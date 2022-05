AutoEvent 2022 Automotive Game Changer

Już dziś wielu managerów branży automotive stawia sobie pytania: Jaka przyszłość czeka nas w nadchodzących tygodniach i miesiącach? Jak wpłynie ona na kształtowanie strategicznych decyzji biznesowych? Jak zmieni dotychczasowe modele biznesowe? Jak ostatecznie wpłynie na wyniki finansowe sektora? Na te i wiele innych pytań, znajdą Państwo odpowiedź podczas tegorocznej konferencji AutoEvent 2022.

Gdy jutro nie będzie już takie jak „wczoraj” – czyli szybka zmiana modelu biznesowego dostawców motoryzacyjnych w obliczu zmian geopolitycznych. – to przewodnie hasło tegorocznego spotkania firm z sektora motoryzacyjnego, które odbędzie się w dniach 21-23 czerwca w Zawierciu. Tak – to już za prawie miesiąc ponownie, już po raz XVII spotkamy się razem, aby omówić to co działo się w Polsce i na świecie na przestrzeni minionego roku, poruszymy tematy związane z wpływem zmian geopolitycznych na dalsze funkcjonowanie sektora oraz razem postaramy się znaleźć rozwiązania dla bieżących problemów dostawców z branży motoryzacyjnej.

W tym roku organizator, Polska Izba Motoryzacji wraz z Partnerami zaplanowała szereg wystąpień eksperckich, referatów, warsztatów oraz paneli dyskusyjnych, które są nieocenionym źródłem wymiany wiedzy i doświadczeń.

W ramach trzydniowej konferencji zaplanowaliśmy dla Państwa pięć bloków tematycznych:

Dekompozycja globalnej gospodarki – nowe reguły gry.

Polityka a motoryzacja – wspływ rewolucji klimatycznej na przemysł motoryzacyjny.

Transformers czy Carmageddon ciąg dalszy. Czy UE i Polska jest nadal atrakcyjnym miejscem do inwestowania w sektorze automotive?

„EDU-Supercharger” – sprawne rozwijanie kompetencji w trójstronnych porozumieniach.

Jak kryzys demograficzny i geopolityczny zmieni rynek pracy?

W ramach powyższych bloków poruszymy dla Państwa wiele ciekawych zagadnień

Nowością tegorocznego AutoEvent będą spotkania warsztatowe, które zaplanowaliśmy pierwszego dnia konferencji. Wśród ciekawych inicjatyw znajdą Państwo m.in. spotkanie dot. powołania konsorcjum Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) – które ma być odpowiedzią na luki kompetencyjne identyfikowane w branży. Wsparcie finansowe zaplanowane na budowę BCU zapewne zainteresuje wielu z Państwa, dlatego też szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym 3-dniowym wydarzeniu.

Szczegółowe informacje dot. programu konferencji, formularza rejestracyjnego oraz inne możliwości, w tym m.in. prezentacje swojej firmy na stanowisku wystawienniczym, znajdą Państwa na stronie wydarzenia

AutoEvent 2022 21-23 czerwca, Hotel Villa Verde Congress&SPA.