Dostawy samochodów elektrycznych Grupy Volkswagen zwiększyły się o 25 procent po 9 miesiącach 2022 roku

Wolfsburg/Poznań, 17 października 2022 – Grupa Volkswagen kontynuuje swoją globalną ofensywę elektryczną. Dostawy pojazdów z napędem elektrycznym zwiększyły się o 25 procent w pierwszych dziewięciu miesiącach w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Pomimo trwających ograniczeń w zaopatrzeniu, do końca września przekazano klientom 366 400 pojazdów elektrycznych, podczas gdy w ubiegłym roku w tym czasie dostarczono 293 000 samochodów. Udział aut elektrycznych w dostawach ogółem wzrósł w tym okresie do 6 procent (z 4,2 procent w tym samym czasie w 2021 roku). Chiny pozostają motorem napędowym z dostawami samochodów zasilanych akumulatorami na poziomie 112 700 – to ponad dwa razy więcej niż na koniec III kwartału 2021 r.