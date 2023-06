Dealer IVECO GSC uruchomił w Swadzimiu nowy autoryzowany oddział.

IVECO Poland rozszerza sieć autoryzowanych punktów dealerskich. Dealer IVECO GSC uruchomił nowy oddział, który znajduje się w Swadzimiu. Jest w nim prowadzona sprzedaż gamy lekkiej i średniej oraz kompleksowa obsługa serwisowa pojazdów pełnej gamy marki IVECO.

Poznań, 1 czerwca 2023 r.

1 czerwca 2023 roku swoja działalność zainaugurował nowy oddział IVECO GSC, zlokalizowany w Swadzimiu pod Poznaniem. To już czwarta lokalizacja tego dealera. W obiekcie prowadzona jest sprzedaż zarówno nowych pojazdów gamy lekkiej jak i średniej IVECO. Placówka świadczy również kompleksowe usługi serwisowe związane z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną, a także sprzedaż oryginalnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do wszystkich pojazdów marki IVECO.

Poznański oddział IVECO GSC mieści się w nowoczesnym obiekcie zlokalizowanym tuż przy drodze wojewódzkiej nr 92 (Warszawa – Świebodzin), w pobliżu węzła drogi ekspresowej S11. Do dyspozycji klientów przygotowano duży i wygodny parking. Budynek o powierzchni 1500 m2 mieści komfortową poczekalnię, w której klienci mogą wygodnie spędzić czas w oczekiwaniu na realizację usług. Znajdziemy tam również Biuro Obsługi Klienta oraz biura handlowe. Największą część budynku stanowi hala serwisowo-magazynowa o powierzchni ponad 1100 m2 z 12 stanowiskami naprawczymi, wyposażonymi w niezbędne narzędzia specjalistyczne oraz magazynem części zamiennych. O kompleksową obsługę klientów dba wykwalifikowana kadra techniczna zajmująca się serwisem i magazynem części, a także zespół specjalistów odpowiadający za sprzedaż pojazdów.

GSC

Iveco Gibas to firma, która istnieje od 1999 roku. Wieloletnie doświadczenie właścicieli w branży motoryzacyjnej zapewniło solidne przygotowanie do prowadzenia działalności handlowej i świadczenia usług serwisowych dla wszystkich produktów sygnowanych marką IVECO.

Należąca do IVECO GIBAS następnie do GSC Sp. z o.o. pierwsza autoryzowana placówka dealerska IVECO w Wielkopolsce, została otwarta w 2012 roku w Pile. W 2016 roku powstał kolejny punkt dealerski i serwisowy w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast w 2018 roku otwarty został punkt dealersko-serwisowy w Motańcu koło Szczecina.

IVECO

IVECO jest marką Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO projektuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę lekkich, średnich i ciężkich pojazdów użytkowych, terenowych samochodów ciężarowych oraz pojazdów do zastosowań terenowych. Szeroka gama produktów marki składa się z Daily, pojazdu z segmentu w przedziale 3,3 – 7,2 tony, Eurocargo od 6 do 19 ton oraz, w segmencie ciężkim powyżej 16 ton, gamy IVECO WAY z pojazdem drogowym IVECO S-WAY, IVECO T-WAY do zadań w ciężkim terenie i IVECO X-WAY do lekkich misji terenowych. IVECO zatrudnia na całym świecie blisko 21 000 osób. Zarządza zakładami produkcyjnymi w 7 krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie produkuje pojazdy wyposażone w najnowsze zaawansowane technologie. 4200 punktów sprzedaży i serwisu w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne wszędzie tam, gdzie pojazd IVECO pracuje.

