Działa już największy w Europie zakład recyklingu akumulatorów

Fot.Northvolt

Hydrovolt, spółka joint venture Northvolt–Hydro zajmująca się recyklingiem akumulatorów rozpoczęła działalność w zakresie komercyjnego recyklingu w Fredrikstad w południowej Norwegii. Gigantyczny zakład ma wystarczającą wydajność, by zrealizować potrzeby przetwarzania akumulatorów wycofywanych z eksploatacji dla całej Norwegii – pisze firma w komunikacie.

Dzięki wdrożonym nowatorskim technologiom procesowym, Hydrovolt jest w stanie odzyskiwać i izolować około 95% materiałów ze zużytych akumulatorów, w tym tworzywa sztuczne, miedź, aluminium i czarną masę (związek zawierający nikiel, mangan, kobalt i lit). Firma zwraca tu uwagę na zaprojektowany w celu maksymalizacji odzysku materiałów system odpylania, który zapewnia wychwytywanie cennego materiału, który jest zwykle tracony w wyniku mechanicznych etapów recyklingu.

Hydrovolt bada zwiększenie zdolności recyklingu w Europie, z długoterminowym celem, aby poddać recyklingowi około 70 000 ton zestawów akumulatorów do 2025 r. i 300 000 ton zestawów akumulatorów do 2030 r., co odpowiada około 150 000 akumulatorów EV w 2025 r. i 500 000 ton w 2030 r. – czytamy w komunikacie.

– Hydrovolt stanowi kamień milowy w pionierskiej podróży Norwegii w kierunku powszechnego transportu elektrycznego. Norwegia od kilku lat jest światowym liderem we wdrażaniu pojazdów elektrycznych, ale brakowało możliwości recyklingu, aby zapewnić zrównoważone rozwiązanie dla tych akumulatorów po ich zakończeniu – mówi Peter Qvarfordt, dyrektor generalny Hydrovolt.

Peter Qvarfordt dodaje, że firma planuje dalszy rozwój, aby przygotować się na większe przepływy akumulatorów, o których wiadomo, że nadejdą.

Z kolei Arvid Moss, wiceprezes wykonawczy w Hydro, zwraca uwagę na odzyskiwanie czarnej masy i aluminium. Aluminium można poddać recyklingowi przy użyciu zaledwie 5% energii początkowej potrzebnej do wytworzenia aluminium pierwotnego, co czyni go idealnym materiałem dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Z kolei odzysk czarnej masy – proszku zawierającego metale niklu, manganu, kobaltu i litu – zmniejszy dzisiejszą zależność od wydobycia jako źródła surowców.

– Ilość metali używanych do produkcji baterii jest ograniczona, ale zastępując surowce wydobywane z Ziemi materiałami z recyklingu, możemy nie tylko zmniejszyć ślad węglowy baterii, ale także umożliwić zrównoważone, długoterminowe wykorzystanie technologii akumulatorów litowo-jonowych – stwierdza Emma Nehrenheim, dyrektor ds. środowiska w Northvolt.

Przetwarzanie czarnej masy w materiał akumulatorowy wymaga obróbki hydrometalurgicznej, takiej jak ta, która ma miejsce w zakładzie recyklingu Northvolt Revolt Ett w Skellefteå w Szwecji. Oczekuje się, że do 2025 roku Hydrovolt będzie produkować ponad 2000 ton czarnej masy rocznie.

Źródło: www.evertiq.pl