w warunkach codziennej eksploatacji i zależy od różnych czynników, w szczególności od indywidualnego stylu jazdy, charakterystyki trasy, temperatury zewnętrznej, stosowania ogrzewania i klimatyzacji oraz wstępnego nagrzewania.

Kontakt:

Wojciech Osoś

tel.: +48 32 133 75 16

wojciech.osos@stellantis.com