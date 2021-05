Elektryczne Solarisy w Gorzowie w pakiecie z infrastrukturą do ładowania

Solaris Bus & Coach podpisał z Miastem Gorzów Wlkp. oraz Miejskim Zakładem Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim umowę na dostawę 8 bezemisyjnych autobusów elektrycznych Urbino 12 electric. Kontrakt oprócz pojazdów obejmuje także część inwestycyjną, która zakłada zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury do ładowania pojazdów. To kolejny raz, kiedy Solaris ma okazję zaproponować pełen pakiet rozwiązań z zakresu elektromobilności „pod klucz”. Łączna wartość netto kontraktu wynosi ponad 25 mln PLN.

Autobusy elektryczne, które zadebiutują na ulicach Gorzowa Wielkopolskiego, będą wyposażone w baterie Solaris High Power o łącznej pojemności ok. 120 kWh, odpowiedzialne za magazynowanie energii niezbędnej do zasilania elektrycznej osi napędowej pojazdu. Ładowanie Solarisów będzie możliwe na dwa sposoby: zarówno przez klasyczny system plug-in, jak i przez pantograf. W tym przypadku miejski przewoźnik zdecydował się na wersję pantografu odwróconego (w tej wersji urządzenie znajduje się nie na dachu autobusu, ale na maszcie ładowarki). Na pokład 12-metrowego elektrobusa wejdzie minimum 80 pasażerów. Kabina kierowcy w zamówionym modelu będzie całkowicie zamknięta.

“W czasach, gdy elektromobilność staje się coraz bardziej popularna i dostępna dla operatorów transportu publicznego, oczekiwania przewoźników miejskich wobec producentów rosną. Stąd między innymi większa liczba przetargów „pod klucz” – obejmujących nie tylko zakup taboru, ale także infrastruktury niezbędnej do ładowania elektrycznych pojazdów. Jesteśmy przygotowani na to wyzwanie – wykorzystujemy nasze doświadczenie i wiedzę technologiczną, by być partnerem na każdym etapie wdrażania e-mobilnych rozwiązań. Cieszymy się, że Gorzów dołącza do miast z bezemisyjnym taborem.” – mówił Petros Spinaris, Wiceprezes Solaris Bus & Coach.

W przypadku umowy z Gorzowem Wielkopolskim Solaris zobowiązał się do rozbudowy pętli autobusowej, zaprojektowania i wybudowania trzech ładowarek pantografowych o mocy ładowania aż 400 kW, które będą rozmieszczone na pętlach w strategicznych rejonach miasta, pozwalających zmaksymalizować dzienną operacyjność autobusów elektrycznych. Ponadto producent dostarczy cztery dwustanowiskowe ładowarki zajezdniowe o mocy 2 x 60 kW, umożliwiające m.in. standardowe nocne ładowanie pojazdów.

Na zdjęciu od lewej: Mateusz Nalewajski (Commercial Operations Deputy Director w Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.), Petros Spinaris (Wiceprezes Zarządu Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.), Jacek Wójcicki (Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego), Roman Maksymiak (Prezes Zarządu MZK Gorzów Wielkopolski).