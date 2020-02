Dopłaty bez podatku, elektromobilność nadal bez dopłat

Dofinansowanie zakupu samochodów elektrycznych jest od dziś zwolnione z podatku dochodowego. Nadal nie wiadomo jednak kiedy ruszy nabór wniosków, ani nawet na jakie wsparcie mogą liczyć klienci.

W czwartek 20 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Akt prawny uchwalony przez Sejm 20 grudnia 2019 roku zwalnia z tego obciążenia dopłaty do zakupu aut elektrycznych, pochodzące ze środków zgromadzonych przez Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT).

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu, zwolnienie dopłat z podatku dochodowego miało być ostatnią barierą, która wstrzymywała ogłoszenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pierwszego naboru wniosków na dopłaty z FNT do zakupu aut elektrycznych przez osoby fizyczne (rozporządzenie dotyczące dopłat dla firm wciąż czeka na zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną). Jak informowało jeszcze w ub.r. Ministerstwo Klimatu, procedura miała ruszyć w I kwartale tego roku.

Niestety, w ostatnich tygodniach przedstawiciele tego resortu wskazywali na konieczność obniżenia skali dopłat, co będzie zapewne wymagało zmiany stosownego rozporządzenia. To zaś może jeszcze bardziej wydłużyć czas oczekiwania na zastrzyk publicznych pieniędzy dla elektromobilności. Kiedy zatem może ruszyć cały proces związany ze udzielaniem wsparcia na zakup aut na prąd. – Obecnie trwają prace dotyczące zmian w zakresie warunków udzielania wsparcia dla osób fizycznych mające na celu dostosowanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) do zmieniających się warunków rynkowych oraz skierowanie wsparcia do jak największej liczby beneficjentów. Modyfikacje te poprzedzone zostały inwentaryzacją dotychczasowych założeń i kwot wsparcia dla rozwoju elektromobilności w Polsce oraz dogłębną analizą rynku – informował nas 10 lutego wydział komunikacji medialnej Ministerstwa Klimatu.

Bez stosownej zmiany w prawie podatkowym znacząco spadłaby atrakcyjność planowanego przez rząd wsparcia dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Wedle nadal obowiązującego rozporządzenia dotyczącego zasad udzielania wsparcia na zakup aut przez osoby fizyczne, maksymalna kwota dopłaty wynosi 37,5 tys. zł. Utrzymanie podatku dochodowego od środków wypłacanych z Funduszu sprawiłoby, że kwota dofinansowania dla osób fizycznych mogłaby zostać pomniejszona o blisko 6,8 tys. zł. (w przypadku pierwszego, 18 proc. progu podatkowego) oraz o 12 tys. zł (w przypadku drugiego, 32 proc. progu). To zaś radykalnie zmniejszyłoby atrakcyjność całego programu. Wyliczenia te mogą jednak stracić niedługo na aktualności ze względu na wspomniane plany obniżenia skali udzielanych dopłat.

Paweł Janas

Źródło: samar.pl