Drugie życie baterii z autobusów Volvo

Volvo Buses oraz spółka Stena Recycling Batteryloop nawiązały współpracę, dzięki której żywotność użytkowa baterii autobusowych zostanie znacznie wydłużona, co będzie sprzyjać ochronie środowiska naturalnego. Po zakończeniu użytkowania baterii w autobusach Volvo, będą one ponownie wykorzystywane przez kilka lat jako jednostki magazynowania energii, na przykład w budynkach i stacjach ładowania.



„Volvo Buses to jeden z pionierów w dziedzinie elektromobilności, zapewniający niskoemisyjny, cichy i wydajny transport publiczny. Mamy jasną strategię zrównoważonego rozwoju na każdym etapie naszego łańcucha wartości, a teraz robimy kolejny krok naprzód dzięki możliwości ponownego wykorzystania baterii autobusowych. Tworzymy w ten sposób nowy cykl biznesowy o obiegu zamkniętym. Oceniamy, że współpraca w z naszym partnerem w tym zakresie jest naprawdę dużym krokiem we właściwym kierunku”, mówi Håkan Agnevall, Prezes Volvo Buses.

Baterie autobusowe, zanim zajdzie potrzeba ich wymiany, są używane przez wiele lat w regularnym ruchu drogowym. Jednak po zamontowaniu w pojeździe nowych baterii, w starych pozostaje jeszcze znaczna pojemność do wykorzystania. Pojemność ta jest zbyt ograniczona, aby efektywnie napędzać autobus, ale jest zupełnie wystarczająca do statycznego wykorzystania do celów magazynowania energii. Przeznaczenie baterii do nowych celów oznacza ochronę środowiska naturalnego, gdyż nie trzeba stosować nowych akumulatorów do magazynowania energii.

„Cieszymy się i jesteśmy dumni, że Batteryloop ma możliwość zakupu używanych baterii i opracowania tego rozwiązania wspólnie z Volvo Buses. Oprócz ponownego użycia, gwarantujemy również bezpieczny i przyjazny dla środowiska recykling, gdy zakończy się drugi okres użytkowania akumulatorów jako jednostek magazynowania energii. W ten sposób oferujemy zrównoważone rozwiązanie o obiegu zamkniętym dla baterii Volvo Buses. Co więcej, współpraca ta oznacza, że możemy przekształcić koszt w źródło przychodów dla klienta”, mówi Rasmus Bergström, Prezes Batteryloop.

Nowa, niedawno podpisana umowa ma zasięg globalny. Obejmuje ona wszystkie baterie z autobusów elektrycznych Volvo Buses na całym świecie. Obecnie większość tych autobusów jeździ w Europie, ale oczekuje się, że liczba zelektryfikowanych autobusów wzrośnie również w innych częściach świata.

„Widzimy stale rosnący popyt na autobusy elektryczne ze strony miast na całym świecie. Ponieważ wcześnie weszliśmy na rynek autobusów elektrycznych, to liczba zużytych baterii będzie wzrastać,” wyjaśnia Håkan Agnevall.

Oczekuje się, że w przyszłości wzrośnie zapotrzebowanie na lokalne jednostki magazynowania energii. Takie jednostki oferują nowe możliwości przechowywania energii odnawialnej, która może być wykorzystana w momentach największego zapotrzebowania. Wszelkie nadwyżki można sprzedać i dostarczyć bezpośrednio do sieci.

„Magazyn energii jest jak duży power bank, który daje użytkownikowi znaczną elastyczność i może pomóc w generowaniu dochodów. Obserwujemy szybko rozwijający się rynek różnego rodzaju nieruchomości, a także stacji ładowania pojazdów elektrycznych – zarówno w przemyśle, jak i w miastach. Nasza współpraca z Volvo Buses będzie stanowić cenny wkład w rozwój infrastruktury, którą trzeba rozbudować”, komentuje Rasmus Bergström.

Batteryloop i Volvo Buses już wcześniej brały udział we wspólnym projekcie ze Stena Fastigheter, w ramach którego baterie autobusowe są wykorzystywane jako jednostki magazynowania energii do zasilania w energię elektryczną obszaru mieszkalnego Fyrklövern w Göteborgu. Energia elektryczna magazynowana w tych jednostkach pochodzi z paneli słonecznych zamontowanych na dachach budynków mieszkalnych.

28 września 2020 r.

Więcej informacji:

Anna Nojszewska, Volvo Polska, nojszewska@volvo.com , tel. 665 980 857

, tel. 665 980 857 Łukasz Piasta, Weber Shandwick, piasta@webershandwick.pl , tel. 600 442 238

Volvo Polska

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.

Polska fabryka Volvo

Wrocławska fabryka jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, które dostarczane są do operatorów miejskiego transportu publicznego, przewoźników na trasach międzymiastowych i międzynarodowych oraz firm turystycznych na rynkach całej Europy.

W 2010 roku w polskiej fabryce rozpoczęła się seryjna produkcja autobusu hybrydowego. Obecnie Volvo oferuje pełną flotę zelektryfikowanych autobusów. Gama obejmuje hybrydę Volvo 7900 Hybrid, elektryczną hybrydę Volvo 7900 Electric Hybrid oraz w pełni elektryczny autobus Volvo 7900 Electric (dostępny również w wersji przegubowej). W Europie zelektryfikowane autobusy Volvo stanowią część transportu zbiorowego w wielu miastach, między innymi w Szwecji, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Luksemburgu, Austrii, Holandii i innych. W Polsce zelektryfikowane autobusy Volvo jeżdżą m.in. w Inowrocławiu, Krakowie, Sosnowcu, Białymstoku, Koszalinie, Grudziądzu, Jeleniej Górze, Tarnowskich Górach, Lesznie, Krośnie i Ełku.

www.volvobuses.com www.volvobuses.pl